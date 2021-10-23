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Игру в "костяшки" у берегов Крыма сорвали русские Су-30СМ
23 октября 2021, 20:45 • 164 • Политика
Русские истребители Су-30СМ сорвали американским пилотам игру в "костяшки" у берегов Крыма. Отработать удары по полуострову не удалось.
Два стратегических бомбардировщика США B1-B, которых американские военные называют "костяшками", попытались отработать удары по военным объектам, расположенным в Крыму. Их сопровождали самолёты-заправщики KC-135.
Однако Россия сорвала эти планы, подняв в воздух два истребителя Су-30СМ, которые вынудили приближающихся к Крыму непрошеных гостей изменить курс, пишет газета "Известия".
Примечательно, что инцидент произошёл во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев. Президент России Владимир Путин прокомментировал сделанные в ходе визита заявления главы Пентагона. По его словам, американцы хотят открыть Украине путь в НАТО, что создаст военную угрозу для России.
Отметим, что США и НАТО неоднократно называли Россию врагом и отрабатывали сценарии ведения войны с Москвой, вплоть до нанесения ядерного удара. При этом натовские самолёты-разведчики регулярно появляются у границ России в районе Крыма и Калининграда в попытке узнать место размещения средств ПВО.
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