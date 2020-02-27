Их призывали сжечь и гнать с Украины: у 48 эвакуированных из Уханя украинцев не обнаружили коронавирус

В среду, 26 февраля, на странице кабмина Украины в Facebook прошла трансляция брифинга медиков из посёлка Новые Санжары, где в медцентре Национальной гвардии в карантине находятся 47 украинцев и 20 иностранцев, эвакуированных из эпицентра распространения коронавируса - китайского города Ухань.

"Все люди чувствуют себя хорошо. Медосмотры проводятся дважды в день, признаков вирусных заболеваний нет. Мы получили сегодня первые результаты, 48 проб на коронавирус, все негативны", - рассказали врачи.

Результаты проб остальных эвакуированных будут известны позднее.

Ранее на Украине разразился громкий скандал из-за угроз в адрес украинцев, которых доставили из Китая. Жители Новых Санжар (Полтавская область) вышли на акции протеста против размещения соотечественников в их посёлке, грозились сжечь эвакуированных и забить палками.

В инцидент был вынужден вмешаться президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал наказать организаторов беспорядков.