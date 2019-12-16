Их было тринадцать. Штурм ледяного вала • 64 • Аналитика

В начале 1943 года линия фронта в районе Дона была отодвинута на запад на 200-250 километров. Положение немецких войск, зажатых в Сталинградском кольце, резко ухудшилось, их судьба была предрешена. Отступая, враг отчаянно сопротивлялся, цепляясь за каждую высотку, населенный пункт. Спешно переправлял эшелон за эшелоном с подкреплением из Миллерова на Ворошиловград.



На этой железнодорожной ветке и находилась Красновка, которую советское командование приказало взять 44-й гвардейской стрелковой дивизии.





Но и гитлеровцам эта небольшая станция была нужна как хлеб.



«Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов блестяще выполнили поставленные задачи и, учинив стремительный разгром врага, сорвали план Манштейна по деблокированию войск Паулюса. В начале января войска Н. Ф. Ватутина вышли на линию Новая Калитва — Кризское — Чертково — Волошино — Миллерово — Морозовск, создав прямую угрозу всей кавказской группировке немцев».

(«Воспоминания и размышления». Г. К. Жуков.)[/i]



«Красновку удержать любой ценой!»

По приказу началось сооружение необычного укрепления. Немцы решили создать неприступный ледяной вал. Сотни солдат были брошены на срочную работу. Сваливали в кучу балки и бревна, камни, доски. Разламывали дома поселка, подвозили возами солому. Сверху этот гребень, напоминавший баррикаду, присыпали снегом, а потом обливали водой. Крепкие январские морозы довершили дело, создав ледовый бастион в несколько метров.



Не забыли гитлеровцы и о флангах. Используя высокие постройки поселка, установили пулемёты. Прежде всего на элеваторе и водокачке. Прямо за ледяным валом разместились артиллерия и миномёты. Но и этого фашистам казалось мало. Перед ледяным хребтом заминировали поле, натянули проволочные заграждения.



15 января 44-я дивизия перешла в наступление. Терять время было нельзя. Не только день, каждый час давал врагу возможность перебросить живую силу, боевую технику на Миллерово. Атаковать предстояло 130-му гвардейскому полку подполковника Тишакова.





Сильный ветер поднимал с земли снежную крупу, больно сёк лицо. Но не это заставило задуматься лейтенанта Ивана Ликунова, командира 2-й роты, выдвинутой на острие атаки. Он думал, как выполнить приказ. Как на этом открытом пространстве преодолеть заграждения, захватить хоть маленький плацдарм, чтобы дать возможность наступать всем батальонам полка.



Бойцы понимали своего командира с полуслова. Им не нужно было объяснять, как будет трудно.



— Главное — быстрота, — ставил задачу лейтенант.



До вала примерно пятьсот метров. Нужно промчаться вихрем, чтобы избежать потерь. Артиллерия нас прикроет. Атаку начнем в дымовой завесе. В центре — взвод Седова.



Вражеская артиллерия обстреливала позиции перед валом. Заговорил наш "бог войны". Зажгли шашки, вперед ушли сапёры. Под прикрытием дымовой завесы они сделали проходы в проволочном заграждении и минном поле. В небо с шипением взвилась ракета. Сигнал к штурму.





Ликунов поднял роту в атаку. Пока дым не совсем рассеялся, бежали молча. На последней сотне метров перед валом скрываться было уже бессмысленно. И над полем раздался голос командира, подхваченный десятками других:



— Ура-а-а!..



Ликунов быстро оглянулся по сторонам. Невдалеке бежал Седов со своими солдатами. Но многих уже нет. Неподвижно распластались на земле, не добежав до вала. А он уже вот, рядом. Однако на вал не взбежишь: высок и крут. Лёд блестит, как полированный. Лишь кое-где выщерблен снарядами.



В ход пошли штыки, саперные лопаты.



— Снимай шинели, — сообразив, что следует делать, скомандовал Седов.



Схватил несколько шинелей, связал, забросил один конец наверх. После нескольких попыток зацепился за какой-то острый выступ. Через несколько секунд Иван был на валу. Вслед за ним стали подниматься бойцы, сразу вступая в бой. Фашисты, не выдержав натиска, отступили вглубь поселка.



Их было тринадцать

Ликунов подсчитал своих бойцов. Вот она, его рота... От неё осталось 12 человек, он тринадцатый. Но не отступать же, не для того штурмом взяли вал. В ста метрах от железнодорожной насыпи увидели три дома на самой окраине поселка. Судя по затишью, они пусты. Иначе немцы уже открыли бы из них огонь. Значит, надо туда. Как только добежали до крайнего дома, лейтенант присмотрелся: кто же остался от роты? Два офицера — он сам и младший лейтенант Иван Седов; три младших командира, восемь рядовых.



Группа смельчаков прочно закрепила за собой захваченные дома и в течение полного дня удерживала свою позицию.



За валом слышалось продолжение боя, в атаку шли другие роты полка, пытаясь прорваться на помощь окруженному отряду, но сильный артиллерийский огонь врага преграждал им путь.



Немцы пытались захватить бойцов и командиров живыми и предлагали сдаться, на что гвардейцы отвечали стрельбой. Почти сутки держались ликуновцы. Кончились патроны. Почувствовав, что огонь из домов ослабел, что круговой бороны уже нет, фашисты решили поджечь дома.



Едкий дым выедал глаза, стало нечем дышать. Но сдаваться никто не думал. Оставшиеся в живых гвардейцы, все, кто мог двигаться, решили прорываться. Но пробиться не удалось никому.



Только двадцати минут не хватило роте Ликунова, только двадцати…



Подавив огневые точки врага, полк Тишакова поднялся в атаку и, преодолев ледяной вал, ворвался в Красновку.



…Окраина поселка была озарена. Еще горели, как три гигантских факела, дома, ставшие последним рубежом гвардейской роты. И среди домов на снегу, перемешанном снарядами с землёю, валялось не меньше сотни уничтоженных гитлеровцев. Бойцы подобрали останки тринадцати однополчан, похоронили в братской могиле. В тот же день командир полка подполковник Тишаков подписал представления отличившихся к наградам. Все тринадцать воинов 2-й гвардейской роты вошли в этот список.





Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство

гвардии лейтенанту Ликунову Ивану Сергеевичу,

гвардии младшему лейтенанту Седову Ивану Васильевичу,

гвардии сержанту Васильеву В. А.,

гвардии сержанту Сиврюкову Н. М.,

гвардии младшему сержанту Кубакаеву К.,

гвардии красноармейцу Котову Е.П.,

гвардии красноармейцу Курбаеву А.А.,

гвардии красноармейцу Немировскому Н.Н.,

гвардии красноармейцу Полухину И.А.,

гвардии красноармейцу Полякову К.И.,

гвардии красноармейцу Сирину Н.И.,

гвардии красноармейцу Тарасенко И.И.,

гвардии красноармейцу Утягулову Зубаю

посмертно присвоить звание Героя Советского Союза.



Ушёл полк вперед по нелёгким дорогам войны. А в памяти бойцов навсегда остался подвиг 2-й роты, подвиг тринадцати гвардейцев.



Когда Информбюро о наступленье

Повествовало в хронике войны,

Когда на запад шли подразделенья,

Боями штурмовыми стеснены,

В январский день в упрямстве непреклонном,

Разя врага, за каждый дюйм земли

Тяжелый бой в Красновке опаленной

Тринадцать наших воинов вели.

Вторые сутки в стуже ледяного

И злого ветра — дьявольский напор!

Гвардейцы храбрые Ивана Ликунова

Красновку брали приступом, в упор.

Да, славы памятной не скроют тучи

И не затянет дымом лютая война…

Живут в веках в том подвиге могучем

Бессмертные гвардейцев имена!

(Поэт военных лет Александр Недогонов.)



В начале 1943 года линия фронта в районе Дона была отодвинута на запад на 200-250 километров. Положение немецких войск, зажатых в Сталинградском кольце, резко ухудшилось, их судьба была предрешена. Отступая, враг отчаянно сопротивлялся, цепляясь за каждую высотку, населенный пункт. Спешно переправлял эшелон за эшелоном с подкреплением из Миллерова на Ворошиловград.На этой железнодорожной ветке и находилась Красновка, которую советское командование приказало взять 44-й гвардейской стрелковой дивизии.Но и гитлеровцам эта небольшая станция была нужна как хлеб.(«Воспоминания и размышления». Г. К. Жуков.)[/i]По приказу началось сооружение необычного укрепления. Немцы решили создать неприступный ледяной вал. Сотни солдат были брошены на срочную работу. Сваливали в кучу балки и бревна, камни, доски. Разламывали дома поселка, подвозили возами солому. Сверху этот гребень, напоминавший баррикаду, присыпали снегом, а потом обливали водой. Крепкие январские морозы довершили дело, создав ледовый бастион в несколько метров.Не забыли гитлеровцы и о флангах. Используя высокие постройки поселка, установили пулемёты. Прежде всего на элеваторе и водокачке. Прямо за ледяным валом разместились артиллерия и миномёты. Но и этого фашистам казалось мало. Перед ледяным хребтом заминировали поле, натянули проволочные заграждения.15 января 44-я дивизия перешла в наступление. Терять время было нельзя. Не только день, каждый час давал врагу возможность перебросить живую силу, боевую технику на Миллерово. Атаковать предстояло 130-му гвардейскому полку подполковника Тишакова.Сильный ветер поднимал с земли снежную крупу, больно сёк лицо. Но не это заставило задуматься лейтенанта Ивана Ликунова, командира 2-й роты, выдвинутой на острие атаки. Он думал, как выполнить приказ. Как на этом открытом пространстве преодолеть заграждения, захватить хоть маленький плацдарм, чтобы дать возможность наступать всем батальонам полка.Бойцы понимали своего командира с полуслова. Им не нужно было объяснять, как будет трудно.— Главное — быстрота, — ставил задачу лейтенант.До вала примерно пятьсот метров. Нужно промчаться вихрем, чтобы избежать потерь. Артиллерия нас прикроет. Атаку начнем в дымовой завесе. В центре — взвод Седова.Вражеская артиллерия обстреливала позиции перед валом. Заговорил наш "бог войны". Зажгли шашки, вперед ушли сапёры. Под прикрытием дымовой завесы они сделали проходы в проволочном заграждении и минном поле. В небо с шипением взвилась ракета. Сигнал к штурму.Ликунов поднял роту в атаку. Пока дым не совсем рассеялся, бежали молча. На последней сотне метров перед валом скрываться было уже бессмысленно. И над полем раздался голос командира, подхваченный десятками других:— Ура-а-а!..Ликунов быстро оглянулся по сторонам. Невдалеке бежал Седов со своими солдатами. Но многих уже нет. Неподвижно распластались на земле, не добежав до вала. А он уже вот, рядом. Однако на вал не взбежишь: высок и крут. Лёд блестит, как полированный. Лишь кое-где выщерблен снарядами.В ход пошли штыки, саперные лопаты.— Снимай шинели, — сообразив, что следует делать, скомандовал Седов.Схватил несколько шинелей, связал, забросил один конец наверх. После нескольких попыток зацепился за какой-то острый выступ. Через несколько секунд Иван был на валу. Вслед за ним стали подниматься бойцы, сразу вступая в бой. Фашисты, не выдержав натиска, отступили вглубь поселка.Ликунов подсчитал своих бойцов. Вот она, его рота... От неё осталось 12 человек, он тринадцатый. Но не отступать же, не для того штурмом взяли вал. В ста метрах от железнодорожной насыпи увидели три дома на самой окраине поселка. Судя по затишью, они пусты. Иначе немцы уже открыли бы из них огонь. Значит, надо туда. Как только добежали до крайнего дома, лейтенант присмотрелся: кто же остался от роты? Два офицера — он сам и младший лейтенант Иван Седов; три младших командира, восемь рядовых.Группа смельчаков прочно закрепила за собой захваченные дома и в течение полного дня удерживала свою позицию.За валом слышалось продолжение боя, в атаку шли другие роты полка, пытаясь прорваться на помощь окруженному отряду, но сильный артиллерийский огонь врага преграждал им путь.Немцы пытались захватить бойцов и командиров живыми и предлагали сдаться, на что гвардейцы отвечали стрельбой. Почти сутки держались ликуновцы. Кончились патроны. Почувствовав, что огонь из домов ослабел, что круговой бороны уже нет, фашисты решили поджечь дома.Едкий дым выедал глаза, стало нечем дышать. Но сдаваться никто не думал. Оставшиеся в живых гвардейцы, все, кто мог двигаться, решили прорываться. Но пробиться не удалось никому.Только двадцати минут не хватило роте Ликунова, только двадцати…Подавив огневые точки врага, полк Тишакова поднялся в атаку и, преодолев ледяной вал, ворвался в Красновку.…Окраина поселка была озарена. Еще горели, как три гигантских факела, дома, ставшие последним рубежом гвардейской роты. И среди домов на снегу, перемешанном снарядами с землёю, валялось не меньше сотни уничтоженных гитлеровцев. Бойцы подобрали останки тринадцати однополчан, похоронили в братской могиле. В тот же день командир полка подполковник Тишаков подписал представления отличившихся к наградам. Все тринадцать воинов 2-й гвардейской роты вошли в этот список.Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года.За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройствогвардии лейтенанту Ликунову Ивану Сергеевичу,гвардии младшему лейтенанту Седову Ивану Васильевичу,гвардии сержанту Васильеву В. А.,гвардии сержанту Сиврюкову Н. М.,гвардии младшему сержанту Кубакаеву К.,гвардии красноармейцу Котову Е.П.,гвардии красноармейцу Курбаеву А.А.,гвардии красноармейцу Немировскому Н.Н.,гвардии красноармейцу Полухину И.А.,гвардии красноармейцу Полякову К.И.,гвардии красноармейцу Сирину Н.И.,гвардии красноармейцу Тарасенко И.И.,гвардии красноармейцу Утягулову Зубаюпосмертно присвоить звание Героя Советского Союза.Ушёл полк вперед по нелёгким дорогам войны. А в памяти бойцов навсегда остался подвиг 2-й роты, подвиг тринадцати гвардейцев.(Поэт военных лет Александр Недогонов.) bubalik Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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