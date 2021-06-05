«Играли в необычных условиях»: семикратная чемпионка мира по шашкам Тансыккужина — о скандале с флагом

На чемпионате мира по шашкам, который проходил в Польше, организаторы убрали российский флаг со стола спортсменки Тамары Тансыккужиной во время четвёртого раунда. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привлёк внимание зрителей, ранее далёких от этого вида спорта. В заключительный игровой день шашистка стала семикратной чемпионкой мира. RT поговорил с Тансыккужиной о скандале, ситуации с шашечным спортом в России и о первых победах.

27 апреля организаторы чемпионата мира по шашкам, проходившего в Варшаве, во время четвёртого раунда убрали со стола табличку с именем российской спортсменки Тамары Тансыккужиной и флаг РФ. Сделано это было по просьбе Всемирного антидопингового агентства.

Соперница российской шашистки Наталья Садовская в знак солидарности убрала со стола польский флаг. В заключительный игровой день Тансыккужина выиграла партию в тай-брейке в блице и в седьмой раз победила в чемпионате мира по стоклеточным шашкам.

Тамара Тансыккужина начала заниматься шашками в восемь лет: сначала русскими, потом международными (стоклеточными). Первый титул чемпионки мира Тамара завоевала в 2001 году в нидерландском городе Велп. С 2002 года она живёт в Уфе. Шашистка вышла замуж за своего тренера и чемпиона США, РСФСР, серебряного призёра Всемирной интеллектуальной Олимпиады Юрия Чертка. У спортсменки две дочери: девятилетняя Сафия и четырёхлетняя Элиза. Старшая тоже занимается шашками и уже получила первый взрослый разряд. Сейчас девочка готовится к первенству России среди юниоров.

В интервью RT Тамара Тансыккужина рассказала о непростом пути к титулу семикратной чемпионки мира.

«Публично унизили»

— Можно ли сказать, что этот чемпионат мира — самый тяжёлый для вас?

— Сначала казалось, что так оно и есть, но чем дальше тот победный день, тем больше кажется, что ничего сложного не было. Этот чемпионат был самым необычным и неповторимым, а ситуация с флагом уникальная.

Инцидент активизировал огромное внимание к этому матчу и к нашему виду спорта. С Натальей мы играли в необычных условиях. Я давала много интервью в течение матча, и она тоже, хотя основные интервью, как правило, проходят после завершения соревнований.

— Как вы отреагировали на то, что о вас узнали столько людей?

— Было непросто. Матч всегда надо пройти через перенапряжение, какую-то ломку и, как правило, поражение. Но победа перекрыла всё: неприятные эмоции и то, что меня практически публично унизили. У меня не было возможности сделать даже одну ошибку, ведь она была бы последней. А если бы я проиграла, то точно знаю, что поражение мне снилось и не отпускало бы ещё два-три месяца.

Я отставала на четыре очка, и этот отрыв не уменьшался вплоть до восьмого тура. Это начало беспокоить меня и моего игрового консультанта Алексея Чижова. Тогда я решила, что нужно менять тактику, потому что это может обернуться поражением. Более того, моя соперница стала «засушивать» игру и перестала остро и агрессивно развивать свои шашки. А когда человек играет спокойно, у него сложнее выиграть.

— Что вы почувствовали, когда убрали флаг?

— Сначала я подумала, что, может быть, они меняют на другой атрибут или тоже на флаг, но другого размера. Но когда ничего больше не произошло, я всё поняла. Во время игры я периодически возвращалась к этой ситуации. Почему меня никто не предупредил, почему так произошло?

«Линейная работа целиком закончена»: Путин сообщил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2» Было несвойственное мне состояние в этой партии, я не могла решить, как я хочу играть и к чему я стремлюсь. В итоге, когда у меня оставалось 50 секунд, я сделала ошибочный ход.

— И что произошло дальше?

— Психологический настрой — он очень важен. Когда наступил последний раунд, я начала вспоминать ситуации из спортивной карьеры, когда я выигрывала в последней партии. Раз я раньше так выигрывала, то почему я не могу сделать то же самое сейчас? То ли это медитация, то ли работа над собой или программирование, но у меня получилось настроить себя на победу перед последним туром.

— Ваши матчи длятся по несколько часов, как вам удаётся сохранять концентрацию?

— К концу турнира энергия всегда заканчивается. Вроде ты хочешь играть, но не хватает силы воли, концентрации. Во время матчей я стараюсь меньше общаться с людьми. В Польше я сократила общение со своим тренером-консультантом, которому я давала всего 30—40 минут, чтобы он мне объяснил план игры на следующую партию. А остальное время я предпочитала быть одна. Часто бывает, что я остаюсь либо в гостинице, либо гуляю по парку одна, не думаю об игре, отказываюсь от экскурсий и мероприятий. Очень жаль, когда ты входишь в игровой ритм и чувствуешь, что игра складывается в твою пользу, а за выходные всё это теряешь.

«Мы лидеры»

— В вашем виде спорта есть сборы, как у других спортсменов?

— Сборы у нас есть, но их мало. У меня за спортивную карьеру их было несколько: в Ижевске и Подмосковье. Обычно мы ездим ненадолго и каждый день играем по пять-шесть часов.

Моя команда состоит из моего бессменного тренера и супруга Юрия Чертка, тренера-консультанта Алексея Чижова, который перед турниром в Польше посмотрел более 600 партий с участием Натальи Садовской, чтобы выявить её сильные и слабые стороны, и моего спарринг-партнёра 17-летнего Даниила Ильина, который поддерживал меня в Польше. Это невероятные чувства, когда люди, которые выросли на твоём творчестве, становятся теми, кто лучше всего тебя понимает, и умеют подбодрить.

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— На ваш взгляд, если сейчас провести чемпионат мира в России, вызовет ли он такой же ажиотаж, как прошлый?

— Вызвать такой ажиотаж, как в Польше, будет сложно. Там реально наблюдали за матчем, трансляция велась на польском, зрителей было больше, они переживали за Наталью. В России обычно проводятся чемпионаты мира в Уфе и Якутске. Там обычно присутствуют зрители, но их не так много, как, например, на футбольных матчах.

Но в любом случае у нас сильные шашечные традиции, мы лидеры, и в России должны проводиться турниры вне зависимости от того, сколько зрителей. Ребятам, которые занимаются шашками, важно знать, что они могут на кого-то равняться. Что это не просто секция, а есть ещё и другие уровни соревнований, где участвуют профессионалы.

— Уже совсем скоро вы будете защищать титул на чемпионате мира в Таллине. Там тоже придётся выступать как нейтральной спортсменке?

— Да. Это решение уже принято. Я счастливый человек, потому что единственный спортсмен из Российской Федерации, который играл под российским флагом, хоть и первые три тура.

Конечно, (выступать под нейтральным флагом. — RT) неприятно, но тут не должно быть никаких лишних эмоций, которые могут помешать спортивным результатам. Ведь когда побеждают наши спортсмены, все понимают, что они из России. Важно абстрагироваться и стремиться побеждать.

«Шашечная элита»

— Какой была ваша первая победа?

— Я поехала запасной, и уже тогда специалисты говорили, что я претендую на то, чтобы сменить легендарную спортсменку Зою Голубеву. Там я хорошо стартовала и уже знала, что созрела стать чемпионкой мира. Помню голландец, экс-чемпион мира Харм Вирсма, даже написал статью, где упомянул меня. Было лестно читать статью от человека с таким именем, и тогда я поняла, что нахожусь в шашечной элите.

— Как вы думаете, у шашек есть шанс когда-нибудь стать олимпийским видом спорта?

— Если наша страна, в которой больше всего чемпионов мира, этот вопрос будет курировать, то шанс есть, ведь Россия от этого больше всего выиграет. Шахматисты идут на шаг впереди, и они уже очень долго прорабатывают этот вопрос. Если у них получится, то и нам будет гораздо проще это сделать.

— Не давали себе зарок закончить к какому-то возрасту?

— От шашек я кайфую. Пока у меня получается, я не буду заканчивать. Если будет творческое, интересное предложение, то можно будет подумать о том, чтобы отложить шашки в сторону. А если на ровном месте сказать, что я завершаю карьеру и перехожу на тренерскую работу, то нет.

— Шашки позволяют вам безбедно существовать, не работая где-то ещё?

— Если говорить о нашей семье, то да. У нас хороший дом, две машины. Уровень выше среднего. Конечно, это не на уровне футболистов и не хоккеистов. Я думаю, что для женщины это прекрасный вид спорта. Шашки — творческая работа, при которой можно тренироваться дома и хорошо выступать. Нет такого, что ты должен прийти на стадион, что у тебя перерыв на обед. Я могу сесть в девять вечера и закончить в час ночи. Если мой график позволяет мне показывать высокие результаты, то никто не будет возражать.

— Недавно вас наградили орденом Дружбы народов. Как вы к этому отнеслись?

— Отнеслась спокойно. Первый раз меня наградили, когда я выиграла чемпионат мира, и с тех пор я неоднократно становилась чемпионкой. Кроме того, всё это время моя деятельность не ограничивалась только спортом высших достижений, но и популяризацией этого спорта. Я очень много ездила по республике, давала сеансы в школах, детских домах, отдалённых районах республики и даже в тюрьмах. Так что к вручению этой награды внутренне я была готова.

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— Хотели бы вы создать шашечный продукт для их популяризации?

— Пока я не вижу смысла. Но сейчас я пишу книгу, где расписаны мои лучшие партии и воспоминания о турнирной практике. Мне кажется, что начинающим спортсменам, даже не по шашкам, будет полезно её прочитать: я рассказываю именно о спортивной психологии, подготовке к противоборствам, как себя подводить к тому, чтобы давать результат и победить. Этот вопрос задают себе многие — не только те, кто занимается интеллектуальными видами спорта.

«Победная поступь»

— У вас был перерыв в спортивной карьере с 2011 по 2019 год. Почему?

— Я была чемпионкой мира 2011 года — и повторно ей стала в 2019-м. А за те восемь лет у меня родились двое детей, я практически не играла во время беременности и в первый год жизни обеих дочерей. Можно сказать, что находилась в глубоком материнстве. Кстати, с появлением детей моя игра стала стабильнее, более взвешенной, расчётливой.

— Ваша старшая дочь играет в шашки. Она сама проявила желание научиться играть?

— Да. Сафия занимается шашками уже четыре года — с четырёх с половиной лет. Она уже чемпионка Башкирии, а сейчас готовится участвовать в первенстве России среди юниоров. Есть и свои плюсы в её игре, и минусы: она не очень усидчивая, быстро играет и иногда спешит. Ей нравится шашечная обстановка, коллектив.

— Сафия занимается у другого тренера, а не у вас. Почему?

— Дети плохо воспринимают родителей в качестве тренеров. Всё-таки я не специалист по работе с начальным звеном. Мне, например, кажется, что Сафия совершает элементарные ошибки, а для её уровня это вполне нормально. Оценить это правильно и дать чёткую оценку может только специалист, который тренирует детей.

Думаю, что отношения «ребёнок — мама» не стоит утяжелять отношениями «ребёнок — тренер». Я ей только говорю, чтобы она не вертелась во время игры.

— Если дети пойдут по вашим стопам и станут профессионалами, поддержите их?

— Конечно. Я уже говорю Сафии, что если через восемь лет у неё будет получаться играть так же, как у меня, то я перейду на тренерскую работу, она продолжит победную поступь, а мы с папой будем наблюдать и гордиться.

Когда я впервые стала чемпионкой мира, в 2001 году, то создали профессиональный шашечный клуб, а в нём — группу подготовки для талантливых детей. Председателем был тогда мой будущий муж, я заместитель. За 20 лет в клубе выросло много разрядников и только двое гроссмейстеров, сейчас они готовятся к чемпионату России. За такой срок это не много. Как показывает опыт, талантливый юниор в 20—22 года может переключиться на другую деятельность. Поэтому загадывать, как сложится карьера у конкретного молодого спортсмена, бессмысленно. Я не расстроюсь, если дети уйдут в другую сферу, ведь они уже успеют получить от шашек всё в плане интеллектуального развития.