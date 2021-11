«Игра на обострение»: зачем Латвия проводит военные учения The Decisive Point у границы с Белоруссией • 77 • В мире В Латвии стартовали масштабные манёвры The Decisive Point у границы с Белоруссией. В них задействованы около З тыс. военнослужащих. Как заявил глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс, проведение учений связано с миграционным кризисом на границе Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией. Целью манёвров станет проверка совместных действий, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений. По мнению экспертов, организация подобных тренировок — «очередное проявление антибелорусского и антироссийского психоза». Как отмечают аналитики, таким образом Рига намерена повысить градус недружественных настроений в отношении Москвы и Минска, а также обострить ситуацию на границе. Латвийские военные Reuters © Ints Kalnins В Латвии стартовали масштабные военные учения The Decisive Point у границы с Белоруссией. В них задействованы около 3 тыс. военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Артис Пабрикс «Латвийскому телевидению». «Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так. В учениях примут участие около 3 тыс. представителей НВС (Национальных вооружённых сил. — RT) Латвии. Обучение продлится около месяца», — приводит ТАСС слова главы Минобороны Латвии. По официальным данным, цель проходящих манёвров — проверка совместных действий, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений. Как отметил Пабрикс, он отдал приказ о проведении учений из-за растущей вероятности того, что новые группы мигрантов в Белоруссии могут быть направлены к границе с Латвией. Кроме того, латвийский министр допустил возможность применения НАТО 4-й статьи Североатлантического договора в связи с миграционным кризисом. Норма предполагает проведение консультаций участников блока, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из союзников по альянсу поставлены под угрозу. «Я не могу исключить вероятность того, что мы можем обратиться с таким запросом — рассмотреть необходимость консультаций по 4-й статье. На данный момент я не думаю, что это так, но мы это обсуждали — это было в повестке дня с самого начала кризиса. Понятно, что инициатором будет страна, по которой будет нанесён главный гибридный удар, но в целом, если ситуация продолжит ухудшаться и возникнет необходимость в таких консультациях, то мы сделаем это вместе», — отметил он. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что НАТО должно предпринять конкретные шаги для разрешения миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Он заявил, что Варшава вместе с Ригой и Вильнюсом могла бы запросить применить 4-ю статью Североатлантического договора. Военно-политический контекст Напомним, 11 ноября латвийское военное ведомство опубликовало совместное заявление министров обороны Латвии, Эстонии и Литвы, в котором Минск обвиняется в провоцировании миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей и Литовской Республикой. Балтийские государства считают, что действия белорусской стороны представляют серьёзную угрозу для европейской безопасности. «Большие группы людей стягивают и привозят к приграничной зоне, где затем их заставляют незаконно пересечь границу. Это повышает вероятность провокаций и серьёзных инцидентов, которые могут перейти в военную плоскость», — говорится в сообщении. Рига, Вильнюс и Таллин рассматривают создавшуюся ситуацию на белорусской границе «как наиболее сложный за много лет кризис безопасности» для региона, НАТО и Европейского союза. В совместном заявлении сторон также говорится о необходимости «всецело поддерживать» соседей и сделать так, чтобы «ни один шаг со стороны Белоруссии или России не остался незамеченным». Мигранты в Белоруссии

© Oksana Manchuk / BelTA «Разворачивающийся кризис требует от союзников по НАТО и государств ЕС непрерывной сплочённости, общего для всех понимания ситуации и единого подхода, чтобы гарантировать, что намеренные попытки Белоруссии и России дестабилизировать ситуацию в области безопасности в Европе потерпят крах», — отмечается в заявлении. На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Минск в провоцировании миграционного кризиса на границе, а также сообщил, что альянс продолжает «следить за ситуацией». «НАТО решительно осуждает гибридные действия Белоруссии, направленные против Польши, Литвы и Латвии», — написал он на своей странице в Twitter. #NATO strongly condemns #Belarus’ hybrid actions targeted against #Poland, #Lithuania & #Latvia. We remain vigilant, continue to monitor the situation & call on Belarus to respect human rights, fundamental freedoms, and abide by international law. https://t.co/DaQ3jB0LpF — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 12, 2021 После этого, 14 ноября, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на польско-белорусской границе «сложилась опасная ситуация». «Латвия выражает солидарность и поддержку нашим польским друзьям и союзникам, мы координируем наши действия в рамках НАТО и ЕС, чтобы защитить свои границы», — отметил он в своём Twitter. Situation at the Polish Belarusian border is dangerous, Latvia expresses its solidarity and support to our Polish friends and allies, we are coordinating our actions within NATO and EU in order to protect our borders @RauZbigniew@PolandMFA — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 14, 2021 Перед отъездом в Европейский совет по международным отношениям в Брюссель Ринкевичс также выразил обеспокоенность относительно того, что на белорусской границе появляются новые подразделения ВС Белоруссии, а также проходят манёвры с участием российских вооружённых сил. Стоит отметить, что Минск и Москва отрицают свою причастность к провоцированию миграционного кризиса. Так, 15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе. Однако, по его словам, это необходимо Вильнюсу. «Правильно делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно... Ещё раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта», — приводит слова белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». Как отметил Лукашенко, конфликт на государственной границе наносит Белоруссии большой ущерб. Ранее президент России Владимир Путин также отверг причастность РФ к миграционному кризису. «Хочу, чтобы все знали: мы здесь совершенно ни при чём. На нас всё пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить», — заявил российский лидер в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». «Противоречит радикальной позиции Украины»: почему в ЕС выступили за продолжение диалога с Россией По словам президента России, обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису — попытка переложить проблемы «с больной головы на здоровую». «Они (страны Запада. — RT) сами в этом (кризисе. — RT) виноваты. Я сказал почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия для того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — подчеркнул Путин. «В русле идеологии НАТО» Как отметил в беседе с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец, проведение военных учений Латвией у белорусской границы на фоне миграционного кризиса — «очередное проявление антибелорусского и антироссийского психоза». «Под прикрытием своих необоснованных заявлений о провоцировании кризиса Минском и Москвой Рига инициировала военные манёвры. И всё это во имя борьбы с российской и белорусской угрозами, якобы грозящими безопасности балтийской республики», — отметил Баранец. На деле же речь идёт о намеренном раздувании этих угроз, уверен аналитик. По его словам, Латвия, как и другие страны Балтии, не перестаёт пугать ими своих граждан. Белорусско-польская граница

© Oksana Manchuk / BelTA «Рига, как и Вильнюс с Таллином, работает в русле идеологии НАТО, озвучивая тезис о том, что Россия и Белоруссия якобы готовят оккупацию Прибалтики, но теперь уже под миграционным соусом. И делается это с подачи США и Североатлантического альянса, которым выгодно поддерживать антироссийскую и антибелорусскую истерию. Ведь если исчезнет образ врага, исчезнет и смысл существования НАТО», — считает Баранец. По его мнению, латвийские учения The Decisive Point следует рассматривать как часть «единого плана реакции» Польши, прибалтийских стран и НАТО на то, что происходит на белорусской границе. «Рига, как и Вильнюс, Таллин и Варшава, согласовывают этот план с альянсом, буквально работают на поводке у блока. Об этом же говорят и разговоры о применении 4-ой статьи Североатлантического договора. Такого рода манёвры нужны для того, чтобы ещё больше повысить градус антибелорусских и антироссийских настроений. Также это своего рода большая игра на обострение ситуации, попытка спровоцировать Минск и Москву», — сказал аналитик. Он также добавил, что легенда латвийских учений, вероятно, строится именно на противодействии пресловутому военному вмешательству России и Белоруссии. «Вот такое сумасшествие властвует в умах латвийских властей и военнокомандующих», — отметил Баранец. Он также подчеркнул, что возможность совместных военных действий России и Белоруссии «давно стала костью в горле» для прибалтийских государств и Польши. «Они очень опасаются совместного военного потенциала Минска и Москвы, который западная пропаганда преподносит не как попытку защитить себя, а как средство нападения», — заявил эксперт. По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, Рига своими учениями намеренно нагнетает обстановку на белорусской границе. «Вся эта ситуация создана из политических соображений и используется для усиления давления Запада на Минск и Москву. Однако никто из латвийских властей не говорит, что основная ответственность за происходящее лежит на западных странах, спровоцировавших миграционные потоки своими военными операциями, а не на Белоруссии и России», — сказал эксперт в беседе с RT. Неменский считает, что за счёт учений, а также антироссийской и антибелорусской риторики Рига хочет повысить свою значимость в глазах НАТО и в западном сообществе, а также добиться усиления натовского присутствия на восточных границах. Аналитик полагает, что во время манёвров латвийской стороны The Decisive Point могут наблюдаться провокации. «Такие инциденты могут быть опасны, однако Москва и Минск мониторят ситуацию и в случае необходимости готовы будут принять меры для отражения такого рода атак», — заключил аналитик. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







