Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Р...
Главная / Политика

Игры престолов в "Талибане"*? Людей озадачило "паспортное фото"

22 августа 2021, 18:25  •  177 • Политика
Иранская газета высказала предположение источников, что лидера "Талибана"* нет в живых. И предоставила два факта.
Издание Iran International высказало предположение источников в службах безопасности бывшего правительства Гани относительно лидера "Талибана"*. Они предполагают, что мулла Хайбатулла Ахундзада погиб два года назад при авиакатастрофе, а представители организации ничего не рассказали.
В подтверждение тому приводят тот факт, что новых аудио- и видеозаписей с руководителем талибов* не появлялось, так же как и фото. А в Сети используется одно, старое, в анфас, то есть как на паспорт.
После захвата власти в Гани к людям он не вышел, а речь за него сказал мулла Якуб.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





177
Источник
Похожие новости
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
22 августа 2021, 08:20
Талибы* попросили Россию передать "политический сигнал"
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь ...
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-...
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию -...
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2021, 20:00
Первая пресс-конференция талибов*: 8 главных тезисов
21 августа 2021, 02:05
Ракеты Израиля уничтожил "Панцирь-С"
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
19 августа 2021, 02:15
Военные США в замешательстве из-за "Буревестника"
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.