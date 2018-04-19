«Игра в доброго и злого следователя»: с чем связано условие Трампа по вводу новых антироссийских санкций

Россия «должна заслужить» новые санкции — такое заявление сделал Дональд Трамп. Ранее американские СМИ сообщали, что президент Соединённых Штатов собирается притормозить введение ограничительных мер, так как ещё не до конца их изучил. Между тем руководство Германии намерено обратиться к нему с просьбой разрешить ФРГ не присоединяться к новым санкциям — из-за них несёт убытки немецкий бизнес. О том, стоит ли ждать в ближайшее время решительных шагов от Вашингтона и как Берлин будет отстаивать интересы крупных компаний, — в материале RT.

В отношении России будут введены новые санкции, но только тогда, когда она их «заслужит». Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы введём санкции, как только они (Россия. — RT) действительно этого заслужат», — цитирует Трампа The Washington Post.

Такое заявление главы Белого дома прозвучало на фоне сообщений СМИ о намерении Трампа поставить на паузу ввод новых ограничений, которые, предварительно, ожидались в понедельник, 16 апреля. Близкие к американскому лидеру источники утверждали, что он ещё не полностью изучил предстоящие меры.

Эксперты считают, что позиция президента Соединённых Штатов связана с тем, что он пытается, несмотря на давление со стороны своего окружения, проводить собственную политику.

«Политический стиль Трампа можно определять по-разному: и как непоследовательность, и как сознательное и, вполне вероятно, хладнокровное маневрирование. Для него этот стиль, по крайней мере в нынешней ситуации, очень уместен. Мы помним, что, несмотря на то что Трамп избран американским президентом и уже в течение определённого времени эту должность занимает, он постоянно подвергается жёсткому давлению с разных сторон. Против него ведётся достаточно опасное расследование. Поэтому маневрирование ему подходит», — рассказал в беседе с RT политолог Алексей Зудин, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований.

По его словам, Трамп в этом случае умудряется одновременно играть «роли и доброго, и злого следователя». Это позволяет ему сохранять связь со своими предыдущими заявлениями по поводу необходимости дружбы с РФ и в то же время подчёркивать свою «жёсткость».

Потери немецкого бизнеса

Между тем особых условий по новым санкциям намерено добиться для себя руководство ФРГ. По сведениям издания The Wall Street Journal, глава Минфина Олаф Шольц и канцлер Ангела Меркель во время своего визита в США собираются попросить Вашингтон не принуждать их к участию в ограничениях в отношении России.

«Во время визита в Вашингтон на этой неделе немецкий министр финансов будет добиваться специальных условий… Меркель же собирается предупредить Трампа о потенциальных негативных экономических последствиях из-за торговой политики США», — пишет газета.

Отмечается, что Меркель в этом отношении опирается на крепкую поддержку немецкого бизнеса, у которого с Россией много различных проектов. Речь, в частности, идёт о таких компаниях как Siemens AG, Daimler AG и Volkswagen AG, которые уже ощутили на себе эффект от последнего пакета ограничений, который был принят в отношении «русских олигархов» и компаний.

В связи с этим в Германии опасаются, что новый санкционный виток будет стоить бизнесу «сотни миллионов евро».

Штаб-квартира Siemens AG в Мюнхене, Германия

Reuters

© Michael Dalder

«У нас очень плохое предчувствие по поводу нынешней спирали санкций. Мы надеемся, что все вовлечённые стороны быстро поймут, что всегда лучше ослабить напряжённость», — цитирует The Wall Street Journal пресс-секретаря компании Uniper Лейфа Эриксена.

И это неудивительно, отмечает газета, ведь оборот торговли между Россией и ФРГ, по её данным, за прошлый год вырос до €54,5 млрд по сравнению с €45 млрд в 2016 году. При этом санкции не помешали немецким компаниям инвестировать в Россию более €20 млрд.

Спасти экономику

Ранее с призывом и вовсе отменить санкции выступила Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии (BVMW). Как отметил 4 апреля её генеральный директор Маркус Йергер, установленные ограничения мешают развитию экономики не только России, но и ФРГ.

«У многих немецких компаний исторически сложились хорошие контакты с Россией. Наша ассоциация выступает за отмену антироссийских санкций, так как это мешает планомерному развитию экономик обеих стран. Мы надеемся на скорейшее решение политических вопросов и дальнейшее углубление экономических связей между Россией и Германией», — сказал он.

Политолог Александр Асафов отметил в беседе с RT справедливость беспокойства представителей немецкого бизнеса.

«Сейчас мы фактически выходим на финишную прямую в создании проекта по «Северному потоку — 2». Очевидно, что немецкие компании, участвующие в этом проекте, подпадают под все те санкции и, по идее, они тогда уже не могут работать на иностранных рынках. В этом есть определённый тупик и американское лукавство. Но немцы понимают, что санкции превращаются в инструмент политического давления не только на Россию, и говорят о том, что их необходимо отменять или как минимум корректировать. Я думаю, что именно Германия и Австрия, которая тоже активно высказывается на эту тему, будут теми странами Европы, которые начнут своевольно, не спросив Вашингтон, снимать санкции против России», — пояснил эксперт.

Нашли «олигархов»

Отметим, что предыдущий пакет мер был введён Минфином США 6 апреля в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В список вошли 24 предпринимателя и официальных лица, а также 14 компаний.

Под ограничения подпали бизнесмены Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, глава Роскомнадзора Александр Жаров и директор Росгвардии Виктор Золотов.

В числе 14 фирм, попавших в опубликованный Минфином США перечень, оказались компании «Рособоронэкспорт», «Российская финансовая корпорация», «РУСАЛ», «Ренова», «Базовый элемент», «Газпром бурение», «Группа ГАЗ», «Русские машины», «ЭнПиВи Инжиниринг» и EN+ Group.