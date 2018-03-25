«Игра в окружении Трампа»: примут ли США решение о высылке российских дипломатов

Десятки российских дипломатов могут быть высланы из Соединённых Штатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По данным американских СМИ, такое решение уже принял Дональд Трамп. Ожидается, что меры в отношении Москвы, скоординированные с европейскими странами, анонсируют в начале следующей недели. По мнению экспертов, политический истеблишмент Штатов «ведёт игру» с решением о высылке, в том числе задействуются американские СМИ. Такие шаги обернутся деградацией российско-американских отношений и ростом международной напряжённости, уверены политологи.

Президент США Дональд Трамп намерен выслать по меньшей мере 20 российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Washington Post. Источники в Белом доме уточнили, что решение ещё не является окончательным.

Ранее агентство Bloomberg также сообщило, что Трамп готовится выслать «десятки российских дипломатов» из США. Предполагается, что об этом будет официально объявлено в понедельник, 26 марта.

«В эти выходные представители власти будут работать вместе с европейцами над скоординированным ответом», — цитирует собеседника агентство.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджи Шаха, Трамп «всегда рассматривает возможности привлечь Россию к ответственности в ответ на её враждебные действия».

«Соединённые Штаты поддерживают Великобританию в осуждении возмутительных действий России», — подчеркнул Шах. При этом каких-либо доказательств причастности Москвы к делу об отравлении Скрипаля сотрудник Белого дома не привёл.

Трамп, возможно, ещё не принял решение о высылке российских дипломатов, а утечки в СМИ могут быть призваны оказать давление на американского президента. Такой точки зрения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. «Общественность начинает ждать, что последуют какие-то действия, а Трамп, может быть, ещё раздумывает», — заметил эксперт в беседе с RT.

«Может быть, это такая очень сложная игра. Она связана с тем, что идут утечки информации, которые преследуют своей целью оказать давление на Трампа», — подчёркивает политолог.

«На самом деле американский лидер, возможно, пока не принял такого решения или находится в раздумьях. Тем не менее американской общественности уже сообщили, что он принял решение о высылке. Соответственно, общественность начинает ждать, что сейчас последуют какие-то действия. То есть здесь идёт та самая игра в окружении Трампа, которая шла вокруг того, поздравлять или не поздравлять с победой российского президента», — сказал он.

По данным CNN, выслать российских дипломатов Трампу посоветовали в Совете национальной безопасности США. Комментируя дело Скрипаля, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт также не исключила возможного принятия санкций.

«США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений», — приводит слова Науэрт РИА Новости.

Посольство РФ в Вашингтоне

Reuters

© Larry Downing

Как ранее сообщало британское издание The Times, более 20 европейских стран, в том числе Франция, Германия и Польша, намерены выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Такую возможность подтвердили официальные лица Латвии и Эстонии. Кроме того, Евросоюз уже отозвал из Москвы своего посла Маркуса Эдерера.

По данным источников Bloomberg, перед высылкой дипломатов американский лидер хочет убедиться, что другие европейские страны примут аналогичные меры. В то же время Васильев уверен, что в ЕС, напротив, ждут ответа Вашингтона: «Если США дадут отмашку, начнут действовать, тогда они тоже могут начать. Если Соединённые Штаты воздержатся, то для них это будет сигналом воздержаться».

Возможные санкции невыгодны администрации президента, так как не позволяют рассчитывать на улучшение российско-американских отношений, отмечает политолог. С ним согласился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Такие действия обязательно приведут к конфронтации, деградации отношений, росту международной напряжённости, балансировки на грани ряда новых локальных войн», — предположил в разговоре с RT эксперт.

При этом Васильев не исключил, что на самом деле меры будут косметическими. Например, Белый дом может выслать дипломатов, у которых подходит к концу срок пребывания в стране.

Нашли «русских ботов»

Ставшие уже традиционными обвинения в адрес Москвы в использовании «русских ботов» теперь появились и в деле об отравлении Сергея Скрипаля.

Британское издание Thе Times, опираясь на некие «отчёты правительства», рассказало о более чем 2800 ботах, которые участвовали в интернет-дискуссиях об отравлении в Солсбери. Газета приводит данные, что от действий «русских троллей» могли «пострадать» более 7,5 млн жителей Великобритании — якобы именно столько жителей Соединённого Королевства видели соответствующие посты в соцстях.

Москва неоднократно отмечала, что доказательств причастности России к инциденту нет. Однако, как утверждают источники The Times, аккаунты «русских ботов» призваны «поставить под сомнение оценку Терезы Мэй», которая возложила ответственность за отравление на Россию.

«Мы видели, как Россия развернула обширную дезинформационную кампанию после инцидента в Солсбери», — сообщил неназванный британский чиновник.

Согласно отчёту, комментарии, якобы оставленные «ботами», появлялись под размещёнными в соцсетях материалами The Times, The Guardian и BBC.

Кроме того, издание указывает, что в результатах поиска по слову Skripal в Facebook обнаруживается «большой объём» англоязычного контента, произведённого RT и Sputnik.

Правда, газета не уточнила, как наличие материалов на RT и Sputnik об отравлении Скрипаля связано с «русским следом».

Непредсказуемая враждебность

Несмотря на существенные разногласия, напряжение в отношениях Лондона и Москвы спадёт уже в скором времени, считает бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон. По его мнению, некоторое время контакты на высоком времени не будут поддерживаться, однако такая ситуация продлится недолго.

«Это начнёт размываться через несколько месяцев, потому что вам необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей», — цитирует Брентона The Independent.

Он выразил поддержку действиям Лондона, но в то же время отметил, что язык, который использовали официальные лица, был «без надобности злобным».

Напомним, что британский министр обороны Гэвин Уильямсон посоветовал России «заткнуться и уйти», а глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу 2018 года с Олимпиадой-1936, прошедшей в гитлеровской Германии.

Комментируя высказывания британских политиков, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил снижения уровня культурной дискуссии с Лондоном.

«Это отражение очень враждебной, непредсказуемо враждебной политики, и нам, к сожалению, приходится иметь дело с таким положением дел, стараясь минимизировать последствия такой ситуации для нашей страны. И, используя все дипломатические и политические методы, обеспечить наиболее подходящие и комфортные условия для достижения наших внутренних задач», — заявил он в интервью RT.