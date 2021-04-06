Играют против "красной команды": Американцы заявили о подготовке к третьей мировой

Обозреватель американского издания The National Interest Крис Осборн назвал военную игру Red Flag ВВС США подготовкой к третьей мировой войне.

Военно-воздушные силы США во время ежегодной игры Red Flag пытаются воспроизвести крупномасштабную воздушную войну великих держав, имитируя вполне реальный бой. Такое мнение выразил обозреватель Крис Осборн в издании The National Interest. По его мнению, таким образом Вашингтон пытается подготовиться к третьей мировой войне.

Он отмечает, что в ходе игры американски военные сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой "красной командой". Согласно сценарию, противник располагает передовыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) и истребителями пятого поколения.

Автор приводит в пользу своей точки зрения отчёт ВВС США, согласно которому целью Red Flag является подготовка вооруженных сил к "многодоменной" войне.

"Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве", - цитирует обозреватель документ.

Осборн считает, что при возникновении угрозы из космоса, американцам будет сложнее уничтожить ПВО противника.