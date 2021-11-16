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«Игра на обострение»: зачем Латвия проводит военные учения The Decisive Point у границы с Белоруссией
16 ноября 2021, 00:40 • 77 • В мире
В Латвии стартовали масштабные манёвры The Decisive Point у границы с Белоруссией. В них задействованы около З тыс. военнослужащих. Как заявил глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс, проведение учений связано с миграционным кризисом на границе Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией. Целью манёвров станет проверка совместных действий, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений. По мнению экспертов, организация подобных тренировок — «очередное проявление антибелорусского и антироссийского психоза». Как отмечают аналитики, таким образом Рига намерена повысить градус недружественных настроений в отношении Москвы и Минска, а также обострить ситуацию на границе.
Латвийские военные Reuters © Ints Kalnins
В Латвии стартовали масштабные военные учения The Decisive Point у границы с Белоруссией. В них задействованы около 3 тыс. военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Артис Пабрикс «Латвийскому телевидению».
«Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так. В учениях примут участие около 3 тыс. представителей НВС (Национальных вооружённых сил. — RT) Латвии. Обучение продлится около месяца», — приводит ТАСС слова главы Минобороны Латвии.
По официальным данным, цель проходящих манёвров — проверка совместных действий, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений.
Как отметил Пабрикс, он отдал приказ о проведении учений из-за растущей вероятности того, что новые группы мигрантов в Белоруссии могут быть направлены к границе с Латвией.
Кроме того, латвийский министр допустил возможность применения НАТО 4-й статьи Североатлантического договора в связи с миграционным кризисом. Норма предполагает проведение консультаций участников блока, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из союзников по альянсу поставлены под угрозу.
«Я не могу исключить вероятность того, что мы можем обратиться с таким запросом — рассмотреть необходимость консультаций по 4-й статье. На данный момент я не думаю, что это так, но мы это обсуждали — это было в повестке дня с самого начала кризиса. Понятно, что инициатором будет страна, по которой будет нанесён главный гибридный удар, но в целом, если ситуация продолжит ухудшаться и возникнет необходимость в таких консультациях, то мы сделаем это вместе», — отметил он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что НАТО должно предпринять конкретные шаги для разрешения миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Он заявил, что Варшава вместе с Ригой и Вильнюсом могла бы запросить применить 4-ю статью Североатлантического договора.
Военно-политический контекст
Напомним, 11 ноября латвийское военное ведомство опубликовало совместное заявление министров обороны Латвии, Эстонии и Литвы, в котором Минск обвиняется в провоцировании миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей и Литовской Республикой. Балтийские государства считают, что действия белорусской стороны представляют серьёзную угрозу для европейской безопасности.
«Большие группы людей стягивают и привозят к приграничной зоне, где затем их заставляют незаконно пересечь границу. Это повышает вероятность провокаций и серьёзных инцидентов, которые могут перейти в военную плоскость», — говорится в сообщении.
Рига, Вильнюс и Таллин рассматривают создавшуюся ситуацию на белорусской границе «как наиболее сложный за много лет кризис безопасности» для региона, НАТО и Европейского союза. В совместном заявлении сторон также говорится о необходимости «всецело поддерживать» соседей и сделать так, чтобы «ни один шаг со стороны Белоруссии или России не остался незамеченным».
«Разворачивающийся кризис требует от союзников по НАТО и государств ЕС непрерывной сплочённости, общего для всех понимания ситуации и единого подхода, чтобы гарантировать, что намеренные попытки Белоруссии и России дестабилизировать ситуацию в области безопасности в Европе потерпят крах», — отмечается в заявлении.
На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Минск в провоцировании миграционного кризиса на границе, а также сообщил, что альянс продолжает «следить за ситуацией».
«НАТО решительно осуждает гибридные действия Белоруссии, направленные против Польши, Литвы и Латвии», — написал он на своей странице в Twitter.
После этого, 14 ноября, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на польско-белорусской границе «сложилась опасная ситуация».
«Латвия выражает солидарность и поддержку нашим польским друзьям и союзникам, мы координируем наши действия в рамках НАТО и ЕС, чтобы защитить свои границы», — отметил он в своём Twitter.
Перед отъездом в Европейский совет по международным отношениям в Брюссель Ринкевичс также выразил обеспокоенность относительно того, что на белорусской границе появляются новые подразделения ВС Белоруссии, а также проходят манёвры с участием российских вооружённых сил.
Стоит отметить, что Минск и Москва отрицают свою причастность к провоцированию миграционного кризиса.
Так, 15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе. Однако, по его словам, это необходимо Вильнюсу.
«Правильно делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно... Ещё раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта», — приводит слова белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
Как отметил Лукашенко, конфликт на государственной границе наносит Белоруссии большой ущерб.
Ранее президент России Владимир Путин также отверг причастность РФ к миграционному кризису.
«Хочу, чтобы все знали: мы здесь совершенно ни при чём. На нас всё пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить», — заявил российский лидер в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
По словам президента России, обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису — попытка переложить проблемы «с больной головы на здоровую».
«Они (страны Запада. — RT) сами в этом (кризисе. — RT) виноваты. Я сказал почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия для того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — подчеркнул Путин.
«В русле идеологии НАТО»
Как отметил в беседе с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец, проведение военных учений Латвией у белорусской границы на фоне миграционного кризиса — «очередное проявление антибелорусского и антироссийского психоза».
На деле же речь идёт о намеренном раздувании этих угроз, уверен аналитик. По его словам, Латвия, как и другие страны Балтии, не перестаёт пугать ими своих граждан.
«Рига, как и Вильнюс с Таллином, работает в русле идеологии НАТО, озвучивая тезис о том, что Россия и Белоруссия якобы готовят оккупацию Прибалтики, но теперь уже под миграционным соусом. И делается это с подачи США и Североатлантического альянса, которым выгодно поддерживать антироссийскую и антибелорусскую истерию. Ведь если исчезнет образ врага, исчезнет и смысл существования НАТО», — считает Баранец.
По его мнению, латвийские учения The Decisive Point следует рассматривать как часть «единого плана реакции» Польши, прибалтийских стран и НАТО на то, что происходит на белорусской границе.
«Рига, как и Вильнюс, Таллин и Варшава, согласовывают этот план с альянсом, буквально работают на поводке у блока. Об этом же говорят и разговоры о применении 4-ой статьи Североатлантического договора. Такого рода манёвры нужны для того, чтобы ещё больше повысить градус антибелорусских и антироссийских настроений. Также это своего рода большая игра на обострение ситуации, попытка спровоцировать Минск и Москву», — сказал аналитик.
Он также добавил, что легенда латвийских учений, вероятно, строится именно на противодействии пресловутому военному вмешательству России и Белоруссии.
«Вот такое сумасшествие властвует в умах латвийских властей и военнокомандующих», — отметил Баранец.
Он также подчеркнул, что возможность совместных военных действий России и Белоруссии «давно стала костью в горле» для прибалтийских государств и Польши.
«Они очень опасаются совместного военного потенциала Минска и Москвы, который западная пропаганда преподносит не как попытку защитить себя, а как средство нападения», — заявил эксперт.
По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, Рига своими учениями намеренно нагнетает обстановку на белорусской границе.
Неменский считает, что за счёт учений, а также антироссийской и антибелорусской риторики Рига хочет повысить свою значимость в глазах НАТО и в западном сообществе, а также добиться усиления натовского присутствия на восточных границах. Аналитик полагает, что во время манёвров латвийской стороны The Decisive Point могут наблюдаться провокации.
«Такие инциденты могут быть опасны, однако Москва и Минск мониторят ситуацию и в случае необходимости готовы будут принять меры для отражения такого рода атак», — заключил аналитик.
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