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«Их истинное лицо рано или поздно увидят все»: в МИД России сообщили о связи «Белых касок» с «Джабхат ан-Нусрой»
03 ноября 2018, 02:39 • 51 • В мире
«Белые каски» фактически являются ответвлением террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*, и тому есть многочисленные подтверждения. Об этом говорится в заявлении МИД России. В ведомстве напомнили, что «псевдогуманитарная организация» готовит очередную провокацию с применением отравляющих веществ. Кроме того, в министерстве выразили надежду, что западные спонсоры «Белых касок» осознают истинное положение дел и перестанут их защищать. В Госдуме отметили, что Москва обязана доносить свою позицию по этому вопросу, несмотря на то что страны Запада к ней не прислушиваются.
AFP © Sameer Al-Doumy
Печально известная «псевдогуманитарная» организация «Белые каски», созданная при поддержке спецслужб стран Запада, предпринимает последние отчаянные попытки заявить о себе. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Как отметили в ведомстве, активисты готовят очередную «шумную» постановку, на этот раз — в зоне деэскалации Идлиб. Она призвана способствовать реализации агрессивных планов «ведомых Вашингтоном» противников действующего сирийского лидера Башара Асада.
В российском МИД добавили, что эта организация «работала исключительно на территориях, не контролируемых правительством», и при этом контактировала с террористами и экстремистами. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили про «бегство за границу активистов организации», после того как правительственные войска освободили от террористов юго-западные районы САР.
«Более того, есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что «Белые каски» фактически являются ответвлением внесённой в санкционный список СБ ООН террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*, — заключили дипломаты.
Ранее на этой неделе в Министерстве обороны РФ сообщили о подготовке «белокасочниками» совместно с радикальными боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ. Постановки разыгрываются для обвинения правительственных войск САР в применении химического оружия против местного населения.
Так, в населённые пункты Аазаз, Мареа и Чобанбей активисты организации прибыли с профессиональным видеооборудованием, а также с ёмкостями с отравляющими веществами — предположительно, хлором.
Кроме того, в субботу, 27 октября, террористы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** («Исламская партия Туркестана») перебросили из Мааррет-эн-Нуумана в населённые пункты Кафр Нэбель и Эль-Хуаш 20 ёмкостей с хлором (объёмом 10 литров каждая).
«Местные жители сообщили в российский Центр по примирению, что данная группа «белокасочников» занималась поиском жителей, желающих принять участие в постановочных видеосъёмках в обмен на продукты питания», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Белые каски» занимаются провокационной деятельностью»
Москва обязана и должна демонстрировать собственную позицию в отношении организации «Белые каски». С таким утверждением выступил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Их деятельность провокационна. И нужно требовать от всех сторон, чтобы этой провокационной деятельности был поставлен заслон. Даже если партнёры не прислушаются. А они не для того создавали эту структуру, чтобы откликаться на такого рода инициативы, и будут проявлять упорство в этом вопросе. Но Россия заявляет о своей позиции, потому что она верная и отвечает интересам урегулирования сирийского конфликта», — сказал Новиков RT.
При этом он добавил, что Вашингтон не заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии, поскольку ещё не решены поставленные американцами задачи, в частности отстранение от власти Башара Асада.
«Поэтому американцы будут рассчитывать свои силы на длительный период и постараются сохранить такие позиции в условиях грядущего сирийского урегулирования, при которых смогут ещё неоднократно предпринимать попытки дестабилизировать обстановку», — пояснил депутат.
В свою очередь, эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин выразил большие сомнения, что Запад тем или иным образом прислушается к заявлениям российских дипломатов.
«Сколько уже было предложений, на которые не было адекватной реакции... Главная задача Запада — обеспечить ситуацию, когда Россия не сможет получить преимуществ нигде, ни в каком регионе земного шара, включая такую горячую точку, как Сирия. Запад не может допустить, чтобы влияние России усилилось в этом регионе Ближнего Востока», — подчеркнул Фитин в беседе с RT.
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев также отметил, что «белокасочники» занимаются провокациями в целях эскалации конфликта в Сирии.
«Миротворческой эту организацию назвать невозможно. При этом Запад во главе с США делает всё, чтобы «Белые каски» продолжали функционировать. Провокации будут продолжаться до тех пор, пока коалиция (Сирия, Турция, Иран) во главе с Россией не поставит крест на «Исламском государстве»*** и «ан-Нусре», — подчеркнул он в разговоре с RT.
Между тем 1 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта с главой организации «Белые каски» Раедом аль-Салехом. Собеседники поблагодарили друг друга за сотрудничество, британский министр даже заявил, что в Соединённом Королевстве гордятся тем, что поддерживают активистов.
При этом стоит напомнить, что именно «Белые каски» сняли постановочный ролик о «химической атаке» в городе Дума, который послужил поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетного удара по Сирии в ночь на 14 апреля. Аналогичная фальсификация также была зафиксирована в 2017 году, при этом о подлоге сообщила шведская некоммерческая организация «Врачи за права человека» (SWEDHR).
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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