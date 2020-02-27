Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сколько миллионов надо посадить, чтобы победить наркотики
В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму
Помпео дали дельный совет: США потребовали вернуть Крым Украине, русские ответил...
Как набрать миллион подписчиков в Инстаграм за сутки? Ловите лайфхак от Роналду
Главная / В мире

Их призывали сжечь и гнать с Украины: у 48 эвакуированных из Уханя украинцев не обнаружили коронавирус

27 февраля 2020, 14:54  •  47 • В мире
У 48 эвакуированных из Уханя украинцев не обнаружили коронавирус. Результаты анализов людей, находящихся в карантине в Новых Санжарах, оказались отрицательными. При этом соотечественники ранее были готовы растерзать их, призывали сжечь и гнать с Украины.
В среду, 26 февраля, на странице кабмина Украины в Facebook прошла трансляция брифинга медиков из посёлка Новые Санжары, где в медцентре Национальной гвардии в карантине находятся 47 украинцев и 20 иностранцев, эвакуированных из эпицентра распространения коронавируса - китайского города Ухань.
"Все люди чувствуют себя хорошо. Медосмотры проводятся дважды в день, признаков вирусных заболеваний нет. Мы получили сегодня первые результаты, 48 проб на коронавирус, все негативны", - рассказали врачи.
Результаты проб остальных эвакуированных будут известны позднее.
Ранее на Украине разразился громкий скандал из-за угроз в адрес украинцев, которых доставили из Китая. Жители Новых Санжар (Полтавская область) вышли на акции протеста против размещения соотечественников в их посёлке, грозились сжечь эвакуированных и забить палками.
В инцидент был вынужден вмешаться президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал наказать организаторов беспорядков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
26 февраля 2020, 19:24
"Регионы вымрут": На Украине объяснили, что подтолкнёт страну к распаду
27 февраля 2020, 01:54
"Нормальным людям скрывать и нечего": Бундестаг максимально ужесточил контроль над интернетом
26 февраля 2020, 16:09
Мигрирующим в Европу – колючая проволока
26 февраля 2020, 22:39
"Может существовать угроза": Имена свидетелей по делу MH17 не раскроют - СМИ
26 февраля 2020, 19:24
"Десятилетие плевали на Россию и теперь просим у неё помощи". Поляки готовы топтать своих же ради политики
27 февраля 2020, 14:54
Как набрать миллион подписчиков в Инстаграм за сутки? Ловите лайфхак от Роналду
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает "покончить" с Путиным
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
26 февраля 2020, 12:54
"Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки"
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
25 февраля 2020, 04:24
"Цэ гыбрыдна оборона": Порошенко отмолчался в ответ на пляски "русского сына" в Лондоне
26 февраля 2020, 03:09
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах Киева и Минска
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.