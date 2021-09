Игра в поставки: как США обвинили РФ в использовании энергокризиса в ЕС для продвижения «Северного потока — 2» • 61 • В мире В Госдепе США заявили, что из-за низких запасов и ограниченных поставок из России этой зимой Европа может остаться без природного газа для отопления домов. В ведомстве подчеркнули, что Москва якобы пытается использовать энергокризис в ЕС для продвижения газопровода «Северный поток — 2». Ранее с похожим тезисом выступили 43 евродепутата преимущественно из стран Балтии и Польши, призвав расследовать действия «Газпрома». В компании отвергли эти обвинения, подчеркнув, что поставки газа ведутся в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами. По мнению экспертов, обвинения Вашингтона и европолитиков в адрес Москвы не выдерживают критики: в этом году «Газпром» нарастил поставки голубого топлива в целый ряд стран Европы. Здание Госдепа/Строительство газопровода «Северный поток — 2» © AP Photo/ Reuters Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что из-за небольших запасов и ограниченных поставок из России этой зимой Европа может остаться без природного газа для отопления домов. «Если зима будет холоднее среднестатистической, то я опасаюсь, что в некоторых частях Европы нам не хватит газа для отопления», — заявил он в интервью Bloomberg TV. По словам Хохштайна, некоторые страны по-прежнему смогут купить газ по более высокой цене, но другие будут вынуждены вводить норму на его потребление. Он также отметил, что поставки газа из России в Европу якобы «необъяснимо низки, если сравнивать с предыдущими годами и тем, что та сторона могла бы обеспечить». Кроме того, он подчеркнул, что Москва якобы пытается использовать энергетический кризис для укрепления своих позиций по газопроводу «Северный поток — 2». Советник также заявил, что Соединённые Штаты стремятся к тому, чтобы «сегодняшний мир» снабжался достаточным объёмом топлива, для чего в том числе призывают таких союзников, как Саудовская Аравия, продолжать поставлять нефть по «доступным ценам». Ранее 43 депутата, больше чем половина из которых представляют Польшу и страны Балтии, призвали Еврокомиссию (ЕК) в своём письме от 16 сентября начать расследование в отношении «Газпрома». По словам одного из авторов документа, литовского депутата Андрюса Кубилюса, эта компания — «рука Кремля», которая, возможно, манипулирует европейским газовым рынком, чтобы поднять цены на голубое топливо. Таким образом, по мнению Кубилюса, «Газпром» оказывает давление на Европу, чтобы она «одобрила введение в эксплуатацию» «Северного потока — 2». Об этом он сообщил в своём Twitter, приложив текст письма. Gazprom is the Kremlin’s arm, which may be manipulating European gas market to push gas prices up, currently breaking all-time records. Pressing Europe to approve NS2 operation despite it is in breach of EU rules? MEPs call European Commission to lounch investigation on Gazprom! pic.twitter.com/BXXTUhxhap — Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 17, 2021 Документ прокомментировали в «Газпроме», заявив, что поставки газа ведутся компанией «в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами» и заявками потребителей. Об этом сообщили ТАСС в управлении информации «Газпрома». Ситуацию на газовом рынке Европы объяснили и в ЕК, заметив, что структура осведомлена о значительном росте цен на газ, которого, как там отметили, стоило ожидать. Причём в Еврокомиссии подчеркнули, что это результат комбинации факторов. Но в значительной степени увеличение цен на газ вызвано сильным ростом мирового спроса на голубое топливо в результате экономического восстановления после пандемии, сообщили в ЕК. Энергокризис в Европе Напомним, 15 сентября цена на газ в европейских странах побила исторический рекорд, впервые превысив $960 за 1 тыс. куб. м. До этого цена на голубое топливо росла последние шесть месяцев и увеличилась в итоге почти в пять раз. Быстрее всего дорожать газ начал в сентябре — с начала месяца стоимость энергосырья прибавила 57%. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «к России эти процессы не имеют никакого отношения». «Более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ», — сказал он, подчеркнув, что, «безусловно, скорейший ввод «Северного потока — 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке». При этом запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ), по данным на 13 сентября, остаются на минимальном за многие годы уровне, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Символика «Газпрома»

© REUTERS/Evgenia Novozhenina «Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом — 22,8 млрд куб. м газа. Восполнено всего 62% от объёма газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом отопительном сезоне», — говорится в сообщении компании, размещённом в её официальном Telegram-канале. В «Газпроме» также подчеркнули, что годовой плановый показатель объёмов экспорта газа на европейский рынок «не изменён и составляет 183 млрд куб. м». При этом компания сообщила 15 сентября, что увеличила экспорт в страны дальнего зарубежья до 131,3 млрд куб. м в период с января по август. «Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (133,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 19,4%, или на 21,3 млрд куб. м», — отметили в «Газпроме». Компания уточнила, что нарастила поставки газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Сербию (на 123,9%), Польшу (на 12%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%) и Финляндию (на 22,7%). Как констатировал «Газпром», за первую половину августа он поставил в Германию и Польшу «существенно больше газа, чем за этот же период 2020 и 2019 годов». «Анализируя объёмы поставок в августе на внутренний рынок и в дальнее зарубежье, мы отмечаем, что за последнее время потребление газа в этом месяце вышло на новый пиковый уровень», — сообщили в компании. Там также пояснили, что «зелёная зима» в августе на газовом рынке «означает повышенную нагрузку на систему газоснабжения в традиционный сезон планово-профилактических ремонтов и подготовки к осенне-зимнему периоду, которую нельзя поставить на паузу». «Практика нескольких последних лет и в России, и в Европе говорит о том, что зимний период перешёл и на календарно весенний месяц март. Поэтому сейчас, летом, приоритетом является закачка газа в подземные хранилища, так как объём доступных ресурсов к марту, к завершению сезона отбора из ПХГ, должен быть на высоком уровне для уверенного прохождения этого сложного периода. И это также очень хорошо понимают наши европейские коллеги», — заявили в «Газпроме». «Стреляют себе в ногу» По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, все обвинения со стороны США и евродепутатов, преимущественно из стран Балтии и Польши, в адрес России и «Газпрома» не выдерживают никакой критики и являются голословными. «Вашингтон сейчас в очередной раз предпринял попытку выставить Москву виновной в том, что Европе не хватает газа, хотя абсолютно очевидно, что «Газпром» значительно нарастил поставки в целый ряд европейских стран», — отметил эксперт в беседе с RT. При этом Вашингтон противоречит сам себе, считает Данюк. Белый дом

© AP Photo/Andrew Harnik Спецоперация "убрать Россию": Лондон вспомнил Скрипалей после отказа Германии - Сосновский «Раньше американская сторона заявляла, что Россия оказывает влияние на политические процессы в Европе, поставляя туда газ, а теперь обвиняет РФ в том, что она якобы снабжает европейские страны голубым топливом в ограниченном количестве. Такого рода сообщения говорят о следующем: что бы Россия ни делала в энергетической сфере, она всё равно останется виноватой для США и ряда других западных стран», — отметил аналитик. Как заявил в комментарии RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, безосновательно обвиняя Россию в использовании европейского энергокризиса для продвижения «Северного потока — 2», Вашингтон забывает также сказать, что сам во многом негативно повлиял на ситуацию вокруг газового рынка в Европе. «Кто обещал ЕС изобилие сжиженного природного газа, не США ли случайно? Не Вашингтон ли призывал Евросоюз отказаться от российского газа смело и не оглядываясь ни на какие последствия? Выходит, Соединённые Штаты попросту обманывали своих союзников, обещая им какие-то поставки, потому что сейчас США направляют свой СПГ преимущественно в Азию, поскольку там больше платят. Неужели «Газпром» помешал Вашингтону решить проблему дефицита топлива в Европе?» — заявил аналитик. При этом «Газпром» сейчас поставляет в дальнее зарубежье объёмы газа, близкие к рекордным, а также наращивает поставки целому ряду европейских стран, сообщил Фролов. «Нет ни одного поставщика в мире, который мог бы поставлять на внешние рынки такие объёмы газа. Причём объём голубого топлива, переправляемый в Европу, крайне велик. «Газпром» явно выполняет свои обязательства на 100% перед европейскими странами. У компании также есть обязательства и перед внутренним рынком. «Газпром» обязан в первую очередь заполнять хранилища в России», — отметил эксперт. Возникает вопрос, почему другие поставщики, кроме «Газпрома», например США, Норвегия, Алжир и Катар, не удовлетворяют повышенный спрос на газ в Европе, заявил Фролов. «Газпром» занимает только часть европейского газового рынка, где же остальные поставщики?» — говорит аналитик. Данюк подчеркнул, что, если бы Соединённые Штаты и некоторые страны ЕС, в частности Польша и государства Балтии, не вставляли палки в колёса проекту «Северный поток — 2», энергокризиса в Европе можно было бы избежать. «Экспорт газа в Евросоюз через новый газопровод мог бы с избытком удовлетворить потребности европейских стран. В ЕС стреляют себе в ногу, пытаясь замедлить процесс сертификации «Северного потока — 2». Но в возникших проблемах всегда легче обвинить Россию, заявить, что именно по её вине у стран ЕС сейчас трудности. Это целенаправленная политика по демонизации Москвы, которой придерживаются в США и ряде стран Евросоюза, желающих выставить РФ недоговороспособным партнёром. Хотя Россия за всю историю энергетических отношений с Европой ни разу не отказывалась от своих обязательств и всегда их выполняла», — заключил эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







