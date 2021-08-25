Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко

В Сети удачно пошутили о зелёнке экс-президента Украины Петра Порошенко. Интернет-пользователи игрой слов обрисовали разницу между нынешним и прежним руководством страны.

Известный блогер, скрывающийся под ником "Голос Мордора" прокомментировал инцидент, который произошёл во вторник в Киеве. Неизвестный облил зелёнкой бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда тот хотел возложить цветы к памятнику "Небесной сотне".

Есть Зеленский, а есть Зелёнский,

- пошутил пользователь в Twitter.

Скриншот: Twitter/@spacelordrock

Подписчики тут же подхватили шутку. Одни предложили Порошенко назвать свою конфетную фабрику "Рошен" - "Дозеленью", а другие выступили за переименование самого политика. Комментаторы мечутся между вариантами Петро Полузеленский и Петро Недозеленский.

Примечательно, что полиция Украины довольно быстро нашла хулигана, облившего Порошенко. Стражи порядка так спешили усадить его в машину, что буквально бежали с задержанным.

Отметим, что "традиция" поливать государственных и муниципальных служащих зелёнкой появилась во время евромайдана, когда националисты начали устраивать показательные процессы "люстрации", которые являются неким аналогом гражданской казни.

Радикалы отлавливали чиновников и депутатов, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче, окружали их толпой и обливали зелёнкой на камеру. В некоторых случаях жертв "люстрации" сбрасывали в мусорные баки. Лидеры майдана, среди которых был и Порошенко, такие расправы только поддерживали.