Играли на камеру: На открытии памятника матери между Уильямом и Гарри "пробежала чёрная кошка"

Накануне, 1 июля, принцессе Диане исполнилось бы 60 лет - если бы не страшная автокатастрофа 1997 года. Вчера принцы Уильям и Гарри почтили память матери, открыв необычную статую. Но эксперты по языку тела с сожалением отметили, что даже это событие не примирило братьев.

В Затонувшем саду Лондона, где так любила бывать принцесса Диана, накануне открыли её памятник. Статуя получилась довольно необычной: Диана держит за руки двух детей, но это не её сыновья.

Держащая за руки мальчика и девочку принцесса Уэльская, по мнению автора памятника Яна Рэнка-Бродли, символизирует благотворительную деятельность Её Высочества. Британцы раскритиковали статую, заявив, что принцесса не похожа сама на себя.

Впрочем, известно, что дизайн скульптуры был одобрен обоими сыновьями Дианы, принцами Уильямом и Гарри. Оба вчера присутствовали на открытии памятника и широко улыбались журналистам, однако эксперты по языку тела считают, что это лишь игра на камеру: они заметили, что Уильям был напряжён и старался не смотреть на младшего брата. Специалисты уверены, что принцам не удалось преодолеть разногласия.