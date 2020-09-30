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Игра в молчанку: Германия, Франция и Швеция так и не ответили на запросы по Навальному - МИД
30 сентября 2020, 02:30 • 28 • Политика
МИД России сообщил, что ни Германия, ни Франция, ни Швеция не ответили на запросы России по ситуации с Навальным. "Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", - гласит заявление ведомства.
Германия, Франция и Швеция до сих пор не ответили на запросы России по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится в официальном комментарии МИД России.
Сообщается, что речь идёт не только о запросах, направленных напрямую Берлину по дипломатическим каналам, но и об обращениях Генпрокуратуры России, а также о запросах в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Последние были адресованы не только Германии, но также Франции и Швеции, в лаборатории которых были направлены для анализа пробы Навального.
В МИД России подчёркивают, что отправка проб оппозиционера третьим странам является нарушением общепризнанных уголовно-процессуальных норм. Также в ведомстве отметили, что ни одна из стран так до сих пор и не дала ответа на запросы России.
Ранее Германия заявила, что Навальный якобы был отравлен ядом "Новичок", а Франция и Швеция, которым были переданы биоматериалы российского оппозиционера, сообщили, что подтверждают это. Россия направила запросы с целью лично убедиться в правдивости громких заявлений, однако страны почему-то не спешат делиться информацией.
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