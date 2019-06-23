«Играет на противоречивости»: Трамп опроверг заявления об отмене приказа ударить по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял решение об ударе по Ирану, а лишь «остановил его продвижение на данном этапе». Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон подчеркнул, что Тегерану не следует «ошибочно принимать рассудительность и осторожность Вашингтона за слабость». Накануне американская сторона ввела против Ирана новые экономические санкции. Как считают аналитики, Трамп не станет идти на военный конфликт с Исламской Республикой, поскольку в Соединённых Штатах уже стартовала предвыборная кампания. По мнению экспертов, оппоненты действующего главы государства могут сыграть на недовольстве граждан новой эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не «отзывал» приказ об атаке по Ирану после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, а лишь остановил его на данном этапе.

«Я не «отзывал» удар по Ирану, как некоторые неправильно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперёд на данном этапе!» — написал он в Twitter.

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2019 г.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Тегеран не должен воспринимать решение Трампа как «слабость».

«Ни Иран, ни какая-либо другая враждебная сила не должны ошибочно принимать рассудительность и осторожность США за слабость», — подчеркнул Болтон.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что советники Трампа убеждали его нанести удары по Ирану, однако тот отказался, чем «огорчил большинство» из них.

«Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно, — цитирует Трампа собеседник газеты. — Нам больше не нужны войны».

По данным WSJ, Трамп также остался недоволен тем, что США потеряли беспилотник, стоимость которого оценивается в $130 млн. Тем не менее источник газеты утверждает, что Трамп не поддержал идею нанести удар по Ирану, поскольку это не одобрили бы многие американские избиратели.

Общаясь с журналистами возле Белого дома, Трамп призвал Тегеран вести переговоры с США, чтобы «вернуть Ирану былое величие». Напомним, в 2016 году его президентская кампания проходила под лозунгом «Вернём Америке былое величие».

Как отметил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, Трамп использует привычную тактику.

«Это его стиль, когда он демонстрирует условную готовность США к применению силы, но, повышая ставку до определённого максимума, в конечном итоге говорит, что не будет применять силовой инструмент», — сказал он RT.

Таким образом, пояснил Ярыгин, Трамп оказывает давление как на Иран, так и на тех, кто ещё не определился со своей позицией по отношению к Тегерану.

«Он играет на противоречивости как на инструменте и таким образом оказывает давление либо на страну, либо на тех, кто ещё колеблется, чью сторону занять в этом противостоянии», — добавил эксперт.

Reuters

© Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy

20 июня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, залетевший в воздушное пространство Исламской Республики. США утверждают, что БПЛА был сбит над международными водами.

21 июня Трамп написал в Twitter, что Пентагон представил план нанесения ударов по трём объектам в Иране, однако он принял решение отказаться от атаки из-за потенциальных жертв.

«Мы были полностью готовы к возмездию — по трём различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. «150 человек, сэр», — ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил — это непропорциональный ответ на то, что был сбит беспилотник», — заявил он.

Также Трамп распорядился ужесточить антииранские экономические санкции. Они начнут действовать 24 июня. При этом президент США добавил, что ждёт того дня, когда ограничительные меры с Ирана будут сняты.

«Я с нетерпением жду того дня, когда с Ирана будут сняты санкции и он снова станет продуктивной и процветающей страной — чем раньше, тем лучше!» — заявил американский лидер.

«Он применил силу — это не дало признания и уважения»

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин напомнил, что в США уже стартовала предвыборная кампания — в 2020 году в стране пройдут выборы президента. Трамп уже заявил, что намерен избираться на второй срок. Как полагает аналитик, в преддверии выборов Белый дом постарается избегать открытого конфликта с Ираном.

«В предвыборный период для Трампа это (обострение отношений с Ираном. — RT) не самая удобная тема — и для обсуждения, и это не самая удобная риторика в целом в дискурсе американской внешней политики, — сказал Ярыгин. — Он применил силу один раз (в Сирии), это не дало ему ни политического, ни международного признания и уважения, ни внутриполитического признания и одобрения его действий».

Так, представители Демократической партии резко критикуют политику администрации Трампа по отношению к Ирану. Сенатор и потенциальный кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс обвинил Трампа в искусственной эскалации.

«Как будто кто-то поджёг корзину, полную бумаги, и потом пытается её потушить. Он помог создать кризис, а потом остановил атаки», — заявил Сандерс в интервью CBS, отметив, что президент считает «войну с Ираном чем-то хорошим».

Член палаты представителей США от Демократической партии Джим Макговерн раскритиковал и Трампа, и его советников.

«Я не очень уверен в команде национальной безопасности, которая окружает этого президента, и я, конечно, не уверен в способности Дональда Трампа удержать нас от войны, — приводит его слова The Hill. — Его заявления на этот счёт ошибочны».

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин напомнил, что Трамп ранее неоднократно критиковал предыдущие администрации США за участие в военных конфликтах в других странах.