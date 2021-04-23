«Их дипломатам придётся паковать вещи»: в Москве пообещали ответить на действия Прибалтики по поддержке Чехии

В пятницу, 23 апреля, власти Литвы, Эстонии и Латвии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. В Госдуме назвали подобное решение необоснованным и не соответствующим Венской конвенции. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прибалтийские государства могут не сомневаться в том, что их ожидают ответные меры.

Страны Прибалтики в знак солидарности с Чехией объявили о высылке со своих территорий российских дипломатов. Власти Латвии и Эстонии изгоняют по одному сотруднику дипломатических представительств РФ, Литва — двоих.

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, подобные действия властей Вильнюса, Риги и Таллина не останутся без ответа.

«В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придётся паковать вещи», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, действия прибалтийских государств вызывают множество вопросов. По его словам, они некорректны, ничем не обоснованы и не соответствуют Венской конвенции.

«Есть определённый антироссийский настрой в Восточной Европе, и они часто руководствуются не столько нормативными правовыми актами, международным правом, сколько такими надуманными растиражированными домыслами и обвинениями в адрес российских властей», — рассказал парламентарий в беседе с RT.

Добавим, что первой страной, выразившей поддержку Чехии в дипломатических трениях с Россией, стала Словакия. Премьер-министр республики Эдуард Хегер сообщил, что Братислава высылает трёх российских дипломатов.

В российском МИД указали, что разочарованы решением словацкой стороны проявить «псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу», пообещав принять ответные меры. По мнению посольства РФ в Словакии, предпринятый Братиславой шаг противоречит исторически добрым отношениям между странами.

«Обвинения наших сотрудников в какой-либо противоправной деятельности, тем более которая направлена против Словакии, абсолютно безосновательны», — цитирует ТАСС пресс-секретаря дипломатического представительства Владислава Куликова.

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Напомним, что дипломатический скандал, инициатором которого стала Чехия, начался 17 апреля, когда в Праге обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Подробности относительно связи РФ с инцидентом приведены не были, однако было объявлено о высылке 18 отечественных дипломатов.

В МИД России в ответ объявили персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. При этом глава чешского МИД Якуб Кулганек выразил недовольство такими действиями, пообещав продолжить сокращение численности дипмиссии РФ, если в российскую столицу не вернут всех высланных сотрудников.

Поскольку российская сторона проигнорировала ультиматум чехов, вечером 22 апреля Кулганек сообщил, что Москва должна до конца мая отозвать из Чешской Республики 63 своих сотрудника.

Вдобавок премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил уверенность, что именно Москва «уничтожила» двусторонние отношения и не воспользовалась возможностью исправить произошедшее.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД, к 31 мая у обеих сторон останется по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.

Комментируя очередное решение Праги о высылке российских дипломатов, Мария Захарова констатировала, что чешская сторона «встала на путь разрушения отношений». По её мнению, в Чехии не поняли, «во что их втягивают их кураторы западные», а потом «им не давали возможности сделать шаг назад».

«Они получили что хотели. А я бы сказала даже по-другому: они получили даже то, о чём не мечтали. Я думаю, что, когда они ввязывались, когда Прага ввязывалась в эту авантюру, я думаю, они не просчитывали последствий», — заявила официальный представитель МИД в интервью RT на немецком.

Ранее Захарова подчеркнула, что ответ на решение Праги не заставит себя ждать.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал «убогой и низкой ложью» обвинения о якобы причастности России к взрывам во Врбетице в 2014 года. По его словам, действия Праги рассчитаны на лиц «с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития».

«Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности. Отличилась Чехия на наших глазах, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на обострение, конфронтацию с Россией. И, признаться, получила своё», — цитирует его ТАСС.

Власти Праги должны подтвердить фактами и доказательства свои обвинения о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, считает депутат Европейского парламента от Чехии Катержина Конечна.

«Как я понимаю, говорилось, что не было прямых доказательств того, что эти агенты там были, также не были обнаружены взрывчатые вещества. Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы… Наши спецслужбы должны немедленно представить доказательства обвинений против ГРУ», — цитирует её РИА Новости.

Она также призвала Чехию и Россию перейти к контактам, нацеленным на стабилизацию текущей дипломатической обстановки между странами.

При этом Вацлав Клаус, занимавший пост президента Чешской Республики с 2003 по 2013 год, заявил, что решения действующих политиков вызывают у него чувства стыда и угнетения, передаёт издание Blesk.

«Мы в данном случае маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», — сказал он.