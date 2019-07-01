«Играть роль единственной сверхдержавы»: убедит ли Вашингтон власти Кипра закрыть порты для кораблей ВМФ России

Кипр намерен сохранить доступ к своим портам для российских кораблей, несмотря на позицию третьих стран. Так министр обороны республики Саввас Ангелидис отреагировал на призыв американских сенаторов закрыть портовую инфраструктуру острова для обслуживания судов из РФ. Ранее профильный комитет сената США одобрил законопроект, направленный на борьбу с «пагубной» деятельностью России в Восточном Средиземноморье. Документ призван скорректировать стратегию Вашингтона в регионе. Как считают эксперты, Белый дом намерен вовлечь Кипр в сферу своих политических интересов. При этом Соединённые Штаты рассчитывают одним выстрелом убить двух зайцев: «наказать» Турцию за покупку комплексов С-400 и ослабить позиции РФ в регионе. Однако аналитики уверены, что Никосия сохранит особые отношения с Москвой.

Республика Кипр продолжит принимать в своих портах корабли любых государств, включая Россию, несмотря на позицию третьих стран. Об этом заявил министр обороны республики Саввас Ангелидис в эфире кипрской радиостанции PIK, комментируя внесённый в конгресс США законопроект о сотрудничестве в Восточном Средиземноморье.

По словам главы Минобороны, ни одна страна не может заставить Никосию свернуть практику предоставления своей портовой инфраструктуры российским судам. В первую очередь Кипр сотрудничает с другими государствами в рамках гуманитарных проектов, а в кризисных ситуациях это является обязанностью кипрских властей, отметил Ангелидис.

Республика готова углублять свои отношения с Вашингтоном, но американским партнёрам следует уважать роль страны в качестве опоры для региональной стабильности, считает глава оборонного ведомства.

Министр обороны Республики Кипр Саввас Ангелидис

globallookpress.com

© Dimitrios Karvountzis/ZUMAPRESS.com

Напомним, что двухпартийный законопроект «О сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье» был внесён в конгресс США в апреле 2019 года сенаторами Марко Рубио и Бобом Менендесом. Комитет по международным отношениям сената одобрил документ с поправками, призывающими страны региона отказывать российским кораблям в портовом обслуживании.

Внесение поправок в законопроект вызвало недовольство кипрских властей. Так, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис сообщил, что изначальный вариант документа, внесённый республиканцем Рубио и демократом Менендесом, был удачнее, чем тот, который в итоге был одобрен комитетом по международным отношениям.

«Я должен выразить сожаление о поправках, которые были внесены и которые в значительной степени затрагивают независимость и суверенитет Республики Кипр», — цитирует РИА Новости Анастасиадиса.

Президент подчеркнул, что не считает, что содержащиеся в тексте законопроекта условия могут быть установлены страной, с которой Кипр стремится укрепить отношения: «У меня сложилось впечатление, что поправка была неудачной».

«Противодействие России»

Интересно, что законопроект «О сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье» среди прочего предусматривает отмену американского эмбарго на оружейные поставки Кипру, действовавшее на протяжении десятилетий.

Напомним, на средиземноморском острове существует два государственных образования — признанная Республика Кипр, покровительство которой оказывает Греция, и самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра, опирающаяся на поддержку Анкары. Греко-турецкий конфликт уходит своими корнями в далёкое прошлое.

В 1960 году Великобритания предоставила Кипру независимость на условиях свободы острова от членства в военных союзах (это являлось гарантией того, что Кипр не войдёт в состав Греции или Турции), а система управления была выстроена на пропорциональной основе. Учитывая, что турки-киприоты составляли всего 18% населения острова, они чувствовали себя ущемлёнными в правах и политических возможностях.

В начале 1960-х годов это привело к кровопролитному конфликту, который был прекращён после вмешательства миротворческого контингента ООН.

В наши дни дополнительным фактором нестабильности стали найденные на кипрском шельфе залежи углеводородов. Так, в 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила газовое месторождение «Афродита», запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. На кипрские ресурсы претендует Турция, которая направляет свои буровые суда в исключительную экономическую зону Кипра, что вызывает возмущение Афин и Никосии.

В регионе сохраняется напряжённая обстановка, поэтому начало оружейных поставок Кипру вряд ли вызовет одобрение турецкой стороны, считают эксперты. По их мнению, действия Вашингтона отчасти продиктованы стремлением «наказать» Турцию за отказ разорвать контракт на покупку российских ЗРК С-400. Напомним, в Вашингтоне заявили, что могут отказать Турции в поставках истребителя пятого поколения F-35, однако Анкара проявила твёрдость в намерении выполнить условия соглашения с Москвой.

Стоит отметить, что в американском законопроекте содержится пункт о прекращении поставок F-35 в Турцию, если Анкара будет следовать своим планам по покупке С-400.

В числе региональных изменений, которые легли в основу обновлённой стратегии США в Восточном Средиземноморье, авторы документа называют «недавнее открытие крупных месторождений природного газа» и ухудшение отношений между Вашингтоном и его региональными партнёрами, в частности Турцией.

Газовая буровая установка на кипрском шельфе

© REUTERS/Cyprus Public Information Office

Заведующий сектором исследований Европейского союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин в беседе с RT выразил мнение, что главная причина активизации действий США в отношении Кипра кроется в стремлении скорректировать внешнюю политику Турции, которая сейчас слабо согласуется с общими задачами НАТО и политическим курсом Белого дома.

«Кроме того, курс Вашингтона направлен на ослабление позиций России в этом регионе и установление контроля над энергетическими потоками Восточного Средиземноморья для усиления влияния на политику Европейского союза», — подчеркнул эксперт.

Законопроект США также предусматривает курс на сближение Вашингтона с Афинами и Никосией в оборонной сфере, финансирование ряда военных программ в рамках этого партнёрства.

Речь идёт о сохранении военно-морского присутствия США на базе Суда в Греции, укреплении сотрудничества в области безопасности, включая работу вертолётного учебно-тренировочного центра и размещение военных БПЛА на греческой авиабазе в Ларисе.

При этом авторы законопроекта не скрывают, что многие инициативы направлены против Москвы и имеют целью снижение её «пагубной» деятельности в Восточном Средиземноморье.

Ракетный комплекс С-400

РИА Новости

© Игорь Зарембо

В конце мая на Кипре с официальным визитом побывал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгель. Одной из ключевых тем переговоров, которые он провёл с руководством островной республики, было «противодействие России». В частности, в ходе встреч Энгель обратил внимание на многолетнюю поддержку, которую США оказывают Кипру, и выразил надежду на более тесное сотрудничество.

По мнению заместителя директора ИМЭМО РАН Алексея Кузнецова, стремление надавить на Анкару в вопросе покупки С-400 играет второстепенную роль для Вашингтона.

«У активности американцев в регионе есть главный мотив — это стремление играть роль единственной сверхдержавы и противодействовать России», — пояснил собеседник RT.

Дорожит отношениями с РФ

Аналитики не исключают, что за формулировками о «пагубной» деятельности Москвы в Восточном Средиземноморье скрывается недовольство Вашингтона действиями российской стороны в Сирии.

«Инициатива американских сенаторов может косвенно преследовать цель осложнить России присутствие в Сирии, хотя пока они не заходят слишком далеко в этом отношении», — пояснил в интервью RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

Напомним, с осени 2015 года Москва оказывает поддержку правительственным силам САР в борьбе с террористическими структурами, действующими на территории страны. Снабжение российской группировки в Сирии осуществляется через Средиземное море, на сирийском побережье которого находится порт Латакия, куда и прибывают российские суда. Кроме того, они заходят в кипрские порты, чтобы пополнять запасы.

Военнослужащие на репетиции военного парада на авиабазе Хмеймим в Сирии

© Максим Блинов / РИА Новости

Такая договорённость была достигнута между Никосией и Москвой в 2015 году. Как пояснил тогда Анастасиадис, речь идёт о помощи России при осуществлении ей операций гуманитарного характера. По словам политика, таким образом стороны фактически актуализировали действовавшее на тот момент двустороннее соглашение о сотрудничестве в военной сфере.

При этом власти опровергли распространявшиеся в СМИ слухи о возможном строительстве российской военной базы на острове.

Следует отметить, что Россия — не единственная страна, корабли которой пользуются кипрской портовой инфраструктурой. В мае министры обороны Республики Кипр и Франции подписали соглашение о намерении использовать кипрскую военно-морскую базу «Эвангелос Флоракис» в городе Мари для нужд французских ВМС. После модернизации порт сможет принимать и обслуживать корабли Пятой республики.

Кроме того, на острове находятся две военные базы Великобритании. Именно с одной из них в апреле прошлого года ВВС НАТО нанесли удар по территории Сирии. При этом британское командование не обязано согласовывать такие действия с кипрскими властями.

Что касается Штатов, то у Пентагона была своя база ВВС на Кипре — её создали в сентябре 2013 года для возможной эвакуации американских дипломатов из Ливана. Однако в октябре 2018 года объект был закрыт. Эксперты полагают, что создание военной базы на Кипре не является целью Вашингтона.

«Хотя Кипр не входит в НАТО, на острове есть две базы одного из главных союзников США — Великобритании. В распоряжении Североатлантического альянса и США уже есть вся необходимая инфраструктура», — пояснил Квашнин.

Аналитики считают, что Белый дом в дальнейшем будет усиливать давление на Никосию с тем, чтобы заблокировать доступ в кипрские порты для российских кораблей.

«Скорее всего, усилия США по склонению Кипра к нужному решению будут нарастать, хотя у Вашингтона не так много рычагов для давления на Никосию. Однако надо понимать, что сегодня Кипр сам заинтересован в углублении сотрудничества с США. Никосия находится в напряжённых отношениях с Турцией, и республике на руку тот раскол, который наметился между Анкарой и Вашингтоном по ряду вопросов», — отмечает Квашнин.

Причём сейчас объективно сложились предпосылки для усиления связей между Кипром и США, полагает эксперт. Он не исключил, что со временем кипрские власти пойдут на какие-то уступки Вашингтону.

Несколько иной точки зрения придерживается Воронов. По его мнению, в силу многих факторов Республика Кипр дорожит отношениями с РФ, поэтому не пойдёт на ухудшение отношений с Москвой.