Игру в "костяшки" у берегов Крыма сорвали русские Су-30СМ

Русские истребители Су-30СМ сорвали американским пилотам игру в "костяшки" у берегов Крыма. Отработать удары по полуострову не удалось.

Два стратегических бомбардировщика США B1-B, которых американские военные называют "костяшками", попытались отработать удары по военным объектам, расположенным в Крыму. Их сопровождали самолёты-заправщики KC-135.

Однако Россия сорвала эти планы, подняв в воздух два истребителя Су-30СМ, которые вынудили приближающихся к Крыму непрошеных гостей изменить курс, пишет газета "Известия".

Примечательно, что инцидент произошёл во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев. Президент России Владимир Путин прокомментировал сделанные в ходе визита заявления главы Пентагона. По его словам, американцы хотят открыть Украине путь в НАТО, что создаст военную угрозу для России.

Отметим, что США и НАТО неоднократно называли Россию врагом и отрабатывали сценарии ведения войны с Москвой, вплоть до нанесения ядерного удара. При этом натовские самолёты-разведчики регулярно появляются у границ России в районе Крыма и Калининграда в попытке узнать место размещения средств ПВО.