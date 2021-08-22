Игры престолов в "Талибане"*? Людей озадачило "паспортное фото"

Иранская газета высказала предположение источников, что лидера "Талибана"* нет в живых. И предоставила два факта.

Издание Iran International высказало предположение источников в службах безопасности бывшего правительства Гани относительно лидера "Талибана"*. Они предполагают, что мулла Хайбатулла Ахундзада погиб два года назад при авиакатастрофе, а представители организации ничего не рассказали.

В подтверждение тому приводят тот факт, что новых аудио- и видеозаписей с руководителем талибов* не появлялось, так же как и фото. А в Сети используется одно, старое, в анфас, то есть как на паспорт.

После захвата власти в Гани к людям он не вышел, а речь за него сказал мулла Якуб.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.