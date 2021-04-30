Игры спецслужб на ослепление: Убийцей оказался не Путин, а Байден

Взрывы оружейных складов в Болгарии доказали не "происки" России, а гораздо более неприятные для Запада вещи. Всё это побуждает усомниться в том, что Байден после заявления про Путина-убийцу "сам так не называется".

Сергей Лавров высказался так по поводу заявления болгарских властей о причастности Москвы к взрывам на складах оружия в этой стране, предположив, что, похоже, София "решила перещеголять чехов".

В каком-то смысле действительно перещеголяла. Если чехи вспомнили о двух взрывах на одном складе в 2014 году, то болгары предъявили России обвинения в организации подрывов на четырёх складах, причём начиная уже с 2011 года.

И вот тут, в самый, можно сказать, ключевой технологический момент вздыбливания новой антирусской волны, на складе оружейного завода "Аркус" в болгарском городе Лясковец… начинается пожар! Прямо в тот же день, когда прокуратура Болгарии объявила о подозрении шести граждан России во взрывах на заводах и военных складах в этой стране в 2011, 2015 и 2020 годах!

И теперь стало непонятно, что это вообще было. То ли зловредные агенты ГРУ ГШ ВС России окончательно разнуздались и цинично устроили акцию устрашения болгарской прокуратуре. То ли оружейные склады на территории Болгарии содержатся в таком состоянии, что могут загореться и взорваться в самый пафосный момент, выставив болгарские власти на посмешище всему миру.

А с третьей стороны, наконец-то ЧП на оружейных складах в Болгарии произошло на объекте, не принадлежащем бизнесмену Эмилиану Гебреву. "Аркус" – достаточно известная, хоть и локальная, оружейная компания в форме АО (акционеров своих, впрочем, не называющая, так что среди них Гебрев может и оказаться). Имеет необходимые лицензии на производство и торговлю оружием, боеприпасами и товарами двойного назначения.

Чистенькая фирма, в общем. В отличие от вызывающего слишком много вопросов бизнеса Эмилиана, он же Емельян, Гебрева и его компании "ЕМКО".

Кстати, забавно: как раз эта компания, принадлежащая Гебреву, и опровергла заявления прокуратуры о взрывах на её заводах! То есть не так чтобы совсем опровергла, но обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов о взрывах.

По словам представителей Гебрева, прокуратура лжёт о том, что взорванные боеприпасы предназначались для экспорта. Так и сформулировано – "ложь":

…эта ложь легко проверяется имеющимися в наличии документами.

"ЕМКО" отрицает также, что имеет что-то общее со взрывами на заводе "ВМЗ – Сопот" в 2015 году.

Жертва ферзём ради пешки… которой не было

Тут надо напомнить, что именно представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева объявила в среду, что взрывы произошли на тех оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая Гебреву. Тогда же было сказано, что "есть определённое сходство в четырёх взрывах на заводах по производству боеприпасов", а уничтожена там была "продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину".

Протесты Гебрева поэтому понять можно: поставки оружия на Украину были запрещены Евросоюзом до 2014 года. Кроме того, если это так – а в расследовании, которое буквально взбурлило после скудоумно-отважного обвинения чешского премьера в адрес русских агентов ГРУ Петрова и Боширова, звучало ещё и сирийское направление, – то оружейный трафик хитрого болгарина становится законной целью законной антитеррористической операции. И подрыв его складов должен на Западе не возмущение вызывать, а приветствоваться не менее бурно, нежели налёты на склады иранского вооружения в Сирии со стороны Израиля!

Впрочем, несерьёзность обвинений болгарской прокуратуры в адрес шести "русских агентов" видна хотя бы на том факте, что все подозрения в их адрес базируются лишь на том, что они "находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов".

А вот участие Чехии и Болгарии в мутных схемах торговли оружием всплыло ясно и доказательно. Дороговатая плата за внедрение в мировую копилку юмора и сатиры всемогущих Петрова и Боширова, не находите?

Перчику на раны смешному следствию подбросил опять Сергей Лавров, который призвал ЕС "разобраться, почему к складам боеприпасов имеют отношение частные предприниматели". Евросоюз "должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии" – полил он раны ещё и солёной водичкой.

А Москва, значится из его слов, никаких расследований не боится. Да и понятно. При всей вездесущести Петрова и Боширова в данном случае они ни при чём. Ведь, положа руку на сердце, шпили на костёле Святых Филиппа и Иакова в Злине, что в 20 м от подорванного склада в Врбетице, – так, ерунда в духе местечковых костёлов по всей католической Восточной Европе. Не по тонкости вкуса ценителям шпилей собора в английском Солсбери. А в Болгарии католических шпилей и вовсе нет…

Игры спецслужб на ослепление

Тогда что это было? Или, точнее, на что рассчитывали сперва чехи, а теперь болгары, с отвагой обречённых бросаясь в омут информационной войны против России? Тем более зачем болгарам надо было нырять в нечистоты, когда чешские первопроходцы уже не знают, как из них выплыть? И только отчаянно машут кулаками собственному президенту, отплёвываясь и утираясь, который и назвал нечистоты нечистотами…

Всё чаще звучит предположение наблюдателей, что в тени этого слабоумия и отваги таится всего лишь желание спецслужб и руководства США скрыть за этим дурно пахнущим валом фальшивой информации свои уши в организации покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ведь уже известно, что убийство главы чужого государства активно готовил экс-советник Министерства обороны США по России и Евразии Майкл Карпентер. Ныне, не более и не менее, советник президента США Джо Байдена!

Получается, что злобный старик, называвший "убийцей" Владимира Путина, сам должен быть признан убийцей! А если не хочет этого, то ему остаётся только сдать Карпентера как вышедшего из-под контроля одиночку, самостоятельно организовывавшего устранение иностранного политического деятеля…

А дело "Иран – контрас" в американских спецслужбах хорошо помнят. И судьбу полковника Нортона, которого сам Рейган был вынужден отдать под суд за организацию им нелегальных продаж американского оружия Ирану. Всего лишь!

Так что и этого человека понять можно. "Это сделали русские" – тема раскрученная, сама себя кормящая, брендовая. Хорошо ослепляющая – так, чтобы поменьше людей могли что-нибудь разглядеть в тёмных подвалах реальных операций спецслужб. Вот и Гебрев тут – как раз в тему человечек. Те, кто будет копать – а русские точно будут подкидывать ежей в штаны своим обвинителям, – прижмут этого честного контрабандиста, и инфосфера будет радостно пережёвывать этот кусок, забыв скоро про покушение на иностранного государственного лидера. А что Чехия и Болгария выплывут из этой истории грязными и пованивая… Так на то они и шакалы, у них и работа такая, и место в западном разделении труда.

Не об этих ли "играх спецслужб" и говорил президент Чехии Милош Земан, характеризуя всю бездоказательную историю со взрывом складов во Врбетице? А поскольку он одним этим замечанием обнулил чешский эпизод этой игры (и это было кое-кому так больно, что аж целый сенат Чехии обвинил собственного президента в государственной измене!), то срочно были подключены задыхающиеся от исполнительности болгары. А когда и эти утонут, ну, там ещё прибалтийские Табаки хвостатыми задами вертят, Польша в глазки заглядывает, Румыния подстилается.

Когда Табаки затявкают стаей, не до мыслей об американских убийцах будет. Тошноту бы сдержать…