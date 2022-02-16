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«Играли в сгоревшем танке»: вывезенный в СССР афганец рассказал о детстве во время войны
16 февраля 2022, 12:05 • 109 • В России
В России живут сотни афганцев, которых ещё детьми вывезли в Советский Союз. Один из них, Рафи Джабар — сын губернатора провинции Балх, убитого моджахедами. Первые годы своей жизни он провёл под обстрелами, потом попал в группу, которую вывезли в волгоградский интернат. В 2014 году Рафи уехал в ДНР, был ранен и лишился обеих ног. В интервью RT он рассказал об обыденности войны, помощи Афганистану и почему распад СССР стал для него трагедией.
«Месяц пытались попасть в аэропорт»
— Как в детстве вы воспринимали войну?
— Она началась через полгода после моего рождения, поэтому мирного времени в Афганистане я не помню. При этом все страшные вещи казались такими обыденными... Например, во дворе школы, куда я ходил с четырёх лет, в углу стоял подбитый, сгоревший танк — по контурам это был Т-34, и мы в нём играли. Всякие защёлки ещё не проржавели, мы их дёргали, и однажды плохо закрепили люк, он упал и перебил пальцы моему брату. Помню, как он храбрился и пытался не плакать.
Или вот недалеко от мечети в городе, где мы жили, произошёл террористический акт, образовалась воронка метров на сорок, туда постоянно набегала вода и мы плавали.
— Расскажите о вашей семье.
— Мой отец занимался политикой. Он состоял в Народной демократической партии Афганистана. Папу убили моджахеды в 1980 году. Мама умерла, и меня взяла к себе семья дяди. У них был сын, ещё один сын умер: я помню, как все тогда переживали. Дядя на момент гибели моего отца командовал дивизией. Он и сейчас живёт в Афганистане, такой старый воин.
С 1984 года из Афганистана в Советский Союз начали вывозить детей, в основном, сирот. Дядя мне говорил: «Наш народ захлёбывается в крови, а Союз — другая, волшебная страна, там прекрасные люди. Ваш день не должен проходить праздно — учитесь! Вы надежда нашего народа».
И я действительно хотел стараться, учиться — ещё когда в раннем детстве подражал двоюродной сестре Джамиле, выводил какие-то закорючки в тетради. Она тогда похвалила мой почерк, сказала, что хорошо получается. Этим она меня мотивировала на всю жизнь.
Всего в СССР было вывезено 1850 афганских детей. Я попал в одну из таких групп в 1985 году, когда мне было семь лет. Мы тогда жили в Гардезе, из нашего города было около 30 кандидатов на вывоз, но в итоге в поток попали пятеро. Каждый день в течение месяца мы пытались попасть в аэропорт — спереди и сзади нас ехали два грузовика с вооружёнными людьми, но вылет постоянно срывался. Потом я слышал, что ЦРУ и его шпионы делали всё, чтоб афганские дети не попадали в СССР.
Всё же нам удалось долететь до Кабула. Сорок дней мы провели в детском доме «Ватан», прошли медицинскую комиссию, и затем улетели в Союз.
«Наш народ в беде»
— Вы попали в интернат в Волгограде. Что вам запомнилось из того времени?
— В нашем интернате оказались дети со всего Афганистана. Там действительно были замечательные педагоги и великолепные условия для жизни, это была, наверное, лучшая школа в СССР, и я это говорю не для красного словца. Какие у нас были грамотные преподаватели, красивые и добрые медсёстры, а в учителя музыки или библиотекаря половина интерната была просто влюблена! Физическая подготовка тоже была на высоте: секции бокса и дзюдо, футбол, тренировки во дворе. Дисциплина была строгая, но это пошло исключительно на пользу.
Педагоги смогли до нас донести, что наш народ в беде. И в общем их суть пребывания с нами слилась в такую притчу: «Я защищён, меня потом не тронут, но как мне жить, когда народ мой тонет». В такой парадигме мы росли в Волгограде.
— Каким для вас стал период вывода войск из Афганистана и распада СССР?
— Было заметно, что времена изменились. Например, появились фильмы: «Интердевочка», «Стервятники на дорогах», «Авария, дочь мента». На последний мы пошли всем классом — но оказалось, что это кино, как и другие, перечисленные мной, пронизаны грязью.
Что касается распада Советского Союза, то это стало для меня трагедией, я просто не мог в это поверить.
— Как ваша жизнь складывалась дальше?
— Хочу сказать, что мне повезло окончить именно советскую школу. Это был очень высокий уровень знаний, и даже если в аттестате стояла «тройка», то сейчас с этими же троечным уровнем можно легко поступить в институт.
Меня после выпуска отправили в колледж на бухгалтерский учёт. Но я совсем не хотел быть банкиром — готовился стать военным, в крайнем случае планировал выучиться на лесника или ветеринара. Из техникума меня отчислили.
— В России вы проживали без паспорта и не получили гражданство, что создавало большие трудности. В 2014 году вы уехали в Донецк ополченцем. Три года в окопах, тяжёлое ранение, вы лишились обеих ног… Чем вы занимаетесь сейчас?
— После ранения я остался в Народной милиции ДНР, нахожусь на довольствии в моём любимом одиннадцатом полку, во втором мотострелковом батальоне. Я получаю зарплату, в этом плане ни в чем не нуждаюсь, у меня есть друзья, земляки и армия.
Сейчас в помощи нуждается не только Донбасс, но и Афганистан. За последние 20 лет страна в руинах. После ухода американцев афганцы получили все долги, всю разрушенную инфраструктуру. Много беженцев, которые живут в палаточных городах, а зима стоит морозная. Поэтому мы купили 50 спальных мешков и будем думать, как их передать, чтобы люди не умерли от холода. В дальнейшем я хочу продолжить собирать и отправлять туда помощь.
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