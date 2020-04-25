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Игрокам не хватает медицинских тестов: случай Самохвалова не единичный

25 апреля 2020, 10:10  •  72 • Аналитика
© Фото : официальный сайт ФК "Казанка"
Весь спортивный мир в понедельник потрясла ужасная новость. Футболист "Казанки" Иннокентий Самохвалов скончался в возрасте 22 лет. Причиной смерти юного воспитанника "Локомотива" стала сердечная недостаточность.
Андрей Талалаев, ранее работавший в юношеской сборной России, раскрыл обстоятельства, которые могли привести к гибели футболиста: "Я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. У него были проблемы с сердцем, и все в "Локомотиве" об этом знали. Но это такая трагедия, не то чтобы она предугадывалась, но у него были такие проблемы, что он даже не ездил на некоторые сборы".
Слова Талалаева объясняют, почему столь юный спортсмен мог внезапно умереть во время пробежки. К сожалению, случай Самохвалова не является единственным в футболе. Трагедия по всем описаниям подходит под медицинский термин "внезапная сердечная смерть" (ВСС).
ВСС — неожиданная смерть, причиной которой стало внезапно возникшее нарушение работы сердца у человека без какой-либо серьезной сердечной патологии. Внезапная сердечная смерть чаще всего становится причиной гибели именно молодых спортсменов, а особенно футболистов.
О прямой связи профессиональных занятий футболом и болезней сердца говорил бывший врач сборной России Юрий Васильков.
Футбол — это не гладкий, а цикличный бег. Рванул на 20-30 метров, остановился. Такая работа — это огромная нагрузка как на мышцы, так и на сердце. Спорт вносит большие коррективы в работу организма молодого парня. У профессиональных игроков имеется значительная гипертрофия левого желудочка. Качать кровь "мышечный насос" должен очень-очень быстро, с частыми сокращениями. К сожалению, у профессионального футболиста всегда есть риск остановки сердца", — говорил Васильков в интервью "Спорт-экспрессу".
Проблемой сердечных заболеваний у футболистов серьезно занимались в Италии, где изучали риск гибели от ВСС у профессиональных спортсменов. Оказалось, что их шансы умереть таким образом в 2,5 раза выше, чем у обычных людей. А количество случаев внезапной сердечной смерти увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 1993 годом.
К сожалению, меры, принимаемые спортивными федерациями, не смогли снизить количество смертей от сердечных болезней. ФИФА всерьез занялось проблемой ВСС лишь в 2005 году после смерти 27-летнего словенского голкипера Неджада Ботоньича, чье сердце остановилось прямо на тренировке. Годом ранее футбольный мир потрясла гибель игрока "Бенфики" Миклоша Фехера, который скончался во время матча на чемпионате Португалии.
ФИФА объявила о создании новых стандартов, касающихся медицинского обследования футболистов для профилактики внезапной смерти. Сейчас же организация рекомендует футбольным федерациям отправлять всех игроков на специальный сердечно-сосудистый скрининг сердца. Правда, этим указаниям следуют далеко не все. Среди всех европейских топ-лиг такие тесты являются обязательными лишь в Англии и Италии.
Но даже специальные обследования не всегда могут оградить игроков от возможной гибели. "До сих пор не было создано такой методики, которая может индивидуально идентифицировать каждого человека с повышенным риском внезапной смерти. Это просто невозможно", — объяснял кардиолог Эйстейн Андерсен, занимавшийся случаем Сондре Фоссли. Норвежский лыжник пережил клиническую смерть в 26 лет, но сумел выжить благодаря оперативной помощи врачей.
Последние исследования показывают, что от ВСС не застрахован ни один спортсмен. Постоянные нагрузки деформируют сердце и увеличивают шансы внезапной гибели. Конечно, существуют явные патологии, которые увеличивают риск трагедии. Но только в 20 процентах случаев симптомы проявляются явным образом. Каждую из таких патологий очень тяжело вычислить, если не искать ее специально.
Тем страннее выглядит отказ многих футбольных лиг от обязательных специальных сердечно-сосудистых обследований игроков. Случай Самохвалова показывает, что они просто необходимы. Но даже полные обследования оставляют шанс на внезапную сердечную смерть при продолжении профессиональных тренировок.
Трагедия, случившаяся с молодым воспитанником "Локомотива", должна лишний раз заставить задуматься игроков и футбольные власти. Да, профессиональный спорт всегда шагает в ногу с постоянными рисками и смертельной опасностью. Но прислушиваться к своему организму стоит всегда. Лучше лишний раз побеспокоить врача, чем потом сожалеть о трагедии, ведь ни один трофей не заменит человеческую жизнь.

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