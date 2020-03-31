Игроки в Европе отказываются от доли зарплат. Возможно ли это в РПЛ?

Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства рассуждает о том, должны ли футболисты российских клубов отказываться от части зарплат во время паузы из-за пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса бьет не только по здоровью людей, но и по экономике. Не удивляйтесь, если после завершения карантина вы не найдете любимую булочную на прежнем месте, ближайший барбершоп окажется закрытым навсегда, а количество ресторанов в торговом центре рядом с домом заметно уменьшится. Сфера услуг сильно пострадает от простоя.

Будут трудности у музеев, театров и кино, которые уже лишились аудитории и наверняка будут терять зрителей даже после завершения эпидемии - по инерции многие люди еще долго будут воздерживаться от посещения общественных мест. Про иностранных туристов в ближайшее время вообще стоит забыть.

Футбол - такой же бизнес и такое же массовое зрелище, как кино и театры. И он точно также страдает от простоя. Сложнее всего приходится командам с многомиллионными доходами. Большие доходы - это и огромные расходы. В первую очередь на зарплаты. Не случайно, первыми клубами, которые достигли соглашения о временном снижении зарплат со своими игроками, стали команды Лео Месси и Криштиану Роналду - "Барселона" и "Ювентус". Футболисты каталонцев в месяцы вынужденной паузы отказались от 70% зарплат. Игроки "Старой синьоры", скорее всего, вообще не получат денег за время без матчей.

Не сомневайтесь, за лидерами топ-лиг последуют и клубы попроще. Проблемы футболистов, теряющих 10-20% годовых зарплат, сущая мелочь на фоне массовых банкротств, которые поджидают мелкий бизнес. А с точки зрения имиджа это даже выгодно. Читаешь, что Месси отказался от двух третей зарплаты, а Криштиану от всей, и понимаешь, что кумиры в одной лодке с тобой.

Российская премьер-лига - особенный мир. По факту это дотационная экономика. Тут несильно зависят от посещаемости и продаж атрибутики, а уж на телеправах больше зарабатывают даже в Румынии и Бельгии. Что есть матчи, что их нет - без разницы. Даже хорошо - на аренду стадионов и расходы по организации матчей не нужно тратиться.

Но и в России футболисты существуют не в вакууме. Деньги на оплату их контрактов берутся из бюджетов регионов и нефтегазовых корпораций. Цена на нефть пробивает дно за дном, а региональные деньги явно лучше пустить на аппараты ИВЛ для больниц, чем на зарплаты спортсменов, которые не играют.