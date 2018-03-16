«Игра на русофобском поле»: Лавров подтвердил планы по высылке британских дипломатов из России

Москва попросит британских дипломатов покинуть Россию в ответ на решение Лондона выслать 23 российских сотрудника дипмиссии из-за дела об отравлении Скрипаля. Это подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров. Ранее власти Соединённого Королевства заявили о «высокой вероятности» причастности Москвы к отравлению бывшего агента спецслужб, не сопроводив обвинения какими-либо доказательствами. Лавров назвал такую позицию «игрой на русофобском поле», а отказ Британии сотрудничать — нарушением Конвенции о запрещении химического оружия. В России уже привыкли к немедленным санкциям со стороны Запада по любому поводу, так как ими партнёры стараются компенсировать отсутствие фактов, добавил министр.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил намерение России выслать британских дипломатов в качестве ответа на меры, принятые Соединённым Королевством по делу Скрипаля. Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: «Скоро». При этом он не стал уточнять число сотрудников дипмиссии, которые должны будут покинуть Россию.

«То, что нам было прямо сказано: «Мы с вами разговаривать не будем», — грубейшее нарушение конвенции, в которой сказано, что прежде чем ты что-то будешь делать, ты обязан напрямую обратиться к тому государству, с территории которого, ты подозреваешь, происходит то или иное отравляющее вещество​​​. Нам высокомерно говорят: «Мы не будем с вами разговаривать», — заявил министр.

В связи с этим Лавров назвал ситуацию, разворачивающуюся сейчас вокруг дела об отравлении Скрипаля, «игрой на русофобском поле».

«Пусть это остаётся на совести тех, кто затеял эту абсолютно беспардонную и ничем не вызванную и ничем не оправданную игру на русофобском поле», — заявил Лавров.

Кроме того, Лондон, по словам главы МИД РФ, игнорирует и вопрос России. «Почему не дождаться, когда поправится потерпевшая — его дочь, которая, кстати, российская гражданка. Нам о ней ничего не сообщают, хотя обязаны сообщать», — сказал министр.

Лавров отметил, что в России уже привыкли к тому, что санкции западных партнёров идут впереди представления фактов. «Отсутствие фактов компенсируется всё новыми и новыми волнами санкций — за одно и то же, кстати сказать», — добавил министр, отвечая на вопрос RT.

Эксперты, которые работают над делом об отравлении Скрипаля

Reuters

Дело Скрипаля

Напомним, история с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осуждён в России за госизмену и отправлен в Великобританию в рамках обмена раскрытыми разведчиками, началась 4 марта. Его вместе с дочерью обнаружили в парке Солсбери в бессознательном состоянии. Было начато расследование.

По одной из версий, которая появилась в британских СМИ, отравляющее вещество могло находиться в багаже дочери Скрипаля Юлии. Сообщается, что нервно-паралитическим веществом «Новичок» могли быть пропитаны её вещи в чемодане.

Уже через десять дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля, потребовала в качестве «ответных мер» высылки из страны 23 российских дипломатов и приостановки всех двусторонних контактов с РФ. В британских СМИ также стала появляться информация о том, что Лондон уже готовит что-то наподобие списка Магнитского, в который войдут российские чиновники, якобы замешанные в коррупции и нарушении прав человека.

В России изначально призвали к совместному расследованию, указав на то, что британская сторона не представила никаких доказательств своих обвинений.

Заокеанская поддержка

Солидарность с Великобританией выразили и в США. В частности, член комитета по иностранным делам сената США демократ Роберт Менендес выступил с инициативой о добавлении ограничений, а также предложил объявить Россию «спонсором терроризма» в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

«Я снова призываю администрацию Трампа признать угрозу, которую российское правительство продолжает представлять для американцев и наших друзей во всему миру. Соединённые Штаты и основные союзники Соединённого Королевства должны быть готовы поддержать её (Великобританию. — RT) в условиях этой бесцеремонной атаки», — говорится в его заявлении от 13 марта.

Reuters

Примечательно, что в Госдепартаменте не исключили принятия санкций в отношении Москвы из-за дела Скрипаля.

Вместе с тем, как отметил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, все возможные шаги США, Британии и их союзников против России обречены на провал.

«Я уверен, что в ближайшие дни мы станем свидетелями ещё более широкой координации в кругу США, Великобритании и их единомышленников на эту тему. Но подобного рода приёмы обречены на провал. Ведь вопрос… в том, что мы видим в очередной раз отказ от нормального диалога и работы в тех правовых рамках, которые заданы международными документами, участниками которых являются США, Великобритания и другие примкнувшие к ним страны», — сказал замминистра.

«Вирусные» санкции

Отметим, что ранее США уже расширяли свой санкционный список. Минфин объявил об этом ещё 15 марта. Под ограничения подпали более 15 лиц, которых обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

В частности, их считают связанными с Агентством интернет-исследований, которое якобы воздействует на общественное мнение в интересах действующих российских властей.

Под ограничения также подпали Федеральная служба безопасности России и Главное управление Генштаба ВС России.

«Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибератаки, включая и ту, которая была проведена 15 февраля с помощью вируса NotPetya», — пояснили тогда в Минфине США.

Действия Соединённых Штатов по ограничениям повлекут за собой ответные шаги со стороны России, которая расширит свой чёрный список американских граждан. Об этом сообщил Сергей Рябков.

«Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включённых в санкционные реестры​​​. Так что пополним свой чёрный список очередной группой американских деятелей», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, в Москве в этом вопросе руководствуются принципом паритета. При этом не исключается и ввод дополнительных мер. В целом же решения по ограничениям будут «калиброваться», так как в РФ не стремятся к свёртыванию диалога с Соединёнными Штатами.

«Силы в США, которые санкциями стремятся разрушить отношения с РФ, играют с огнём, расшатывая глобальную стабильность», — отметил замминистра.