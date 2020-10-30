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Игру Германа Грефа разоблачил биограф Путина: "Сбербанк может оказаться жертвой"

30 октября 2020, 22:20  •  184 • Политика
Игру Германа Грефа разоблачил биограф Путина Александр Коробко. Журналист, рассуждая о том, почему Сбер не открывает свои отделения в Крыму, предположил, что руководство банка в значительно большей степени опирается на позицию Вашингтона. Такой курс, однако, может стоить госкорпорации собственной жизни, уверен эксперт: "Сбербанк может оказаться жертвой".
Журналист, режиссёр, один из авторов книги о российском президенте "Путин" Александр Коробко объяснил, почему Сбер не открывает свои подразделения на территории российского Крыма, но зато ведёт деятельность в Объединённых Арабских Эмиратах, Чехии и ряде других стран.
При этом там банк предлагает местным жителям кредиты по значительно более низким ставкам, нежели в самой России. Собеседник, кроме того, обратил внимание на другую странную тенденцию.
Интересно, что заход банка в ОАЭ произошёл только после того как Трамп "похлопал по плечам" и ОАЭ, и Израиль, и появилась такая некая ближневосточная "Антанта" в лице этих трёх стран. То есть Сбер входит в те ситуации, которые одобрены, простите за такой штамп, вашингтонским обкомом. Видимо, Эмираты одобрены, а Крым - нет. Это ещё раз говорит о том, что центр легитимизации для Германа Грефа и других представителей нашего финансово-экономического блока де-факто находится в Вашингтоне, - подчеркнул Коробко.
Он, однако, добавил, что ситуация в результате может обернуться против самого Сбера.
Греф и ему подобные верят больше в Вашингтон, нежели в Москву. Наверное, это просто надо признать, и это действительно проблема. Видимо, они представляют себя героями научно-фантастических фильмов, которые начинают сотрудничать с инопланетянами, свято веря в их якобы мирные намерения и технологическое превосходство. Только маленький нюанс - инопланетяне могут оказаться чужими совсем в буквальном смысле, как в фильме "Чужой", когда существо начинает, не особо разжёвывая, проглатывать. Поэтому Сбербанк может в итоге оказаться жертвой, - подытожил журналист.

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