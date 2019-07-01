Игра в демократию. Как Климкин мечтает стать безработным • 72 • Аналитика









До вступления в должность президента Украины многие из команды бывшего главы государства Петра Порошенко понимали, что их головокружительная карьера подходит к концу. Чудеса проницательности в том числе проявил и глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Как только стала известна дата инаугурации законно избранного президента, руководитель МИД написал заявление об отставке, обосновав подобное решение желанием стать народным депутатом.



Вступив в должность президента, Владимир Зеленский 30 мая внес предложение в Раду об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.



Учитывая, как Верховная Рада выбирала дату инаугурации президента, параллельно принимая очень важные для Порошенко законы и назначения, роспуск парламента не стал удивлением ни для кого. Проблема в том, что, даже распустив раду, в один день поменять народных депутатов не получится, а потому до проведения досрочных парламентских выборов приходится наблюдать за «решениями вопреки» выбору украинского народа.



Согласно украинскому законодательству, главу МИД может утвердить или отправить в отставку только Верховная Рада, а потому 6 июня народные избранники не проголосовали за проекты постановлений об отставке и увольнении Климкина.



Судя по «Твиттеру» самого главы МИД, желания работать на этой должности у него нет, а потому он постоянно просит Раду проголосовать за его увольнение. Народные избранники тем не менее остаются принципиальными до конца считая, что только господин Климкин сможет отстоять интересы Украины на международной арене.



По мнению доживающей последние дни Верховной Рады, поводов для гордости у Украины предостаточно. Это и неряшливый внешний вид министра, и позор с рваным флагом в здании Совбеза ООН, и пантомима в резиновых перчатках и многие другие номера, укрепившие позиции страны на международной арене.



Впрочем, Павел Климкин не останавливается и продолжает отстаивать украинские интересы, тем более что ни одна из политических партий не включила его в список на предстоящих выборах, а значит, и причина его увольнения перестала быть актуальной.



Россия направила своим украинским коллегам ноту, в которой предлагалось освободить украинских моряков из-под стражи при условии, что они примут участие в судебном процессе и будут являться в суд по требованию. Москва требовала письменных гарантий по нарушителям государственной границы, а также по сохранению вещественных доказательств. Кроме того, в ноте пояснялась неправомерность решения Международного трибунала ООН по морскому праву.



В лучших традициях украинской дипломатии Климкин потребовал освободить моряков и корабли, выложил в соцсеть фото обоих документов и фактически обвинил Россию в создании ловушки, в которую такого умного министра, как он, не заманить.



Подобные самостоятельные решения в международных вопросах не понравились Зеленскому, о чем он заявил на экстренном брифинге.



«Они [Верховная Рада] не увольняют министра иностранных дел Павла Климкина, они его не увольняют, хотя мы внесли кандидатуру Пристайко [Вадим Пристайко, кандидат на пост главы МИД]. Это привело к тому, что я из СМИ узнаю о ноте России относительно возвращения наших моряков и соответствующей ноте, которую прислал в ответ наш МИД. Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом» , — сказал президент Украины.



Не совсем понятно негодование Зеленского: он недоволен тем, что Климкин с ним не посоветовался, или самой нотой, направленной России? Риторика президента Украины относительно диалога с Москвой менялась неоднократно, и последние заявления недвусмысленно означали невозможность договоренностей, несмотря на первоочередную задачу по освобождению украинских моряков.





Таким образом, становится очевидно, что диалог все-таки был и, возможно, страны подходили к какому-либо решению до вмешательства гения дипломатии.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Владимиру Зеленскому отправить Климкина в долгосрочный отпуск. Об этом глава кабмина заявил в эфире телеканала «1+1».



«Если мы говорим о том, что президент не может менять главу МИД, то я считаю, президент имеет полное право предложить ему уйти в отпуск на несколько месяцев»,

— сказал Гройсман.



Он пообещал, что подпишет заявление на отпуск от Климкина, а также будет готов внести кандидатуру первого вице-премьера, который будет исполнять обязанности. «Но эту кандидатуру пусть предложит президент», — добавил Гройсман.



Дипломатическое шапито – давно не новость, но по какой-то причине ранее никто не предлагал президенту Порошенко отправить Климкина в долгосрочный отпуск. Надо полагать, что работа внешнеполитического ведомства устраивала бывшего президента, а значит, не возникало к нему вопросов ни в кабмине, ни в парламенте. Если во время президентства Петра Порошенко Украина напоминала цирк, то после избрания Владимира Зеленского на пост главы государства страна стала похожа на драматический театр с элементами комедии.До вступления в должность президента Украины многие из команды бывшего главы государства Петра Порошенко понимали, что их головокружительная карьера подходит к концу. Чудеса проницательности в том числе проявил и глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Как только стала известна дата инаугурации законно избранного президента, руководитель МИД написал заявление об отставке, обосновав подобное решение желанием стать народным депутатом.Вступив в должность президента, Владимир Зеленский 30 мая внес предложение в Раду об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.Учитывая, как Верховная Рада выбирала дату инаугурации президента, параллельно принимая очень важные для Порошенко законы и назначения, роспуск парламента не стал удивлением ни для кого. Проблема в том, что, даже распустив раду, в один день поменять народных депутатов не получится, а потому до проведения досрочных парламентских выборов приходится наблюдать за «решениями вопреки» выбору украинского народа.Согласно украинскому законодательству, главу МИД может утвердить или отправить в отставку только Верховная Рада, а потому 6 июня народные избранники не проголосовали за проекты постановлений об отставке и увольнении Климкина.Судя по «Твиттеру» самого главы МИД, желания работать на этой должности у него нет, а потому он постоянно просит Раду проголосовать за его увольнение. Народные избранники тем не менее остаются принципиальными до конца считая, что только господин Климкин сможет отстоять интересы Украины на международной арене.По мнению доживающей последние дни Верховной Рады, поводов для гордости у Украины предостаточно. Это и неряшливый внешний вид министра, и позор с рваным флагом в здании Совбеза ООН, и пантомима в резиновых перчатках и многие другие номера, укрепившие позиции страны на международной арене.Впрочем, Павел Климкин не останавливается и продолжает отстаивать украинские интересы, тем более что ни одна из политических партий не включила его в список на предстоящих выборах, а значит, и причина его увольнения перестала быть актуальной.Россия направила своим украинским коллегам ноту, в которой предлагалось освободить украинских моряков из-под стражи при условии, что они примут участие в судебном процессе и будут являться в суд по требованию. Москва требовала письменных гарантий по нарушителям государственной границы, а также по сохранению вещественных доказательств. Кроме того, в ноте пояснялась неправомерность решения Международного трибунала ООН по морскому праву.В лучших традициях украинской дипломатии Климкин потребовал освободить моряков и корабли, выложил в соцсеть фото обоих документов и фактически обвинил Россию в создании ловушки, в которую такого умного министра, как он, не заманить.Подобные самостоятельные решения в международных вопросах не понравились Зеленскому, о чем он заявил на экстренном брифинге., — сказал президент Украины.Не совсем понятно негодование Зеленского: он недоволен тем, что Климкин с ним не посоветовался, или самой нотой, направленной России? Риторика президента Украины относительно диалога с Москвой менялась неоднократно, и последние заявления недвусмысленно означали невозможность договоренностей, несмотря на первоочередную задачу по освобождению украинских моряков.Таким образом, становится очевидно, что диалог все-таки был и, возможно, страны подходили к какому-либо решению до вмешательства гения дипломатии.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Владимиру Зеленскому отправить Климкина в долгосрочный отпуск. Об этом глава кабмина заявил в эфире телеканала «1+1».— сказал Гройсман.Он пообещал, что подпишет заявление на отпуск от Климкина, а также будет готов внести кандидатуру первого вице-премьера, который будет исполнять обязанности. «Но эту кандидатуру пусть предложит президент», — добавил Гройсман.Дипломатическое шапито – давно не новость, но по какой-то причине ранее никто не предлагал президенту Порошенко отправить Климкина в долгосрочный отпуск. Надо полагать, что работа внешнеполитического ведомства устраивала бывшего президента, а значит, не возникало к нему вопросов ни в кабмине, ни в парламенте. Петр Романов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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