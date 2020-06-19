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Игрок "Спартака": то, через что прошли чернокожие люди — ужасно
19 июня 2020, 14:00 • 81 • Аналитика
Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон прокомментировал беспорядки в США, вызванные смертью Джорджа Флойда.
Ранее по городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею, что стало причиной смерти Флойда. После событий в США многие футбольные клубы стали поддерживать движение Black Lives Matter.
"Возможно, моя кожа не такого темного цвета, но я все равно чувствую в своей крови африканское наследие, и воспринимаю себя именно так. Разумеется, это в какой-то степени касается и меня лично. В США это все происходит уже много лет: полицейская жестокость, произвол по отношению к чернокожим. Полицейские их убивают. Джордж Флойд — далеко не первая жертва, таких было множество за долгое время. И его смерть стала своеобразной точкой отсчета, когда мир обратил внимание на эту проблему", - добавил Ларссон.
"Важная вещь для тех, кто не внутри всего этого, кто не слишком интересуется темой расизма, кто не знает каких-то фактов: не только жизни чернокожих важны. Не только #blacklivesmatter. Конечно же, все жизни важны — #alllivesmatter. Но в данный момент нам необходимо привлечь внимание и сфокусироваться на том, что происходит в США и других странах, где есть подобные проблемы. И значение этого движения (Black Lives Matter) — фокусирование на том, что происходит сейчас, а не то, что люди буквально имеют в виду", - заключил футболист.
В сезоне-2019/20 Ларссон провел 18 матчей в Российский премьер-лиге, в которых отметился пятью забитым мячами.
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