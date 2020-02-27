|
Их призывали сжечь и гнать с Украины: у 48 эвакуированных из Уханя украинцев не обнаружили коронавирус
27 февраля 2020, 14:54 • 47 • В мире
У 48 эвакуированных из Уханя украинцев не обнаружили коронавирус. Результаты анализов людей, находящихся в карантине в Новых Санжарах, оказались отрицательными. При этом соотечественники ранее были готовы растерзать их, призывали сжечь и гнать с Украины.
В среду, 26 февраля, на странице кабмина Украины в Facebook прошла трансляция брифинга медиков из посёлка Новые Санжары, где в медцентре Национальной гвардии в карантине находятся 47 украинцев и 20 иностранцев, эвакуированных из эпицентра распространения коронавируса - китайского города Ухань.
"Все люди чувствуют себя хорошо. Медосмотры проводятся дважды в день, признаков вирусных заболеваний нет. Мы получили сегодня первые результаты, 48 проб на коронавирус, все негативны", - рассказали врачи.
Результаты проб остальных эвакуированных будут известны позднее.
Ранее на Украине разразился громкий скандал из-за угроз в адрес украинцев, которых доставили из Китая. Жители Новых Санжар (Полтавская область) вышли на акции протеста против размещения соотечественников в их посёлке, грозились сжечь эвакуированных и забить палками.
В инцидент был вынужден вмешаться президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал наказать организаторов беспорядков.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2020, 15:54
|
23 февраля 2020, 03:39
|
26 февраля 2020, 12:54
|
26 февраля 2020, 03:09
|
23 февраля 2020, 13:24
|
25 февраля 2020, 04:24
|
26 февраля 2020, 03:09