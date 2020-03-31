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Игроки в Европе отказываются от доли зарплат. Возможно ли это в РПЛ?

31 марта 2020, 11:35  •  91 • Аналитика
© РИА Новости / Александр Вильф
Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства рассуждает о том, должны ли футболисты российских клубов отказываться от части зарплат во время паузы из-за пандемии коронавируса.
Пандемия коронавируса бьет не только по здоровью людей, но и по экономике. Не удивляйтесь, если после завершения карантина вы не найдете любимую булочную на прежнем месте, ближайший барбершоп окажется закрытым навсегда, а количество ресторанов в торговом центре рядом с домом заметно уменьшится. Сфера услуг сильно пострадает от простоя.
Будут трудности у музеев, театров и кино, которые уже лишились аудитории и наверняка будут терять зрителей даже после завершения эпидемии - по инерции многие люди еще долго будут воздерживаться от посещения общественных мест. Про иностранных туристов в ближайшее время вообще стоит забыть.
Футбол - такой же бизнес и такое же массовое зрелище, как кино и театры. И он точно также страдает от простоя. Сложнее всего приходится командам с многомиллионными доходами. Большие доходы - это и огромные расходы. В первую очередь на зарплаты. Не случайно, первыми клубами, которые достигли соглашения о временном снижении зарплат со своими игроками, стали команды Лео Месси и Криштиану Роналду - "Барселона" и "Ювентус". Футболисты каталонцев в месяцы вынужденной паузы отказались от 70% зарплат. Игроки "Старой синьоры", скорее всего, вообще не получат денег за время без матчей.
Не сомневайтесь, за лидерами топ-лиг последуют и клубы попроще. Проблемы футболистов, теряющих 10-20% годовых зарплат, сущая мелочь на фоне массовых банкротств, которые поджидают мелкий бизнес. А с точки зрения имиджа это даже выгодно. Читаешь, что Месси отказался от двух третей зарплаты, а Криштиану от всей, и понимаешь, что кумиры в одной лодке с тобой.
Российская премьер-лига - особенный мир. По факту это дотационная экономика. Тут несильно зависят от посещаемости и продаж атрибутики, а уж на телеправах больше зарабатывают даже в Румынии и Бельгии. Что есть матчи, что их нет - без разницы. Даже хорошо - на аренду стадионов и расходы по организации матчей не нужно тратиться.
Но и в России футболисты существуют не в вакууме. Деньги на оплату их контрактов берутся из бюджетов регионов и нефтегазовых корпораций. Цена на нефть пробивает дно за дном, а региональные деньги явно лучше пустить на аппараты ИВЛ для больниц, чем на зарплаты спортсменов, которые не играют.
Говорят, в недрах некоторых клубов РПЛ уже созрел проект о 50-процентном сокращении зарплат для всех игроков. Разумеется, все это не очень гладко с юридической точки зрения. Любой более-менее сообразительный футболист может сказать, что контракт - святое, подключить профсоюз и адвокатов и отбиться от таких предложений. Но лучше уж игрокам рассмотреть снижение как инвестицию в будущее и вложение в имидж. Да и шанс хотя бы на время эпидемии оказаться в одной лодке с Месси и Роналду дорогого стоит.

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