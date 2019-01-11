«Игра на публику»: Помпео заявил о готовности США к новым авиаударам по Сирии

Соединённые Штаты готовы в случае необходимости нанести новые удары по территории Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе своего визита в Египет. По его словам, Вашингтон не отказывается от намерения вывести свои войска из Сирии, однако США не станут покидать Ближний Восток до полной победы над террористами в регионе. Помпео также отметил, что Америка не ослабит санкции против Тегерана до тех пор, пока Иран не будет действовать «как нормальная страна». Эксперты отмечают, что Вашингтон продолжает претендовать на тотальное мировое доминирование, однако при Трампе власти пытаются сократить издержки на этом направлении. Более того, внешнеполитический курс современной Америки продолжает существенно зависеть от внутриполитической ситуации в стране.

Президент США Дональд Трамп готов в случае необходимости вновь нанести удары по территории Сирии, однако в Белом доме рассчитывают, что Вашингтону не придётся прибегать к подобным шагам. Такое заявление сделал глава Госдепартамента Майк Помпео в ходе выступления в Американском университете в Каире.

«Администрация Трампа не бездействовала, когда Башар Асад использовал химическое оружие против своего народа. Президент Трамп не один раз, а дважды обрушивал ярость американских военных при поддержке союзников. И он готов сделать это снова, хотя мы надеемся, что ему не придётся», — заявил Помпео.

В ходе своего выступления по теме «Благая сила: обновлённая роль США на Ближнем Востоке» госсекретарь отметил, что за два года президентства Дональда Трампа США извлекли урок из ошибок предыдущих администраций на Ближнем Востоке и восстановили свою «традиционную роль благой силы в регионе». По словам Помпео, Вашингтону удалось вновь обрести голос, восстановить и перестроить отношения со своими партнёрами и союзниками, а также отвергнуть «неискренние заигрывания» со стороны своих врагов.

Помпео также заявил буквально следующее: «Америка всегда была освободительной, а не оккупирующей силой на Ближнем Востоке. Мы никогда не стремились к доминированию».

Глава американской дипломатии добавил, что в свете заявлений о выводе американского контингента из Сирии США не намерены покидать регион до полной победы над террористическими формированиями на Ближнем Востоке.

American troops are coming home from Syria, but this isn’t a change of mission. We remain committed to the complete dismantling of the ISIS threat and the ongoing fight against radical Islamist terror. We are looking to our partners to do more going forward. pic.twitter.com/pIuZFfECp2 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 10 января 2019 г.

«Мы будем продолжать наносить авиаудары по мере возникновения целей в данном регионе. Мы будем и дальше совместно работать с партнёрами по коалиции в борьбе с ИГИЛ*. Мы будем и дальше преследовать террористов, которые пытаются найти пристанище в Ливии и Йемене», — сказал Помпео, посетивший Египет в рамках своего большого ближневосточного турне.

При этом он акцентировал внимание на том, что Вашингтон рассчитывает на усиление роли региональных игроков в ближневосточном урегулировании, в том числе — в борьбе с радикальным исламизмом.

Вместе с тем в ходе пресс-конференции с главой египетского МИД Самехом Шукри глава Госдепа заявил, что продолжение борьбы с «Исламским государством» не противоречит декларированному ранее выводу американских войск из Сирии — это решение президента будет выполнено.

Стоит отметить, что значительная часть выступления госсекретаря США в каирском университете была посвящена роли Ирана в регионе и намерению Вашингтона противостоять влиянию Тегерана.

В частности, Помпео заявил, что санкции против Тегерана сохранятся до тех пор, пока Иран «не начнёт вести себя как нормальная страна». При этом глава Госдепа отметил, что Вашингтон намерен дипломатическим путём добиваться того, чтобы все до последнего иранцы и бойцы союзных им подразделений покинули Сирию. До этих пор, а также пока в САР не будет достигнут «необратимый прогресс» в политическом урегулировании конфликта, США не намерены содействовать восстановлению Сирии.

«Страны Ближнего Востока никогда не смогут обеспечить безопасность, достичь экономической стабильности или осуществить мечты своих народов, если революционный режим Ирана будет следовать своим нынешним курсом», — заявил Помпео.

По словам госсекретаря, Соединённые Штаты работают над формированием стратегического ближневосточного альянса для противодействия «наиболее серьёзным угрозам в регионе» и активизации экономического взаимодействия.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил: «Всякий раз, когда и где бы это ни происходило, за вмешательством США следуют хаос, репрессии и возмущение. День, когда Иран начнёт подражать сателлитам США и «концепции прав человека» господина Помпео, чтобы стать «нормальной» страной, — это день, когда ад замёрзнет. Для США лучше просто смириться с потерей Ирана».

«Всё будет зависеть от внутриполитической ситуации в Америке»

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, во время анализа заявлений представителей нынешней администрации США возникает много вопросов относительно используемых терминов.

«Например, термин «войска». Есть коалиция стран, которые участвуют в воздушных налётах, — там на 99% США. Есть войска специального назначения, которые в очень ограниченном количестве находятся на разных базах на территории Сирии. Поэтому не приходится говорить ни о продолжении боевых действий, ни о выводе войск. Реально это всё маскировка тех или иных шагов США, которые выгодны им в данный момент», — сказал он.

Собеседник RT отметил, что заявление Помпео о возможности нанесения новых ударов по территории Сирии могут быть связаны с желанием «активировать» не только союзников, но и соседние страны, чтобы они «продолжали вносить свою денежную лепту».

«Разговоры о том, что США там остаются или будут активизироваться, также можно связать с отношениями с Турцией по поводу курдов. Но ко всему этому не стоит относиться критично. Такая риторика позволяет Соединённым Штатам, как они считают, более гибко вести себя в регионе. Тем не менее ситуация оказывается намного сложнее, и одними заявлениями уже отделаться нельзя», — заключил Рогулёв.

В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин констатировал, что изначально после заявления Трампа о выводе войск из САР было ясно, что речь идёт не о полном уходе из страны, а о некотором сокращении военного присутствия.

«Политика Трампа отличается от политики его предшественников тем, что он пытается преследовать те же самые цели тотального доминирования, которые последние полвека стояли перед Америкой, но с гораздо меньшими издержками. То есть, он не отказывается от стратегического плана США оставаться мировым лидером, но пытается, как кризис-менеджер, существенно сократить издержки», — считает Салин.

Он также отметил, что «в вопросе Сирии речь всегда шла только о сокращении численных параметров военного контингента США в стране».

«В нынешней ситуации, когда с военно-политической точки зрения ситуация фактически урегулирована и Соединённые Штаты нельзя отнести к числу победителей, они хотят активно поучаствовать в дальнейшем её развитии», — добавил Салин.

«Заявление Помпео о возможных боевых действиях — как раз способ продемонстрировать, что Штаты уходят, но на самом деле остаются. И делают это с такими ресурсами, которые позволяют им быть игроком с военно-силовой точки зрения», — сказал эксперт.

При этом политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik выразил мнение, что последнее заявление госсекретаря США — это ничто иное как «игра на публику».

«Всё будет зависеть от внутриполитической ситуации в Америке. Вообще для того, чтобы определить вектор, тренд внешнеполитического курса современной Америки, нужно пристально следить только за внутриполитической ситуацией. Если Трампу удастся в какой-то сфере урегулировать противоречия, которые сейчас возникли с конгрессом, то процесс будет ускорен. Если этого не произойдёт, то, как показывает история президента Клинтона, начнутся спорадические движения на международной арене. Это могут быть бомбёжки, ввод войск или их вывод... Можно ожидать чего угодно», — отметил политолог.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.