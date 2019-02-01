Игра на внешнеполитической арене: почему Гуаидо говорит о «выгоде» для России и Китая от смены власти в Венесуэле

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо заявил, что России и Китаю не выгоден легитимный глава государства Николас Мадуро. Лидер оппозиции убеждён, что при нём Каракас сможет лучше защищать интересы инвесторов. Эксперты считают, что Гуаидо пытается заручиться поддержкой Москвы и Пекина как ключевых союзников законного президента. При этом политологи отмечают, что за происходящим в республике стоят Соединённые Штаты, а сам Гуаидо действует исключительно по указке Вашингтона.

Провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо заявил, что Россия и Китай якобы должны быть заинтересованы в смене власти.

«Что больше всего подходит России и Китаю — это стабильность и смена власти, — сказал он в интервью Reuters. — Мадуро не защищает Венесуэлу, не защищает ничьи инвестиции, и он не выгоден этим странам».

При этом Гуаидо подчеркнул, что в случае смены власти выполнит «все свои обязательства» перед кредиторами и инвесторами.

Отметим, что 30 января спецпредставитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре Брисеньо заявил, что Каракас «изменит список своих лучших друзей». В частности, он заявил о намерении пересмотреть выплаты Венесуэлы иностранным партнёрам.

«Мы будем занимать очень жёсткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что они не продали нам то, что было прописано в контракте. И это будет обсуждаться. Мы столкнёмся с кем-то, кто не очень дружелюбен, с тем, с кем очень сложно заключить сделку, но я с доверием отношусь к венесуэльскому послу в Москве. Нам предстоит проделать очень хорошую работу», — сказал он.

Гуаидо, который намерен устроить государственный переворот в Венесуэле, пытается заручиться поддержкой России и Китая, которые считают легитимным президентом Николаса Мадуро, отметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«Он пытается перетянуть на свою сторону Россию и Китай как главных защитников режима Мадуро», — сказал он RT.

При этом Мирзаян отметил, что, учитывая влияние Соединённых Штатов на политическую ситуацию в Венесуэле, даже если Гуаидо придёт к власти, «он будет слушать то, что ему будут говорить из Вашингтона, поэтому его словам — доверия ноль».

Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер убеждён, что в случае победы Гуаидо Россию будут стремиться «выдавить» из Венесуэлы.

«Если это когда-нибудь произойдёт, Россию будут вытаскивать отовсюду, никуда не пускать и делать так, чтобы она ушла сама. Здесь ещё один важный момент, что американцам очень бы хотелось, чтобы власть в Венесуэле поменялась, а Россия вынуждена была выполнять то, что ей припишут», — подчеркнул он в беседе с RT.

Также Хуан Гуаидо попытался заручиться поддержкой властей Италии.

«Мы просим Италию сделать правильный выбор, потому что каждый день стоит человеческих жизней. Мадуро потерял контроль над страной, население страдает. 70 молодых людей были убиты сотрудниками спецподразделения полиции за неделю, 700 человек попали в тюрьму, из них 80 несовершеннолетних», — заявил Гуаидо, предположив, что Рим не в курсе происходящего в Венесуэле.

1 февраля замглавы министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано подчеркнул, что Италия не признаёт Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, потому что не приемлет внешнее вмешательство во внутренние дела другой страны.

«Италия не признаёт Гуаидо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства, и он поддерживается ООН», — сказал дипломат.

«Свидетельство нежелания оппозиции вступить в диалог»

В то же время выстраивать диалог с Мадуро для разрешения политического кризиса в стране Гуаидо не намерен, указал Брутер. О том, что оппозиция не собирается садиться за стол переговоров с легитимной властью, накануне говорила и официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

«Новые акции протеста, справедливости ради сказать, куда более скромные — очередное свидетельство нежелания оппозиции вступить в диалог, несмотря на готовность к этому официальных властей. Вместо этого с трибуны The New York Times звучат призывы нынешнего венесуэльского оппозиционного лидера к свержению законного правительства», — сказала она в ходе еженедельного брифинга 31 января.

В то же время Захарова отметила готовность Мадуро вести переговоры с оппозицией и вновь подтвердила, что Россия может выступить в качестве посредника.

«Здравомыслящие политические силы прекрасно понимают, что единственно возможным является путь выхода из кризиса через широкий внутривенесуэльский диалог. Со своей стороны готовы включиться в посреднические или консультативные усилия в интересах преодоления кризиса. Приветствуем готовность президента Венесуэлы к такому диалогу», — добавила она.

Так, в интервью РИА Новости, опубликованном 30 января, Мадуро заявил, что готов наладить диалог при международном посредничестве.

«Правительства Мексики, Уругвая, Боливии, России, Ватикана, некоторые европейские правительства поддерживают диалог. Я отправляю официальные письма, чтобы они поддержали диалог в Венесуэле — где они хотят, когда хотят и в той форме, в какой хотят», — сказал он.

В свою очередь, Гуиадо заявил, что не намерен встречаться с Мадуро и обсуждать возможные сценарии разрешения политического кризиса.

«Я хотел разрешения конфликта, но режим решил насмехаться таким образом. Я хочу ясно дать понять режиму и миру, что никто не пойдёт на фальшивый диалог», — подчеркнул он.