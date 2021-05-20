Их боятся даже "Апачи": Два русских вертолёта обратили американцев в бегство - СМИ

Два русских вертолёта Ми-35М и Ми-8 обратили в бегство американских "партнёров" в Сирии, пишут СМИ. Эти военные машины боятся даже знаменитые "Апачи".

Инцидент произошёл в сентябре 2020 года. Два вертолёта AH-64 "Апачи" ВВС США следили за передвижением русской военной колонны. В определённый момент в ситуацию вмешались Ми-35М и Ми-8, которые вынудили американцев отступить.

Как пишет Arabian Aerospace, боевой Ми-24 был введён в эксплуатацию почти 50 лет назад. В странах НАТО эта машина называется "Лань". Впервые она была применена во время войны в Афганистане. Сегодня поздние поколения этого вертолёта используются по всему миру.

Моджахеды окрестили вертолёт "Колесницей дьявола". Сегодня "Лань" используется в гражданских войнах в Сирии и Ливии, а также в Алжире против боевиков-джихадистов, - отмечает издание.

Напомним, что это не первая стычка между русскими и американцами в Сирии. В августе прошлого года БТР России протаранил американский броневик International MaxxPro, который попытался заблокировать русским дорогу. Отметим, что Россия проводит в Сирии антитеррористическую операцию по просьбе правительства САР. Американцы же находятся в Сирии незаконно. Они не имеют ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН.