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Игра Турции накаляет обстановку близ Хмеймима - эксперт

20 мая 2019, 23:54  •  15 • В мире
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов объяснил, почему в последнее время происходят попытки боевиков атаковать базу Хмеймим в Сирии. По его словам, немалую роль в этом вопросе играет поддержка Турции, как они считают, умеренной оппозиции.
Боевики "Джебхат-ан-Нусра" (запрещенная в России группировка – прим.ред.) накануне, 19 мая, вновь попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Минобороны России, атака была совершена с территории идлибской зоны деэскалации. Боевики выпустили шесть реактивных снарядов, которые были уничтожены дежурными силами ПВО авиабазы.
Как рассказал в комментарии Царьграду ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, в последнее время подобные атаки приходят достаточно часто, несмотря на имеющееся соглашение о создании зоны деэскалации в районе Идлиба.
Но оно, отмечает эксперт, не до конца выполняется Турцией.
"Сложный вопрос - отделить радикальные исламистские группировки от умеренных. Причём здесь надо подчеркнуть, что Турция поддерживает ряд умеренных, с её точки зрения, группировок, в частности, Свободную Сирийскую армию, которую Турция считает своим союзником, и ряд других группировок. Но здесь надо вспомнить, что в Идлибе сосредоточены основные, единственные, пожалуй, боеспособные силы вооружённой исламистской оппозиции, которых, по разным данным, до 30 тысяч", - объяснил Долгов.
Фактически получается так, что Турция не может выполнить свои обязательства полностью по обеспечению и созданию этой зоны деэскалации и разделения исламистских группировок.
Помимо этого, в турецком политическом истеблишменте существуют силы, которые поддерживают исламистские силы в Сирии, что тоже затягивает решение этого вопроса.
"Военные пути решения самой проблемы известны – это блокировка этих группировок радикальных, их расчленение и подавление. Но здесь и политический вопрос стоит - соглашение с Турцией и совместные действия с Турцией. Но он пока ещё не до конца решён", - констатировал он.

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