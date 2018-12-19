«Игры с общественным мнением»: в российском МИД ответили на ультиматум США по Договору РСМД

Выдвинутый России Соединёнными Штатами ультиматум о приостановке исполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности связан с попыткой Вашингтона переложить ответственность за развал соглашения на Москву. При этом российская сторона неукоснительно соблюдает положения ДРСМД и открыта к консультациям по его сохранению, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон принял решение денонсировать соглашение, поскольку оно значительно ограничивает военные возможности Штатов. Эксперты отмечают, что США не откажутся от своих планов по денонсации договора, несмотря на то, что документ играет важную роль в архитектуре мировой безопасности.

Россия неукоснительно соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а выдвинутый США ультиматум о выходе из соглашения связан с попыткой Вашингтона переложить ответственность за развал договора на Москву. Такое заявление в интервью газете «Коммерсантъ» сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы вынуждены исходить из того, что вне зависимости от мнения и действий России, других участников Договора РСМД и третьих стран, США будут целенаправленно двигаться в сторону его денонсации. А их планы по приостановке действия ДРСМД — не более чем политические игры с общественным мнением и ключевыми союзниками по НАТО, которые, похоже, и уговорили Вашингтон взять двухмесячную паузу. Это время американцы, видимо, намерены потратить на военно-технические приготовления и попытки перенаправить на нас критическую реакцию хотя бы части мирового сообщества», — отметил Рябков.

Дипломат напомнил, что власти США ещё в октябре публично заявили о намерении выйти из ДРСМД. Причём позднее по двусторонним каналам в Вашингтоне «на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу», подчеркнул Рябков.

Эту информацию косвенно подтверждает заявление высокопоставленного представителя Белого дома, который заявил корреспонденту ТАСС, что США «продвигаются вперёд в выполнении решения президента Трампа от 20 октября о выходе из ДРСМД».

«Особо не скрывалось, что дело не столько в проблемах между США и Россией, сколько в желании американцев в целом избавиться от неудобных для них договорных запретов», — отметил замглавы МИД.

По его словам, в США полагают, что ДРСМД существенно ограничивает их военные возможности в отношении ряда стран, имеющих ракетные программы, но не сдерживаемых договором (Китая, Ирана, КНДР).

Рябков добавил, что на фоне заявлений из Вашингтона в Соединённых Штатах ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые напрямую не запрещает ДРСМД. Кроме того, в Европе уже развёрнуты и продолжают размещаться элементы запрещённых по договору ракетных систем, включая универсальные пусковые установки Mk-41 в составе комплексов Aegis Ashore.

Дипломат также констатировал, что за пять лет обсуждения проблемы США так и не предъявили ни одного конкретного доказательства «вины» России в нарушении ДРСМД. Москве удалось лишь добиться конкретизации претензий. Так, на Западе утверждают, что соглашение якобы нарушает ракета 9М729.

«Мы предоставили США информацию и аргументы, которые показывают, что ракета 9М729, которая составляет предмет их озабоченности, на такую (запрещённую ДРСМД, 500—5500 км. — RT) дальность не испытывалась», — отметил Рябков.

Вместе с тем он подчеркнул, что Москва не считает нужным демонстрировать Вашингтону эту ракету, потому что это стало бы проявлением повышенной, выходящей за рамки договора транспарентности и выглядело бы нежелательным прецедентом на фоне попыток США «просветить» российские наработки в ракетной сфере.

«Если следовать этой логике, то дашь палец, руку откусят: США будут в дальнейшем требовать от нас показа практически любой военной техники, которая чем-то им не понравилась», — заявил Рябков.

«Это было бы сопряжено с раскрытием чувствительной информации стране, которая на доктринальном уровне ставит Россию на первое место в ряду внешних угроз», — отметил он.

Дипломат добавил, что несмотря на явное отсутствие у США желания договариваться на равноправной основе российская сторона «оставляет дверь открытой» для предметного, конструктивного и нацеленнного на взаимоприемлемые результаты диалога по поиску путей сохранения ДРСМД.

«В бюджет виртуальные цифры не закладываются»

Вопрос грядущего выхода Соединённых Штатов из ДРСМД накануне, 18 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны также поднимал президент России Владимир Путин. По его словам, такое решение будет иметь самые негативные последствия и заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Причём в перспективе, отметил президент, речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

Глава государства добавил, что в качестве предлога для односторонней денонсации соглашения используется уже привычный и даже тривиальный способ — бездоказательные обвинения России в нарушении своих обязательств при том, что сами США нарушили ДРСМД, разместив системы Aegis на территории Румынии и обозначив намерение развернуть их в Польше.

«Действительно, с этим договором есть определённые сложности... Но какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он исполняет роль стабилизирующего фактора, работает на поддержание определённого уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что в случае слома соглашения Россия будет вынуждена принять дополнительные меры по укреплению своей безопасности, а также отметил готовность Москвы к переговорам, которые помогут избежать новой гонки вооружений.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, сам факт того, что в оборонный бюджет США на 2019 год заложены расходы на разработку новых ракетных систем средней и меньшей дальности говорит о том, что вопрос выхода из ДРСМД для Вашингтона решён.

«В бюджет виртуальные цифры не закладываются, а всё, что происходит последнее время — это попытка подтолкнуть Россию к первому шагу о выходе из договора, чтобы потом всё свалить с больной головы на здоровую», — отметил сенатор.

Собеседник RT добавил, что в реальности все ультимативные заявления американской стороны совершенно беспочвенные и пустые по сути, поскольку та же ракета 9М729 не подпадает под запрещённый ДРСМД класс боеприпасов.

В свою очередь, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что Вашингтон пытается возложить на Москву вину за односторонний и давно запланированный выход США из ДРСМД.

«Всё это игра на публику, для СМИ. Что касается требований — есть двусторонняя комиссия по этому договору, где обсуждаются технические вопросы... Если нам ставят ультиматум и требуют допустить в одностороннем порядке американцев к осмотру и проверке изделий, а сами не предоставляют своих изделий, которые у нас вызывают озабоченность, понятно, что в таком случае это неприемлемо для нас», — заявил эксперт.