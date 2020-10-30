Игру Германа Грефа разоблачил биограф Путина: "Сбербанк может оказаться жертвой"

Журналист, режиссёр, один из авторов книги о российском президенте "Путин" Александр Коробко объяснил, почему Сбер не открывает свои подразделения на территории российского Крыма, но зато ведёт деятельность в Объединённых Арабских Эмиратах, Чехии и ряде других стран.

При этом там банк предлагает местным жителям кредиты по значительно более низким ставкам, нежели в самой России. Собеседник, кроме того, обратил внимание на другую странную тенденцию.

Интересно, что заход банка в ОАЭ произошёл только после того как Трамп "похлопал по плечам" и ОАЭ, и Израиль, и появилась такая некая ближневосточная "Антанта" в лице этих трёх стран. То есть Сбер входит в те ситуации, которые одобрены, простите за такой штамп, вашингтонским обкомом. Видимо, Эмираты одобрены, а Крым - нет. Это ещё раз говорит о том, что центр легитимизации для Германа Грефа и других представителей нашего финансово-экономического блока де-факто находится в Вашингтоне, - подчеркнул Коробко.

Он, однако, добавил, что ситуация в результате может обернуться против самого Сбера.