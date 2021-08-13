Игра военных вскрыла уязвимость НАТО: России хватит одного удара

The National Interest спрогнозировал "вторжение" России в Прибалтику и возможность НАТО остановить это, оценив также угрозу втягивания НАТО и США во всеобщую ядерную войну. На примере игры военных НАТО обозреватель американского издания показал уязвимость альянса, указав на то, что России хватит одного удара по пяти базам противника, чтобы "существенно снизить его военный потенциал".

The National Interest обнародовал исследование RAND, согласно которому "угроза втягивания НАТО и США во всеобщую ядерную войну из-за вторжения России в страны Балтии вызывает сомнение". Тем не менее обозреватель американского журнала Майкл Пек пытается ответить на вопрос: а сможет ли Североатлантический альянс остановить "вторжение" России в Прибалтику?

Судя по всему, у НАТО нет ни шанса. Автор публикации отмечает, что войска России, "скорее всего, проведут хорошо рассредоточенное и быстрое наступление в страны Балтии, что будет означать, что даже тактическое ядерное оружие НАТО не сможет поразить сконцентрированные формирования войск".

Исследование RAND показало, что ядерное оружие НАТО не является сдерживающим фактором для России. Кроме того, аналитики пришли к выводу о том, что Европа может гораздо больше потерять от обмена тактическим ядерным оружием, нежели Москва.

"Самый большой вывод из учений в военных играх заключается в том, что НАТО не хватает эскалационного доминирования, и Россия извлекает из этого выгоду", - указывается в исследовании.

Во время военных учений командиры альянса знали, что армия России подавит их войска, и даже предположили возможность применения нестратегического ядерного оружия для предотвращения подобного сценария. Однако простой вопрос о том, что будет нацелено на них в ответ, расставил всё по своим местам.

Игры военных Североатлантического альянса показали абсолютную уязвимость НАТО перед Россией. И нашей стране для этого будет достаточно нанести всего один удар. Как с сожалением отмечает обозреватель журнала, "было подсчитано, что наиболее вероятным ответом России будет прямой удар по пяти авиабазам НАТО".

"Инфраструктура НАТО уязвима, и ущерб, нанесённый ей даже ограниченным числом ядерных атак, может существенно снизить военный потенциал НАТО, - говорится в публикации. - Между тем Россия способна выдержать сопоставимые уровни ядерных ударов по своим силам".