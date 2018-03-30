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Игра в Манбидж: почему Франция планирует усилить военную поддержку сирийских курдов
30 марта 2018, 17:39 • 101 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Франция заняла неправильную позицию по Сирии. Ранее глава Франции Эммануэль Макрон встретился с представителями курдских Сирийских демократических сил (СДС) и пообещал им помощь. Французские СМИ со ссылкой на курдские источники сообщают, что Париж планирует отправить войска в САР на помощь бойцам СДС, которых турки считают террористами. Что стоит за инициативами Пятой республики, выяснял RT.
Эммануэль Макрон Reuters
Встанут на пути Эрдогана
В пятницу, 30 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «очень разочарован неправильной позицией Франции» в вопросе поддержки курдских формирований в Сирии.
Это заявление прозвучало после того, как газета Le Parisien со ссылкой на источники в курдских Сирийских демократических силах сообщила о возможном вводе французских войск в сирийский Манбидж. Именно этот район Анкара неоднократно называла местом развёртывания своей следующей военной операции в Сирии. Информатор издания, по словам журналистов, входил в состав курдской делегации, встретившейся с президентом Франции Эммануэлем Макроном 29 марта 2018 года в Париже.
По данным курдского телеканала Rudaw, в состав делегации курдов входили в том числе и представители кантона Африн, большую часть которого взяла под свой контроль Турция.
Анкара считает партию «Демократический союз», вооружённые подразделения которой составляют костяк СДС, террористической структурой из-за её связей с воюющей против Турции Рабочей партией Курдистана. Отмечается, что это первый визит делегации сирийских курдов в Елисейский дворец.
Численность предполагаемого контингента французских войск не называется, однако известно, что это будут бойцы спецподразделений. По информации Le Parisien, ввод французских военных будет скоординирован с США. Однако пока Елисейский дворец не подтверждает эту информацию.
«Придёт подкрепление, чтобы защититься от атак «Исламского государства»* и иностранной агрессии, — заявил в интервью Reuters Халед Эйсса, представляющий сирийских курдов во Франции. — Это сигнал, что исламисты в Анкаре должны прекратить безответственные действия».
Согласно официальному сообщению пресс-службы французского президента, Макрон «гарантировал СДС поддержку Франции в деле стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии в рамках инклюзивной и сбалансированной системы управления для предотвращения восстановления «Исламского государства».
По словам эксперта, возможно, за встречей Макрона с курдами стоят действия, направленные против официального Дамаска, но «Асаду нельзя навредить больше, чем французы навредили бы туркам».
«Такие вещи держатся до последнего момента в строгой тайне, — прокомментировала возможный ввод французских войск в Сирию в интервью RT профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ Евгения Обичкина. — Но, если мыслить по аналогии, можно вспомнить, как в своё время, на пике сотрудничества Франции с сирийской вооружённой оппозицией при президенте Франсуа Олланде их представителей принимали в Елисейском дворце. Тогда оппозиционеры получили только обещания дипломатической и экономической помощи, но не добились обещания помощи военными силами».
Зона особого интереса
С 2014 года Франция проводит в Сирии и Ираке операцию «Шамаль», направленную на борьбу с террористами ИГ. В боевых действиях участвует как французская авиация, так и подразделения спецназа. В 2016-м источник во французском Министерстве обороны сообщил AFP, что в районе Манбиджа уже тогда действовали 100 французских спецназовцев, тренировавших подразделения сирийских курдов.
В мае 2017 года тогдашний министр обороны Франции Сильви Гулар отметила в интервью радио Europe 1, что в боях под Раккой участвовали французские лётчики, военные советники и артиллеристы.
17 марта 2018 года о присутствии французских военных в Сирии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«На земле» находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран. Так что это уже не столько «прокси-война», сколько прямое вовлечение в войну», — подчеркнул глава российской дипломатии в интервью Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан в ходе своего визита в Астану.
«Сирия — это средиземноморская страна, а Средиземноморье — это регион особых интересов Франции, наряду с Европой и Евроатлантикой», — отмечает Обичкина.
Существуют и исторические связи: в период между двумя мировыми войнами Сирия по мандату Лиги Наций была передана под управление французов.
«Эта ответственность осталась в сознании французской дипломатии», — подчёркивает эксперт.
Традиционно Франция поддерживала сирийских курдов как лояльную себе силу, что хорошо сочеталось и с доминирующей во французском обществе идеологией защиты меньшинств.
По мнению Обичкиной, за последними сирийскими инициативами Макрона стоит «стремление усилить роль европейцев в урегулировании конфликта и подчеркнуть особую роль Франции в сфере европейской безопасности и внешней политики».
Несерьёзное предложение
Согласно сообщению пресс-службы Елисейского дворца, опубликованному после встречи президента с сирийскими курдами, Эммануэль Макрон надеется, что с помощью Франции и мирового сообщества будет установлен диалог между СДС и Турцией. Однако турецкая сторона сразу же отмела такую возможность.
«Мы отвергаем далёкий от серьёзности подход относительно «диалога, контактов и посредничества» между Турцией и террористической структурой (СДС)», — написал в своём Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Позиции Анкары и Парижа по ситуации в Сирии в последнее время серьёзно различаются. Если Франция солидарна с США в поддержке курдских формирований СДС, то Турция отказывается действовать сообща с союзниками по НАТО и проводит в Африне операцию против формирований Сирийских демократических сил. Ранее Эммануэль Макрон требовал от Турции остановить операцию «Оливковая ветвь» и объявить перемирие.
По словам эксперта, поведение Франции демонстрирует, что союзники Анкары не проявляют должного уважения ни к интересам Турции, ни к усилиям, предпринимаемым для урегулирования ситуации в Сирии в рамках астанинского процесса.
«Безусловно, когда-то Сирия была колонией Франции, но те времена канули в Лету, — отметил эксперт. — А сейчас создаётся такое ощущение, будто Париж всё никак не хочет отказаться от колониальной политики».
Обратный эффект
29 марта 2018 года, выступая в городе Ричфилд (штат Огайо), президент США Дональд Трамп подчеркнул, что американские военные могут вскоре покинуть Сирию.
За два дня до этого, 27 марта, он провёл телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и заявил о необходимости сотрудничества с Турцией по Сирии.
По мнению опрошенных RT экспертов, маловероятно, что американские союзники, включая Францию, могут заменить США в Сирии. Кроме того, как подчёркивает Балмасов, выхода может и не быть.
Трамп не ставит конкретных сроков выхода американцев из Сирии. Позиции Вашингтона всё время меняются, а учитывая историю США, можно вспомнить случаи, когда вслед за заявлениями о выводе войск следовало усиление американского военного присутствия. Например, так произошло в 1964 году во время войны во Вьетнаме.
Франции проблематично будет усиливать своё военное присутствие.
«Французам в Сахеле бы управиться, где у них четырёхтысячный контингент увяз в болоте и ничего не может сделать в плане склеивания не только распадающегося Мали, но и Нигера, и Буркина-Фасо», — подчёркивает Балмасов.
В этой ситуации, отмечают эксперты, единственным рациональным объяснением французской позиции может быть попытка налаживания диалога с Турцией, слишком сильно, по мнению НАТО, сблизившейся с Россией и Ираном в Сирии.
«Франция думала внести какой-то раскол в совместные инициативы России, Турции и Ирана, но это вызовет прямо противоположный эффект», — подытожил Мавашев.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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