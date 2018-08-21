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Играют в войнушку

21 августа 2018, 22:24  •  83 • Карикатуры

В последнее время Киев рассказывает об успехах в Донбассе. Однако ополченцы заявляют, что громкие высказывания не соответствует действительности и направлены на медиапространство и повышение морального духа украинских военных.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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