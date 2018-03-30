Игра в Манбидж: почему Франция планирует усилить военную поддержку сирийских курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Франция заняла неправильную позицию по Сирии. Ранее глава Франции Эммануэль Макрон встретился с представителями курдских Сирийских демократических сил (СДС) и пообещал им помощь. Французские СМИ со ссылкой на курдские источники сообщают, что Париж планирует отправить войска в САР на помощь бойцам СДС, которых турки считают террористами. Что стоит за инициативами Пятой республики, выяснял RT.

Встанут на пути Эрдогана

В пятницу, 30 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «очень разочарован неправильной позицией Франции» в вопросе поддержки курдских формирований в Сирии.

Это заявление прозвучало после того, как газета Le Parisien со ссылкой на источники в курдских Сирийских демократических силах сообщила о возможном вводе французских войск в сирийский Манбидж. Именно этот район Анкара неоднократно называла местом развёртывания своей следующей военной операции в Сирии. Информатор издания, по словам журналистов, входил в состав курдской делегации, встретившейся с президентом Франции Эммануэлем Макроном 29 марта 2018 года в Париже.

По данным курдского телеканала Rudaw, в состав делегации курдов входили в том числе и представители кантона Африн, большую часть которого взяла под свой контроль Турция.

Анкара считает партию «Демократический союз», вооружённые подразделения которой составляют костяк СДС, террористической структурой из-за её связей с воюющей против Турции Рабочей партией Курдистана. Отмечается, что это первый визит делегации сирийских курдов в Елисейский дворец.

Численность предполагаемого контингента французских войск не называется, однако известно, что это будут бойцы спецподразделений. По информации Le Parisien, ввод французских военных будет скоординирован с США. Однако пока Елисейский дворец не подтверждает эту информацию.

«Придёт подкрепление, чтобы защититься от атак «Исламского государства»* и иностранной агрессии, — заявил в интервью Reuters Халед Эйсса, представляющий сирийских курдов во Франции. — Это сигнал, что исламисты в Анкаре должны прекратить безответственные действия».

Бойцы Сирийских демократических сил в Ракке

© BULENT KILIC / AFP

Согласно официальному сообщению пресс-службы французского президента, Макрон «гарантировал СДС поддержку Франции в деле стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии в рамках инклюзивной и сбалансированной системы управления для предотвращения восстановления «Исламского государства».

«Теоретически у Франции есть резерв, несмотря на сокращение французских вооружённых сил в последние 20 лет на треть, — отметил в интервью RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. — Они могли бы перебросить парашютистов, части иностранного легиона, но что это даст? Они что, будут вступать в бой с турками? Они встанут на пути Эрдогана?»

По словам эксперта, возможно, за встречей Макрона с курдами стоят действия, направленные против официального Дамаска, но «Асаду нельзя навредить больше, чем французы навредили бы туркам».

«Такие вещи держатся до последнего момента в строгой тайне, — прокомментировала возможный ввод французских войск в Сирию в интервью RT профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ Евгения Обичкина. — Но, если мыслить по аналогии, можно вспомнить, как в своё время, на пике сотрудничества Франции с сирийской вооружённой оппозицией при президенте Франсуа Олланде их представителей принимали в Елисейском дворце. Тогда оппозиционеры получили только обещания дипломатической и экономической помощи, но не добились обещания помощи военными силами».

Зона особого интереса

С 2014 года Франция проводит в Сирии и Ираке операцию «Шамаль», направленную на борьбу с террористами ИГ. В боевых действиях участвует как французская авиация, так и подразделения спецназа. В 2016-м источник во французском Министерстве обороны сообщил AFP, что в районе Манбиджа уже тогда действовали 100 французских спецназовцев, тренировавших подразделения сирийских курдов.

В мае 2017 года тогдашний министр обороны Франции Сильви Гулар отметила в интервью радио Europe 1, что в боях под Раккой участвовали французские лётчики, военные советники и артиллеристы.

17 марта 2018 года о присутствии французских военных в Сирии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«На земле» находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран. Так что это уже не столько «прокси-война», сколько прямое вовлечение в войну», — подчеркнул глава российской дипломатии в интервью Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан в ходе своего визита в Астану.

«Сирия — это средиземноморская страна, а Средиземноморье — это регион особых интересов Франции, наряду с Европой и Евроатлантикой», — отмечает Обичкина.

Существуют и исторические связи: в период между двумя мировыми войнами Сирия по мандату Лиги Наций была передана под управление французов.

«Эта ответственность осталась в сознании французской дипломатии», — подчёркивает эксперт.

Члены французского Иностранного легиона

© LOIC VENANCE / AFP

Традиционно Франция поддерживала сирийских курдов как лояльную себе силу, что хорошо сочеталось и с доминирующей во французском обществе идеологией защиты меньшинств.

«У французской политической элиты давно существуют мечта возродить былую мощь, но пока реально это не воплощается в жизнь», — отметил Балмасов.

По мнению Обичкиной, за последними сирийскими инициативами Макрона стоит «стремление усилить роль европейцев в урегулировании конфликта и подчеркнуть особую роль Франции в сфере европейской безопасности и внешней политики».

Несерьёзное предложение

Согласно сообщению пресс-службы Елисейского дворца, опубликованному после встречи президента с сирийскими курдами, Эммануэль Макрон надеется, что с помощью Франции и мирового сообщества будет установлен диалог между СДС и Турцией. Однако турецкая сторона сразу же отмела такую возможность.

«Мы отвергаем далёкий от серьёзности подход относительно «диалога, контактов и посредничества» между Турцией и террористической структурой (СДС)», — написал в своём Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Позиции Анкары и Парижа по ситуации в Сирии в последнее время серьёзно различаются. Если Франция солидарна с США в поддержке курдских формирований СДС, то Турция отказывается действовать сообща с союзниками по НАТО и проводит в Африне операцию против формирований Сирийских демократических сил. Ранее Эммануэль Макрон требовал от Турции остановить операцию «Оливковая ветвь» и объявить перемирие.

«Всё это как минимум — бесперспективные действия, а как максимум — шаги опасные, поскольку подрывают доверие между Турцией и Североатлантическим альянсом», — подчеркнул в интервью RT руководитель политического направления Центра исследований современной Турции Юрий Мавашев.

По словам эксперта, поведение Франции демонстрирует, что союзники Анкары не проявляют должного уважения ни к интересам Турции, ни к усилиям, предпринимаемым для урегулирования ситуации в Сирии в рамках астанинского процесса.

«Безусловно, когда-то Сирия была колонией Франции, но те времена канули в Лету, — отметил эксперт. — А сейчас создаётся такое ощущение, будто Париж всё никак не хочет отказаться от колониальной политики».

Обратный эффект

29 марта 2018 года, выступая в городе Ричфилд (штат Огайо), президент США Дональд Трамп подчеркнул, что американские военные могут вскоре покинуть Сирию.

«Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдём из Сирии очень скоро. Пусть другие теперь позаботятся об этом», — подчеркнул американский лидер.

Президент США Дональд Трамп выступает в Ричфилде, штат Огайо, 29 марта 2018 года

Reuters

За два дня до этого, 27 марта, он провёл телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и заявил о необходимости сотрудничества с Турцией по Сирии.

По мнению опрошенных RT экспертов, маловероятно, что американские союзники, включая Францию, могут заменить США в Сирии. Кроме того, как подчёркивает Балмасов, выхода может и не быть.

Трамп не ставит конкретных сроков выхода американцев из Сирии. Позиции Вашингтона всё время меняются, а учитывая историю США, можно вспомнить случаи, когда вслед за заявлениями о выводе войск следовало усиление американского военного присутствия. Например, так произошло в 1964 году во время войны во Вьетнаме.

Франции проблематично будет усиливать своё военное присутствие.

«Французам в Сахеле бы управиться, где у них четырёхтысячный контингент увяз в болоте и ничего не может сделать в плане склеивания не только распадающегося Мали, но и Нигера, и Буркина-Фасо», — подчёркивает Балмасов.

В этой ситуации, отмечают эксперты, единственным рациональным объяснением французской позиции может быть попытка налаживания диалога с Турцией, слишком сильно, по мнению НАТО, сблизившейся с Россией и Ираном в Сирии.

«Франция думала внести какой-то раскол в совместные инициативы России, Турции и Ирана, но это вызовет прямо противоположный эффект», — подытожил Мавашев.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.