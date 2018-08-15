«Игра на нервах»: зачем НАТО строит полигон ВВС на границе с Калининградской областью

Через несколько месяцев в окрестностях литовского городка Казлу-Руда на базе бывшего советского военного объекта откроется полигон для испытаний военной авиации НАТО. Планируется, что здесь пилоты ВВС США смогут отрабатывать удары воздух — земля. Эксперты считают, что в качестве предполагаемых целей НАТО рассматривает российские средства ПВО, размещённые в Калининграде. Тем более что полигон Казлу-Руда расположен рядом с Сувалкским коридором, отделяющим Белоруссию от Калининграда, а Прибалтику — от Европы. Что означает появление американских ВВС в этом районе — разбирался RT.

Уже осенью в окрестностях литовского города Казлу-Руда появится первый полигон ВВС, соответствующий стандартам Североатлантического альянса. Переоборудованием полигона, расположенного всего в нескольких десятках километров от границ Калининградской области, сейчас занимается инженерное подразделение ВВС США «Red Horse» совместно с литовскими коллегами.

Напомним, о планах Вильнюса восстановить пять военных полигонов, доставшихся Литве от Советского союза, стало известно в 2016 году. К 2020 году литовские власти намерены полностью перестроить тренировочные объекты в окрестностях пяти населённых пунктов: Пабраде, Гайжюнай, Кайряй, Казлу-Руда и Роке.

Работы по модернизации полигона Казлу-Руда начались в прошлом году.

Хотя Литва не располагает современными истребителями и бомбардировщиками, с осени этого года авиаполигон будет использоваться по линии НАТО для отработки ударов по наземным целям с воздуха.

Работы по перестройке полигона финансируются по линии European Reassurance Initiative — американской программы, направленной на расширение военного присутствия США в Европе. Этот полигон станет единственным объектом такого типа на территории Прибалтики. Как заявил ранее вице-министр национальной обороны Литвы Гидримас Еглинскас, завершение данного проекта внесёт вклад в «политику сдерживания».

Стратегический бомбардировщик B-52H

© U.S. Air Force

Стоит отметить, что учения ВВС США в этом районе уже проходили — в январе 2018 года здесь, к примеру, производились учебные полёты американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. Как заявило тогда посольство США в Литве, учения были призваны продемонстрировать «твёрдость намерений» Вашингтона в обеспечении безопасности Балтийского региона.

Пентагон проводит учения с участием стратегической авиации непосредственно у российских границ, однако если бы Россия прибегла к подобным шагам, это было бы расценено США как «агрессия», уверены эксперты.

Так, плановый полёт российских стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-16 над Северным морем в январе 2018 года в НАТО назвали «формой устрашения или провокации», об этом заявил министр обороны Нидерландов Анк Бэйлевелд. Тогда для сопровождения российских самолётов в воздух были подняты истребители сразу двух стран: Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии. Комментируя инцидент, в российском оборонном ведомстве отметили, что полёт проводился в плановом режиме над нейтральными водами без нарушения воздушных границ других стран.

Зато страны альянса не стесняются прибегать к провокациям в воздухе — именно так охарактеризовали эксперты прошлогодний случай, когда натовский истребитель F-16 над Балтийским морем пытался приблизиться к российскому самолёту, на борту которого находился министр обороны Сергей Шойгу.

Чтобы отогнать американский самолёт, пилоту российского Су-27 пришлось даже качнуть корпусом так, чтобы продемонстрировать своё вооружение. По мнению экспертов, в том, что Запад прибегает к двойным стандартам, когда речь заходит о западных границах России, нет ничего странного — именно этому району в НАТО придают особое стратегическое значение.

Восточный вектор

Эксперты напоминают, что к странамВосточной Европы и Прибалтики внимание Вашингтона приковано давно. После того, как в 2002 году США вышли из Договора об ограничении средств противоракетной обороны, Пентагон начал приближать свою систему ПРО к российским рубежам на востоке Европы. Формально власти США заявляли, что эти шаги направлены не против России, а предназначены для сдерживания Ирана и КНДР.

Однако в 2014 году Вашингтон уже перестал скрывать свои намерения — администрация Барака Обамы представила «Европейскую инициативу перестраховки» (European Reassurance Initiative) — программу по усилению присутствия США в Европе в качестве «противодействия провокационным вооружённым действиям России на Украине», а также помощи странам, потенциально подверженным «российской угрозе».

В рамках «противодействия России» непосредственно на границах с Прибалтикой и Польшей НАТО регулярно проводит многочисленные военные манёвры. Только за прошлый год в этом районе прошло порядка 16 военных учений. При этом военная активность альянса началась ещё до украинских событий и вхождения Крыма в состав России. Так, в 2013 году Александр Грушко, занимавший на тот момент должность постпреда РФ при НАТО, комментируя учения Steadfast Jazz 2013, отметил, что манёвры на польской и прибалтийской территориях проводились «по канонам холодной войны».

В 2016 году страны-участницы НАТО договорились разместить в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона, действующих на ротационной основе. Численность каждого подразделения должна составлять порядка 1000 военнослужащих. В командовании НАТО это решение объяснили тем, что с российской стороны границ находится крупная военная группировка.

Однако по сведениям российского Минобороны, фактическая численность восточных батальонов НАТО может заметно отличаться от номинальной. Как пояснили ранее в российском ведомстве, альянс стягивает в эти районы большое количество бронетехники. Только в январе 2017 года в Европу из США были перекинуты сотни армейских машин, включая танки и артиллерию.

Cаммит НАТО в Брюсселе

Reuters

© Francois Lenoir

Сейчас большое внимание НАТО уделяет наращиванию транспортной инфраструктуры для переброски войск к восточным границам Евросоюза. Основной проблемой для альянса становится преодоление государственных границ внутри ЕС — военным приходится подолгу ждать, пока местные власти позволят военным грузам и личному составу продолжить движение. Бюрократические проволочки сильно тормозят переброску армейских сил. К примеру, чтобы вернуть военную технику из Грузии в Германию после учений в прошлом году НАТО потребовался не один месяц. Для решения этой проблемы в начале 2018 года министры стран-участниц НАТО договорились создать в Европе «военный шенген» — зону свободного перемещения военных грузов и личного состава.

Как подчеркнул в интервью RT руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков, все эти военные приготовления мотивируются необходимостью противостоять «российской угрозе», миф о которой давно раскручивается в альянсе.

Эксперт прокомментировал заявление Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими «Благодаря этой легенде не только цементируется НАТО, но и выделяются дополнительные средства. Страны Балтии в этой схеме играют важную роль, подогревая тревожные настроения, и это играет на руку США», — пояснил эксперт.

Говоря о мотивации властей Литвы, Эстонии и Латвии заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что сейчас они позиционируют себя как форпост «сдерживания» России и готовы на любые меры, чтобы заручиться поддержкой США.

«С помощью такой политики данные страны надеются доказать свою «нужность», рассчитывая получить на этой волне какие-то экономические преференции», — считает Кошкин.

Наращивание контрвозможностей

Окрестности города Казлу-Руда были выбраны НАТО для создания опорного авиаполигона не случайно, считают эксперты. Дело в том, что неподалёку от этого района расположен Сувалкский коридор — так военные называют узкую полоску земли, отделяющую Калининградскую область от территорий Белоруссии — военного союзника Москвы. В НАТО считают, что в случае военного конфликта Россия постарается в первую очередь занять именно этот район, чтобы прервать сообщение между странами Прибалтики с основной группировкой НАТО, а также обеспечить прямой коридор до российского эксклава.

Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М»

РИА Новости

© Павел Лисицын

Преимущество в данном случае будет на российской стороне, так как данный район находится в зоне досягаемости дислоцированных в Калининградской области зенитно-ракетных комплексов. Напомним, небо над эксклавом защищают РЛС системы раннего предупреждения о ракетном нападении типа «Воронеж-ДМ», которые позволяют отслеживать ракетные запуски на территории всей Европы и за её пределами, а также ЗРК С-400. Кроме того, в Калининградскую область ранее были переброшены ОТРК «Искандер» — на этот шаг Москва пошла в ответ на расширение американской системы ПРО в Европе.

По мнению Сергея Ермакова, в НАТО понимают, что Россия способна блокировать активность альянса по ряду направлений. Для того, чтобы решить именно эту задачу, альянсом сейчас и наращиваются контрвозможности на ключевых участках, и это не оборонительная, а наступательная активность.

«На самом деле полигон Казлу-Руда нужен для того, чтобы в случае необходимости нанести удары по российским системам ПВО, дислоцированным в Калининградской области и способным остановить наступление НАТО. Конечно, вместе с запуском авиаполигона, альянс вынужден параллельно расширять в этом районе свои системы противовоздушной защиты», — пояснил эксперт.

О том, что Россия располагает преимуществом в воздухе в районе Сувалкского коридора, ещё в 2016 году заявил журналистам экс-командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Уэсли Кларк. По его словам, прибалтийские страны не располагают современными средствами ЗРК, а также новыми военными самолётами и ранее уже обращались к альянсу с просьбами разместить в регионе свои системы противовоздушной обороны.

Страны-участницы НАТО прислушались к этим просьбам и во время июльского саммита альянса было решено усилить противовоздушную оборону Прибалтики. Планируется, что системы ПРО будут размещаться в Литве, Латвии и Эстонии на ротационной основе.

По мнению экспертов, решение Вашингтона разместить единственный в Прибалтике авиаполигон именно в Казлу-Руда обусловлено не только сугубо тактическими, но и политическими соображениями.

«По большому счёту, расширение нужно альянсу не столько для того, чтобы начать реальную войну, сколько для того, чтобы оказывать политическое давление на Москву», —уверен Сергей Ермаков.

Это мнение разделяет и генерал-лейтенант запаса, заместитель главнокомандующего ВВС России в 2003—2007 годах по вопросам Объединенной системы ПВО государств— участников СНГ Айтеч Бижев. Как пояснил эксперт в интервью RT, размещая этот авиаполигон вблизи российской границы, альянс хочет таким образом «играть на нервах Москвы, ещё больше взвинтив напряжённость в этом районе».

Аналогичной точки зрения придерживается и Андрей Кошкин.