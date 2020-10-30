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Игру Германа Грефа разоблачил биограф Путина: "Сбербанк может оказаться жертвой"
30 октября 2020, 22:20 • 184 • Политика
Игру Германа Грефа разоблачил биограф Путина Александр Коробко. Журналист, рассуждая о том, почему Сбер не открывает свои отделения в Крыму, предположил, что руководство банка в значительно большей степени опирается на позицию Вашингтона. Такой курс, однако, может стоить госкорпорации собственной жизни, уверен эксперт: "Сбербанк может оказаться жертвой".
Журналист, режиссёр, один из авторов книги о российском президенте "Путин" Александр Коробко объяснил, почему Сбер не открывает свои подразделения на территории российского Крыма, но зато ведёт деятельность в Объединённых Арабских Эмиратах, Чехии и ряде других стран.
При этом там банк предлагает местным жителям кредиты по значительно более низким ставкам, нежели в самой России. Собеседник, кроме того, обратил внимание на другую странную тенденцию.
Он, однако, добавил, что ситуация в результате может обернуться против самого Сбера.
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