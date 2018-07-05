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«Игры с отравляющими веществами»: как в России отреагировали на инцидент в британском Эймсбери

05 июля 2018, 20:24  •  118 • В мире
В Кремле выразили глубокую обеспокоенность новым случаем отравления химическими веществами в Великобритании. В свою очередь, в МИД России призвали правительство Терезы Мэй прекратить интриги и «игры с отравляющими веществами». По мнению российских специалистов, инциденты в Солсбери и Эймсбери — это сознательные провокации в расчёте на то, что страны Запада обвинят Москву без проведения должного расследования. Эксперты полагают, что стоит ожидать новых атак, если позиция западных государств не изменится.
 
Reuters
 

В Кремле выразили глубокую озабоченность в связи с новым случаем отравления в Великобритании, где два местных жителя были госпитализированы в тяжёлом состоянии. 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стёрджес попали в больницу 30 июня, а вечером 4 июля полиция заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом А-234 («Новичок» в британской классификации).

«Это очень тревожные новости. Безусловно, они вызывают глубокую обеспокоенность в связи с подобными проявлениями (уже неоднократными) в Великобритании», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что нет точной информации, какие именно вещества применялись и как они использовались. Песков также добавил, что он не располагает данными о каких-либо обращениях британской стороны к России по инциденту в Эймсбери.

Отметим, что, согласно рабочей линии расследования инцидента, пострадавшие не были связаны с отравленными в начале марта Сергеем и Юлией Скрипаль. Однако британская сторона всё ещё обвиняет Москву в этом нападении и ожидает объяснений.

«С самого начала истории в Солсбери Россия категорически отрицала и продолжает отрицать возможность какой-либо причастности к тому, что там происходило. Никаких сколь-нибудь убедительных доказательств голословных обвинений России в причастности к этому с британской стороны так и не было представлено. Российская сторона с самого начала предлагала британским визави совместное расследование, и это предложение осталось без какого-либо ответа», — подчеркнул Песков.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в Москве «были шокированы» заявлениями британских официальных лиц о том, что они ждут некоего взаимодействия с российской стороной. Захарова также призвала правоохранительные органы Соединённого Королевства к совместной работе по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

«Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу у грязной политической игры, которую затеяли определённые силы в Лондоне, и начать взаимодействие с правоохранительными органами России в расследовании, учитывая, что речь идёт в том числе о российских гражданах», — отметила дипломат.

Официальный представитель МИД добавила, что британским властям стоит прекратить интриги и игры с отравляющими веществами.

«Призываем правительство Терезы Мэй прекратить интриги и игры с отравляющими химическими веществами и прекратить чинить препятствия расследованию того, что случилось с российскими гражданами на территории Великобритании», — заявила Захарова.

При этом пресс-секретарь российского посольства в Лондоне напомнил, что Великобритания отвергла предложение Москвы о взаимодействии в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и не реагирует на многочисленные запросы по инциденту в Солсбери, нарушая свои обязательства по консульским конвенциям.

«Расследование ведётся нетранспарентно, никаких чётких сведений не предоставляется ни британской общественности, ни зарубежным союзникам Лондона... В этих условиях информационной блокады неудивительно, что СМИ и эксперты оперируют разнообразными версиями. Лучший способ положить конец этим спекуляциям — вывести расследование из секретного режима и откликнуться на российское предложение о совместной работе по установлению истины», — говорится в сообщении дипмиссии.

«Продолжение сказки»

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В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников подчеркнул, что предложение Москвы о проведении совместного расследования инцидента в Солсбери остаётся в силе, однако в Лондоне продолжают высказывать необоснованные упрёки в адрес России.

«Теперь ещё вот эта информация по новому отравлению... Мне кажется, это продолжение сказки, которую затеяла британская сторона. Но как бы всё ни завершилось, правда остаётся: Россия не принимала никакого участия во всех этих грязных делах, которые нам пытаются навязать, а любые использованные против России доводы обречены на провал», — заявил парламентарий.

«Надеюсь, что английская сторона будет загнана в угол и вынуждена сознаться в том, что все доводы лживы и были использованы только для нарушения взаимоотношений с Россией», — отметил Серебренников.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT напомнил, что Москва изначально была против политизации этого процесса, когда без каких-либо доказательств Россию обвиняли к причастности к инциденту в Солсбери.

«Россия всегда предлагала свою помощь на уровне экспертов правоохранительных органов, потому что такие преступления с применением химических веществ являются серьёзными. Где бы они ни происходили, мы готовы помочь в установлении причины и виновников. Думаю, здесь не стоит исходить из того, что должны быть какие-то объяснения. Помощь оказать стоит, а объясняться мы ни перед кем не обязаны», — подчеркнул Морозов.

Между тем зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что инцидент с отравлением британцев в Эймсбери говорит о разгуле преступности в Соединённом Королевстве.

«Я бы назвал (причиной. — RT) внутренний беспорядок в самой стране», — цитирует РИА Новости Швыткина.

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Случайности исключены

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По словам эксперта по химическому оружию и бывшего инспектора ООН по Ираку Антона Уткина, инциденты в Солсбери и Эймсбери стоит воспринимать как сознательные действия неких провокаторов в расчёте на то, что в странах Запада существует тренд на обвинение России буквально во всех грехах.

«Я на 99% исключаю случайности. Полагаю, что в данном случае надо воспринимать это как сознательные действия каких-то провокаторов. Они знали, что даже несмотря на всю нелепость этого инцидента (у России точно нет никаких мотивов) всё равно Россия окажется под ударом», — заявил Уткин.

Собеседник RT выразил мнение, что в Лондоне продолжат кампанию обвинения России в якобы имевшем место применении химоружия.

«Вывод такой: провокаций с применением химического оружия будет становиться не меньше, а больше. Именно из-за такой позиции западных стран», — отметил эксперт.

«Чем больше они готовы обвинять кого-то, не проводя расследование и не основываясь на реальных фактах, тем больше мотивов будет у различных сторон для проведения подобных провокаций», — добавил Уткин.

При этом он усомнился в том, что источником химоружия была лаборатория «Портон-Даун», но отметил, что Эймсбери был выбран для осуществления провокации из-за его близости к Солсбери.

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Эксперт по химоружию также усомнился в том, что нервно-паралитическое вещество могло в течение нескольких месяцев сохраниться в активном состоянии на улице, где его воздействию подверглись Роули и Стёрджес.

«Скорее всего, это был теракт, где неважно было, на кого придётся. Либо случайно выбор пал на этих людей, либо обстоятельства сложились так, что они оказались в этом месте во время проведения этого теракта», — предположил Уткин.

Добавим, что всего в нескольких километрах от Солсбери и Эймсбери расположены Оборонный химический, биологический, радиологический и ядерный центр в Уинтерборне и военная лаборатория «Портон-Даун».

Расследование и спекуляции

Великобритания уже уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в Эймсбери. Об этом сообщил РИА Новости представитель канцелярии Терезы Мэй. При этом он отметил, что планов посещения Великобритании экспертами ОЗХО пока нет.

Тем временем министр внутренних дел Британии Саджид Джавид, выступая в парламенте, не исключил принятия новых мер в отношении России из-за происшествия в Эймсбери.

«Сейчас мы концентрируемся на общественной безопасности и полицейском расследовании. Но по мере появления новой информации мы решим, какие действия предпринять», — заявил Джавид.

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В ходе выступления в британском парламенте он также отметил, что, согласно рабочей версии следствия по инциденту в Эймсбери, потерпевшие британцы вступили в контакт с нервно-паралитическим агентом в одном из мест, связанных с делом Скрипалей, однако ранее не фигурировавших в расследовании.

«Мы провели тщательную очистку всех заражённых мест в Солсбери. Они совершенно безопасны», — добавил Джавид.

В свою очередь, министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант отметил, что пока нельзя сказать, был ли инцидент в Эймсбери намеренной попыткой убийства или несчастным случаем.

«В настоящее время циркулирует много спекуляций о том, что это остатки яда, который ранее был использован против Скрипалей, но мы должны позволить полиции делать её работу», — цитирует Ханта Sky News.

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