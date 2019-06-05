Игры Коломойского не интересуют: Зеленский высказал свою позицию в ситуации с ПриватБанком

Глава Незалежной встретился в ходе своего визита в Брюссель с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом. В числе обсуждаемых тем была и ситуация вокруг спора нынешних и бывших владельцев ПриватБанка.

Зеленский подчеркнул, что намерен действовать в этой ситуации исключительно в интересах "государства и граждан". "Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют", - приводятся слова Зеленского в официальном аккаунте его администрации в Twitter.

Глава Украины также добавил, что не намерен выступать на стороне бывших владельцев. Ранее Коломойский, в свою очередь, не исключал, что вновь станет совладельцем ПриватБанка.