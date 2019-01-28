«Игра на нервах»: в Белом доме рассказали о готовности Трампа отгородиться стеной от Мексики без одобрения конгресса

Средства на строительство стены на границе с Мексикой будут выделены вне зависимости от решения конгресса США. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни. По его словам, президент Дональд Трамп постарается избежать возобновления шатдауна, который был приостановлен 26 января на три недели, и обойтись без объявления чрезвычайного положения. По мнению экспертов, вопрос возведения заграждения стал делом принципа для американского лидера. К тому же от того, как разрешится эта ситуация, напрямую зависят шансы Трампа переизбраться на второй срок.

Президент США Дональд Трамп реализует свой проект по строительству стены на границе с Мексикой вне зависимости от того, поддержит его конгресс или нет. Такое мнение высказал исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

«Мы не хотим нового закрытия правительства. Было бы лучше решить этот вопрос (выделение финансирования на пограничные заграждения. — RT) в рамках законодательного процесса», — заявил он в эфире Fox News.

Представитель Белого дома подчеркнул, что глава государства обеспечит безопасность Соединённых Штатов «либо с конгрессом, либо без него». В этой связи он напомнил о полномочиях Трампа объявить чрезвычайное положение, при котором президент сможет использовать для строительства стены неизрасходованные средства из различных ведомств.

Как указывали СМИ, в Белом доме готовится проект на случай подобного развития событий.

Малвейни также отметил, что многие члены Демократической партии в частном порядке стали соглашаться с Трампом по вопросу строительства заграждения на южной границе, но не могли подкрепить своё мнение конкретными действиями из-за частичной приостановки работы федеральных органов власти.

По его словам, это разительно отличается от заявлений лидеров демократов в конгрессе (Нэнси Пелоси и Чака Шумера), которые подчёркивали, что не выделят «ни единого доллара на стену».

«Поэтому я думаю, что президент увидел возможность поймать демократов на слове», — подчеркнул врио главы аппарата Белого дома.

Напомним, что в пятницу, 26 января, Дональд Трамп сообщил о достижении договорённости с конгрессом относительно временного, трёхнедельного, прекращения шатдауна, который длился рекордные 35 дней. При этом, по словам президента США, в вопросе обеспечения пограничной безопасности альтернативы возведению стены нет.

«Если у нас не будет честной договорённости с конгрессом, правительство либо снова закроется 15 февраля, либо я использую полномочия, предусмотренные законами и Конституцией США, чтобы отреагировать на эту чрезвычайную ситуацию», — пояснил глава Белого дома.

Вдобавок, накануне американский лидер привёл конкретные цифры. По его словам, расходы из-за нелегальной иммиграции в этом году составили уже $18 млрд.

«В нашей стране насчитывается по меньшей мере 25 млн 772 тыс. 342 нелегальных мигранта, а не 11 млн, о которых сообщалось в течение многих лет. Смехотворно!» — написал Трамп в Twitter.

Заметим, что в Белом доме позднее не смогли пояснить, откуда глава государства взял эти статистические данные.

Подчеркнём, что причиной правительственного кризиса стали разногласия между Трампом и членами Демократической партии, имеющей большинство в палате представителей конгресса, по вопросу выделения $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. В результате с 22 декабря 2018 года было прекращено финансирование четверти учреждений федерального правительства США. Порядка 800 тыс. госслужащих были отправлены в вынужденный отпуск или работали без зарплаты.

Согласно данным аналитической компании S&P Global Ratings, потери американской экономики от шатдауна составили порядка $6 млрд.

«Чем ближе к выборам, тем больше палок в колёса»

У Дональда Трампа, несмотря на нанесённый шатдауном ущерб, нет веских оснований для введения чрезвычайного положения в Соединённых Штатах, считает политолог Александр Асафов. При этом он подчеркнул, что прогнозировать действия 45-го президента США очень сложно.

«Все его действия сейчас стоит трактовать как подготовку к президентской кампании 2020 года, а строительство стены является предвыборным обещанием прошлого цикла. И он должен либо его исполнить хоть в каком-нибудь виде, либо перенести на будущий срок, показав избирателям, которым очень нравится эта история, что он выполняет свои обещания, несмотря на колоссальное давление со стороны своих оппонентов», — заметил эксперт.

Он добавил, что Трамп вообще очень внимательно относится к своей репутации среди электората. По его мнению, глава Белого дома набрал политические очки и показал себя «народным президентом», накормив пришедших к нему на приём спортсменов фастфудом.

«Трамп, если и сдастся под давлением, то использует это в качестве аргумента в новой избирательной кампании: мол, проклятые демократы не дали построить нужную стену, остановить криминал и нелегальную миграцию, поэтому он должен это доделать в ходе нового срока. Если смотреть на все его действия через призму избирательного процесса, то всё достаточно логично и понятно. Что касается чрезвычайного положения, Трамп может его ввести из других соображений, просчитав репутационный и имиджевый эффект», — заключил Асафов в беседе с RT.

В свою очередь, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что строительство стены уже стало делом принципа для Трампа и напрямую влияет на его шансы переизбраться на второй строк.

«Уже существуют бюджетные расчёты по стене, прототипы и так далее. Учитывая тот факт, что стена стала камнем преткновения и привела к рекордному шатдауну, для Трампа теперь это вопрос принципа, политической выживаемости и переизбираемости на второй срок. Я не исключаю того, что Трамп своим волевым решением всё-таки выделит деньги на строительство стены. Другое дело, что в данном случае президент тоже идёт на компромисс. Ведь он обещал, что эту стену будет финансировать Мексика, но это, конечно, не так», — заметил собеседник агентства.

По его мнению, возможное решение Трампа о введении чрезвычайного положения, несомненно, вызовет негативную реакцию демократов.

«В США нет особого трепета по поводу очередного шатдауна. Он был и при Обаме, и Америка под воду не уходит, как Атлантида. То есть шатдаун — это уже некая игра на нервах. При этом все верят не только в крепость американской политической системы, но и в возможность достаточно долгого шатдауна. Учитывая, что в американских традициях предвыборная кампания не заканчивается никогда, чем ближе к выборам, тем больше будет попыток вставить друг другу палки в колёса», — указал Бышок в разговоре с RT.