«Игра на внутренней арене»: конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2»

Законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», внесён в конгресс США. Как заявил автор инициативы, документ направлен на сдерживание России: якобы Москва стремится использовать энергоресурсы в качестве геополитического оружия. При этом заявлена и вполне очевидная цель Вашингтона — увеличение экспорта природного газа из США в Европу. В Госдуме РФ подчеркнули, что от возможных финансовых рестрикций пострадают в первую очередь европейские государства. Поэтому такое решение может спровоцировать серьёзную напряжённость в отношениях между Штатами и их партнёрами из ЕС. В то же время подобный сценарий представляется маловероятным: эксперты полагают, что в США специально инициировали документ, чтобы оказать давление на президента страны Дональда Трампа.

Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект о санкциях против инвесторов энергетических проектов, осуществляемых Россией, в том числе газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, инициатива повысит энергетическую безопасность членов НАТО и позволит странам — участницам Североатлантического альянса избежать «политических манипуляций и принуждения со стороны России».

Акт получил название «Закон о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности с союзниками-партнёрами в Европе». При этом в английском варианте его название образует аббревиатуру ESCAPE (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe), что может означать «избавление» или «побег».

Основные направления проекта — снижение «зависимости» американских партнёров и союзников от российских энергоресурсов, особенно природного газа. Также среди целей заявлено улучшение энергетической безопасности Европы, развитие либерализованного рынка энергоресурсов, а также поддержка и увеличение экспорта энергетических продуктов из США.

Кроме того, в документе осуждаются действия правительства РФ. В этой связи американские усилия будут направлены на «сдерживание Москвы» в использовании энергоресурсов в качестве «геополитического оружия». В документе «Северный поток — 2» преподносится как проект, который пагубно воздействует на энергетическую безопасность ЕС и экономику Украины, а также других центральноевропейских стран. В частности, газопровод якобы сделает Европу более зависимой от российского газа.

Инициатор законопроекта сенатор Джон Баррассо также позволил себе резкие комментарии в адрес российских властей, которые якобы используют природный газ для «вымогательства и угроз американским союзникам».

Он считает, что санкции в отношении «Северного потока — 2» и увеличение экспорта американского природного газа лишат Россию геополитического оружия. По его словам, наступило время, когда США должны «использовать собственные энергоресурсы для обеспечения энергобезопасности своих союзников».

Ранее в Кремле негативную позицию Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» называли «проявлением недобросовестной конкуренции» и подчёркивали, что газопровод является исключительно коммерческим проектом.

В Германии также не рассматривают «Северный поток — 2» как угрозу для безопасности страны и НАТО. Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, в частности, отмечала независимость Берлина при выборе поставок энергоносителей. О коммерческом характере строящегося трубопровода также неоднократно говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Австрийский лидер Себастьян Курц, в свою очередь, отмечал надёжность и стабильность сотрудничества с РФ в энергетической отрасли.

«Создадут напряжённость между Европой и США»

Принимаемые американской политической элитой решения ударят не по России, а по союзникам и партнёрам Соединённых Штатов в Европе. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Эти действия сейчас направлены скорее против Европы, потому что ведённые санкции ударят не только по «Северному потоку — 2», но и по ней. Если проект не будет реализован, то европейцы будут получать более дорогой газ. На фоне снижения собственной добычи без поставок они не обойдутся», — подчеркнул Завальный в беседе с RT.

Депутат также выразил сомнение, что американский лидер пойдёт на такие кардинальные меры.

«Я не думаю, что Дональд Трамп после саммита с Владимиром Путиным одобрит санкции. Такие решения всегда принимает президент, но он не пойдёт на такой шаг, потому что встреча состоялась и были достигнуты определённые договорённости. Проект в любом случае будет реализован», — заключил председатель комитета Госдумы по энергетике.

По мнению заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, введение финансовых ограничений усилит напряжение в отношениях между США и Европой.

«Санкции будут направлены не только против проекта, но в первую очередь против европейских компаний. И это создаст сильную напряжённость в отношениях США и Европы. Поэтому Вашингтон не будет прибегать к этому инструменту. Они давят словесно, но до введения санкций не дойдёт. Европейцы будут ещё активнее поддерживать проект», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Он также добавил, что аналогичный закон, который предусматривает возможность введения санкций против российских экспортных трубопроводных проектов, был принят год назад.

«Правда, он оставляет решение за президентом США. Отличие новой инициативы в том, что санкции будут вводиться автоматически по закону, который примет конгресс. Это, возможно, как дополнительная игра на внутренней арене — давление на Дональда Трампа и ограничение его влияния на внешнюю политику», — заметил Гривач.

«Недобросовестная конкуренция»

Напомним, на прошлой неделе Государственный департамент США предупредил о «риске санкций» компании, которые работают в секторе российских экспортных трубопроводов, включая «Северный поток — 2». По заявлению американских дипломатов, этот проект якобы подорвёт общую энергетическую безопасность и стабильность Европы.

В то же время президент США резко раскритиковал проект. В частности, американский лидер заявил о «полной зависимости» Германии от России в энергетической сфере. По его словам, он в «жёстких тонах» обсудил этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Это её выбор, если она собирается пойти на это, но это сложно, когда ты состоишь в НАТО и собираешься сделать подобное», — сказал Трамп в интервью Fox News.

При этом позднее глава Белого дома сообщил о намерении конкурировать с проектом «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу в программе PoliticKing на RT также указал на недобросовестное поведение американской стороны при ведении торговых отношений.

«В основе свободного рынка лежит честная конкуренция. И когда министр энергетики США Рик Перри заявляет, что проект «Северный поток — 2» необходимо остановить и что Соединённые Штаты могут ввести санкции против европейских стран, чьи компании участвуют в этом проекте, под предлогом, что США якобы выступают за конкуренцию и российский авторитарный газ хуже американского демократического газа, я очень извиняюсь, но это уже никакая не экономика и не конкуренция, а чистой воды идеология», — сказал Лавров.

Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» должен состояться согласно графику — в конце 2019 года. Об этом в мае сообщили в компании — операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Отметим, что пропускная способность трубопровода, который будет проложен через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран (Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия) составит 55 млрд кубометров газа в год.