Игра, зомбировавшая миллионы: CNN назвал Flash-игру причиной провала кампании Клинтон

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По версии телеканала, из-за игры под названием Hilltendo более шестидесяти миллионов американцев проголосовать за Дональда Трампа на президентских выборах.

Американский телеканал CNN привёл Flash-игру как доказательство влияния России на выборы в США. По версии журналистов телеканала, из-за этой шутливой трехуровневой игры более 600 млн американцев на выборах отдали свои голоса не за Хиллари, а за Трампа.

Приложение, названное Hilltendo, представляет собой игрушку, при прохождении которой пользователи должны были удалять электронные письма с секретной информацией, а также ловить мешки с деньгами от арабских государств и пинать Конституцию США как можно дальше.

По версии телеканала, что игрушка является неопровержимым "доказательством" вмешательства в выборы.

При этом отмечается, будто приложение на Flash повлияло на мнение миллионов граждан по всей стране, чтобы те проголосовали против Клинтон.

Впрочем, аудитория CNN расценила новость как шутку. В Сети граждане негодуют и призывают искать более весомые доказательства "влияния" на выборы в Штатах.