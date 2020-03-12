«Их компания замешана не просто в жульнических операциях»: Путин рассказал о связях Ходорковского с убийцами

Малый бизнес за последние несколько лет в России существенно изменился, и государство продолжает работать над увеличением его роли в жизни страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Для этого в том числе предусмотрено введение так называемой регуляторной гильотины, которая пересмотрит или отменит ряд правил и законов деятельности бизнеса, введённых в 1990-е годы. Но «взять и рубануть сразу — очень опасно», считает глава государства, важно тщательно проработать этот вопрос. Что же касается крупного бизнеса, то Россия здесь опирается на своё законодательство и расследует все противоправные действия, как это произошло с экс-главой ЮКОСа. По словам Путина, олигарха осудили справедливо, потому что его компания замешана в преступлениях, в том числе убийствах. Самого Ходорковского президент назвал жуликом.

Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского жуликом. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС. Путин подчеркнул, что компания Ходорковского была «замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах».

«И их осудили в соответствии с российским законом. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны», — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что служба безопасности ЮКОСа «убивала людей» — и вряд ли по собственной инициативе.

«Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — сказал Путин.

В 2005 году Михаил Ходорковский был приговорён к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве, хищении денежных средств у государства, уклонении от уплаты налогов. Ещё по одному уголовному делу бизнесмена признали виновным в хищении, растрате и отмывании средств, приговорив к 14 годам тюрьмы. Это произошло в декабре 2010-го. В декабре 2013-го Путин помиловал Ходорковского, и тот вышел из колонии.

Спустя два года Ходорковский был заочно арестован судом в России и объявлен в международный розыск в связи с делом об убийстве в 1998-м мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. По данным следствия, преступление было совершено по указанию бывшего главы ЮКОСа.

Михаил Ходорковский

Reuters

© Dylan Martinez

Изменения в российском бизнесе

Российский бизнес серьёзно изменился за последние десять лет, считает Владимир Путин. Как добавил глава государства, чтобы бизнес мог принять активное участие в жизни страны, государство должно создать условия.

«Я могу сейчас обрушиться на бизнес, сказать, что они безответственно себя ведут. Это не так. Вообще, российский бизнес серьёзным образом изменился за последние как минимум десять лет. Значит, государство должно создать условия для инвестиций. Вот это точно совершенно. Создать лучшие условия, связанные с регулированием инфляции», — заявил Путин.

По его словам, государство наращивает результат в этой сфере, Россия за последние несколько лет серьёзно продвинулась в рейтинге мирового банка лёгкости ведения бизнеса Doing Вusiness (РФ поднялась с 123-го места в 2011 году до 28-го в 2020). Кроме того, глава государства подчеркнул, что с начала 2000-х в десятки раз выросли и инвестиции: на сегодняшний момент они составляют свыше $540 млрд.

Российский президент отметил и то, что государство сейчас пытается изменить роль малого бизнеса в стране, чтобы мелкие предприятия развивались не только в сфере торговли. По его словам, власти, по сути, заставляют «крупные компании, особенно с государственным участием, обеспечивать заказ для малых предприятий».

«И реально это заработало... И у нас начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он стал не только торговым, не только какие-то там киоски и палатки открываются, не только торговля: купил подешевле — продал подороже... Теперь есть уже и научный бизнес, и производственный малый бизнес, высокотехнологичный малый бизнес», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также рассказал, что в сознании народа существует понятие «торгаш — жулик». По его словам, в советские времена его так же, как и остальных, обсчитывали и обманывали.

«Меня каждый день не обманывали. А уж если там обнаружил, ничего такого серьёзного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже», — признался он.

«Регуляторная гильотина»

Говоря об условиях, создаваемых для малого бизнеса, глава государства упомянул о так называемой регуляторной гильотине, которая вступит в силу с 1 января 2021 года. По его оценке, при введении новых правил нужно действовать очень аккуратно.

«Здесь главное — не промахнуться. Очень опасное дело», — подчеркнул Путин.

Речь идёт о введении новой системы контрольно-надзорного законодательства, которая предлагает пересмотр и частичную отмену более 2 млн обязательных требований к ведению бизнеса, существующих с 1990-х годов.

По словам главы государства, «следует не ужесточать или ослаблять, а нужно выбирать оптимальные требования» в таких сферах, которые касаются жизни людей. Например, в сфере питания, лекарственных препаратов, безопасности, в частности противопожарной деятельности.

«Взять и рубануть сразу — очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно. Поэтому в течение полутора лет и вот этого года усиленно правительство будет заниматься этими вопросами», — подчеркнул президент.