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Игра втёмную: Лавров рассказал о «деструктивной позиции» США и ООН по проблеме сирийских беженцев

20 августа 2018, 21:24  •  47 • В мире
Соединённые Штаты пытаются искусственно затормозить процесс возвращения сирийских беженцев на родину, отказываясь участвовать в восстановлении страны. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров. Кроме того, он напомнил, что США продолжают препятствовать доступу представителей ООН в район Эт-Танф, откуда террористы регулярно совершают налёты на близлежащие территории. Лавров также рассказал о существовании секретной директивы ООН, запрещающей структурам организации участвовать в восстановлении сирийской экономики.
 
globallookpress.com © Friedemann Kohler
 

Власти Соединённых Штатов пытаются создать искусственные преграды процессу возвращения сирийских беженцев на родину, отказываясь участвовать в восстановлении арабской республики. Кроме того, ряд западных страны не оставляют попыток в своих интересах манипулировать ООН и другими международными организациями. Такие заявления сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим ливанским коллегой Джебраном Бассилем в Москве.

«США пытаются искусственно затормозить процесс возвращения беженцев через отказ участвовать в восстановлении инфраструктуры в Сирии. Несколько дней назад в Вашингтоне был Стаффан де Мистура, встречался с Майком Помпео, и по итогам их переговоров Госдепартамент в комментарии употребил такое выражение, как «даже обсуждать преждевременно вопросы восстановления Сирии», — сказал Лавров.

Тогда госсекретарь США и спецпредставитель ООН по Сирии отметили, что в ходе урегулирования необходимо двигаться по политическому пути, ведущему к «конституционной реформе и свободным выборам». 

«Такие условия, предварительные требования США выдвигают исключительно в отношении тех районов, которые контролирует правительство САР и которые были освобождены от игиловцев*, нусровцев** и прочих террористов. Районы, которые контролируют сотрудничающие с Соединёнными Штатами и получающие от них поддержку силы оппозиции, прежде всего на восточном берегу Евфрата, там никаких подобных требований не выдвигается. Напротив, там процессы восстановления идут полным ходом, причём США привлекают к оплате этих работ целый ряд своих союзников», — заявил глава российского МИД.

По его словам, в последнее время официальные представители Госдепа и американские сенаторы «открыто рекламируют» усилия по разминированию и восстановлению дорог, школ, больниц, жилых и коммерческих объектов на восточном берегу Евфрата. При этом Вашингтон подчёркивает, что таким образом участвует в восстановлении Сирии, но лишь на территориях, подконтрольных оппозиции (причём не всегда «конструктивной оппозиции»).

‌Лавров напомнил, что США создали «одностороннюю зону безопасности» в районе Эт-Танф на юге Сирии, в том числе в лагере беженцев «Эр-Рукбан», куда до сих пор не пускают представителей ООН и препятствуют доставке гуманитарной помощи. При этом боевики, в том числе террористы «Джабхат ан-Нусры», периодически совершают из этого района налёты на освобождённые Дамаском районы, в том числе чтобы не дать сирийским беженцам вернуться в свои дома из Иордании.

«Делайте выводы сами. Мы привлекаем внимание Совета Безопасности к этой ситуации, но, учитывая абсолютно деструктивную позицию США, трудно рассчитывать на то, что Совбез примет какие-то позитивные решения по этой проблеме на данном этапе», — констатировал Лавров.

При этом он отметил, что Москва продолжит работать в этом направлении с теми странами как Ближнего Востока, так и Европы, которые понимают актуальность и срочность необходимости возвращения беженцев в Сирию.

«Отрицают изменение реалий»

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В свою очередь, комментируя недавнее заявление верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который выступил против возвращения мирных жителей в Сирию «в опасных условиях», глава МИД Ливана отметил, что подобные заявления создают серьёзные проблемы.

«Такие заявления отрицают изменение реалий, потому что ситуация в Сирии изменилась. Во многих областях созданы необходимые условия, прежде всего в плане безопасности. Мы, со своей стороны, готовы сотрудничать с управлением ООН по делам беженцев, но Ливан никогда не примет риторику, которая будет способствовать продолжению пребывания беженцев на территории страны», — заявил Бассиль.

Глава внешнеполитического ведомства Ливана призвал все дружественные страны занимать реалистичные позиции в отношении сирийского урегулирования (в частности, возвращения беженцев) и не усложнять обстановку выставлением предварительных условий.

«Этот процесс уже начался, и со временем все беженцы вернутся к своим очагам. Мы начали замечать изменения в позиции многих стран по отношению к беженцам. Всё это благодаря усилиям России. Призываем все страны продолжать политический диалог, чтобы все проблемы решались именно таким образом», — заявил Бассиль.

По его словам, выработка механизмов урегулирования позволит всему региону развивать экономику, безопасность и гарантировать стабильность, а также препятствовать курсу на подстрекательство региональных сил к хаосу и вражде.

«План использования фактора беженцев на предстоящих президентских выборах в Сирии также не сработает, потому что нельзя использовать людей в этих целях. Возвращение сирийцев домой должно стать фактором поощрения к диалогу», — подчеркнул министр.

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По данным российского Центра приёма, распределения и размещения беженцев, с 30 сентября 2015 года в Сирию из иностранных государств вернулись почти 237 тыс. человек. Ещё более 1,7 млн сирийских беженцев из 6,65 млн человек, находящихся за рубежом, изъявили желание вернуться в САР, причём больше половины из них (889 тыс.) находятся в Ливане. При этом из 3,5 млн беженцев, размещённых в Турции, пока изъявили желание вернуться на родину около 300 тыс. человек.

«Мы тоже обратили внимание на соответствующее высказывание комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, обратились в штаб-квартиру его управления. Нам сказали, что пресса не совсем правильно интерпретировала то, что было сказано», — сказал Лавров.

«Нам объяснили, что комиссар имел в виду следующее: пока не будет процесса так называемого политического перехода, основные доноры (а это Запад прежде всего) денег на восстановление инфраструктуры и в целом экономики Сирии не дадут. Мы изложили нашу точку зрения, что помимо западных есть и другие доноры. И управление верховного комиссара по делам беженцев не должно выглядеть как филиал западной группы стран», — подчеркнул министр.

Глава российского МИД также рассказал, что в ходе диалога с ЮНЕСКО (подразделение ООН по вопросам образования, науки и культуры) относительно затягивания восстановления Пальмиры стало известно о существовании «некоего указания из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке».

«Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН ещё в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего», — рассказал Лавров.

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«Я поинтересовался у Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, почему подобные вопросы становятся предметом неких секретных секретариатских внутренних директив, почему о них не информирован Совет Безопасности, который напрямую занимается сирийским урегулированием, и почему подобного рода решения принимаются без открытого объективного анализа ситуации на земле», — заявил министр.

Лавров указал на недопустимость попыток группы стран в своих интересах манипулировать секретариатом ООН и международными организациями, чьи сотрудники обязаны быть беспристрастными и независимыми. Он также призвал западных партнёров не пытаться «втёмную» использовать международные организации.

«Да, у нас есть разногласия — и по Сирии, и по целому ряду других вопросов, — но давайте эти разногласия обсуждать честно и открыто, а не пытаться решать вопросы за спиной своих партнёров... путём влияния (уж я не знаю, какими методами) на сотрудников секретариатов соответствующих международных организаций», — подчеркнул глава МИД.

По словам российского дипломата и учёного-востоковеда Андрея Бакланова, сейчас нужно прояснить вопрос касательно «секретной директивы» по Сирии, провести расследование и добиться ясности по данному вопросу.

«В военно-политическом отношении многолетний период противостояния подходит к концу, и законная власть во главе с законно переизбранным президентом Сирии Асадом одержала победу над боевиками, которые выступали с оружием в руках против правительства Сирии», — заявил эксперт.

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При этом собеседник RT отметил, что действия законных властей в Сирии являются большим достижением, которое не должно игнорироваться международным сообществом.

«Надо сказать, что режим Асада оказался на высоте, в этом я убедился при посещении Сирии. Во время военных действий правительству удалось штатно организовать снабжение населения... Это свидетельство того, что, если страну оставят в покое, восстановление Сирии пойдёт быстрее, чем многие думают», — считает он.

Отделить оппозицию от «Нусры»

Глава внешнеполитического ведомства России также рассказал, что Москва, Анкара и Тегеран как гаранты астанинского процесса по Сирии ведут ежедневную работу, включающую как телефонные переговоры, так и личные встречи. По словам Лаврова, в ходе этих переговоров обсуждаются все аспекты сирийского урегулирования, а по «линии военных» внимание сейчас прежде всего уделяется ситуации в идлибской зоне деэскалации.

«Ключевой задачей на данном этапе является отмежевание оппозиционеров, которые готовы участвовать в политическом процессе, от нусровцев, которых там много (в идлибской зоне) и которые пытаются в этой зоне управлять», — рассказал министр.

«Те оппозиционные вооружённые группировки, которые начинают сотрудничать с «Джабхат ан-Нусрой», должны сделать очень серьёзные выводы и как можно скорее», — подчеркнул Лавров.

По его словам, после возведения вокруг идлибской зоны деэскалации турецких наблюдательных пунктов ситуация в регионе несколько успокоилась, однако через некоторое время радикалы начали обстреливать с этих территорий подконтрольные правительственным силам районы, а также пытаться атаковать беспилотниками позиции российских войск на авиабазе Хмеймим.

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Глава МИД добавил, что в ходе прошедших на прошлой неделе переговоров в Анкаре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу стороны пришли к согласию, что приоритетом является отмежевание вооружённых группировок, которые готовы сотрудничать в урегулировании сирийского кризиса, от террористов «Джабхат ан-Нусры».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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