«Их истинное лицо рано или поздно увидят все»: в МИД России сообщили о связи «Белых касок» с «Джабхат ан-Нусрой»

«Белые каски» фактически являются ответвлением террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*, и тому есть многочисленные подтверждения. Об этом говорится в заявлении МИД России. В ведомстве напомнили, что «псевдогуманитарная организация» готовит очередную провокацию с применением отравляющих веществ. Кроме того, в министерстве выразили надежду, что западные спонсоры «Белых касок» осознают истинное положение дел и перестанут их защищать. В Госдуме отметили, что Москва обязана доносить свою позицию по этому вопросу, несмотря на то что страны Запада к ней не прислушиваются.

Печально известная «псевдогуманитарная» организация «Белые каски», созданная при поддержке спецслужб стран Запада, предпринимает последние отчаянные попытки заявить о себе. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Как отметили в ведомстве, активисты готовят очередную «шумную» постановку, на этот раз — в зоне деэскалации Идлиб. Она призвана способствовать реализации агрессивных планов «ведомых Вашингтоном» противников действующего сирийского лидера Башара Асада.

«Уверены, что истинное лицо «Белых касок» рано или поздно увидят все. Призываем их западных спонсоров осознать истинное положение дел и перестать защищать тех, кто на самом деле является провокаторами и экстремистами», — говорится в сообщении.

В российском МИД добавили, что эта организация «работала исключительно на территориях, не контролируемых правительством», и при этом контактировала с террористами и экстремистами. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили про «бегство за границу активистов организации», после того как правительственные войска освободили от террористов юго-западные районы САР.

«Более того, есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что «Белые каски» фактически являются ответвлением внесённой в санкционный список СБ ООН террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*, — заключили дипломаты.

Ранее на этой неделе в Министерстве обороны РФ сообщили о подготовке «белокасочниками» совместно с радикальными боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ. Постановки разыгрываются для обвинения правительственных войск САР в применении химического оружия против местного населения.

Так, в населённые пункты Аазаз, Мареа и Чобанбей активисты организации прибыли с профессиональным видеооборудованием, а также с ёмкостями с отравляющими веществами — предположительно, хлором.

Кроме того, в субботу, 27 октября, террористы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** («Исламская партия Туркестана») перебросили из Мааррет-эн-Нуумана в населённые пункты Кафр Нэбель и Эль-Хуаш 20 ёмкостей с хлором (объёмом 10 литров каждая).

«Местные жители сообщили в российский Центр по примирению, что данная группа «белокасочников» занималась поиском жителей, желающих принять участие в постановочных видеосъёмках в обмен на продукты питания», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Белые каски» занимаются провокационной деятельностью»

Москва обязана и должна демонстрировать собственную позицию в отношении организации «Белые каски». С таким утверждением выступил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Их деятельность провокационна. И нужно требовать от всех сторон, чтобы этой провокационной деятельности был поставлен заслон. Даже если партнёры не прислушаются. А они не для того создавали эту структуру, чтобы откликаться на такого рода инициативы, и будут проявлять упорство в этом вопросе. Но Россия заявляет о своей позиции, потому что она верная и отвечает интересам урегулирования сирийского конфликта», — сказал Новиков RT.

При этом он добавил, что Вашингтон не заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии, поскольку ещё не решены поставленные американцами задачи, в частности отстранение от власти Башара Асада.

«Поэтому американцы будут рассчитывать свои силы на длительный период и постараются сохранить такие позиции в условиях грядущего сирийского урегулирования, при которых смогут ещё неоднократно предпринимать попытки дестабилизировать обстановку», — пояснил депутат.

В свою очередь, эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин выразил большие сомнения, что Запад тем или иным образом прислушается к заявлениям российских дипломатов.

«Сколько уже было предложений, на которые не было адекватной реакции... Главная задача Запада — обеспечить ситуацию, когда Россия не сможет получить преимуществ нигде, ни в каком регионе земного шара, включая такую горячую точку, как Сирия. Запад не может допустить, чтобы влияние России усилилось в этом регионе Ближнего Востока», — подчеркнул Фитин в беседе с RT.

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев также отметил, что «белокасочники» занимаются провокациями в целях эскалации конфликта в Сирии.

«Миротворческой эту организацию назвать невозможно. При этом Запад во главе с США делает всё, чтобы «Белые каски» продолжали функционировать. Провокации будут продолжаться до тех пор, пока коалиция (Сирия, Турция, Иран) во главе с Россией не поставит крест на «Исламском государстве»*** и «ан-Нусре», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Между тем 1 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта с главой организации «Белые каски» Раедом аль-Салехом. Собеседники поблагодарили друг друга за сотрудничество, британский министр даже заявил, что в Соединённом Королевстве гордятся тем, что поддерживают активистов.

При этом стоит напомнить, что именно «Белые каски» сняли постановочный ролик о «химической атаке» в городе Дума, который послужил поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетного удара по Сирии в ночь на 14 апреля. Аналогичная фальсификация также была зафиксирована в 2017 году, при этом о подлоге сообщила шведская некоммерческая организация «Врачи за права человека» (SWEDHR).

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

