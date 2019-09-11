«Игра на надуманном конфликте»: британский генерал заявил о риске начала нового противостояния с Россией

Чрезвычайный комитет при британском правительстве (COBRA) должен работать круглосуточно из-за риска возобновления большой игры с Россией. Об этом заявил глава Объединённого командования вооружённых сил королевства генерал Патрик Сандерс. Большой игрой называют противостояние Британской и Российской империй за господство в Южной и Средней Азии в XIX и начале XX века. По мнению экспертов, с помощью таких заявлений Лондон пытается отвлечь международное сообщество от проблем, связанных с брекситом. При этом, называя себя жертвой соперничества с Россией, Соединённое Королевство ставит под удар те взаимовыгодные связи, которые существуют между странами, считают аналитики.

Чрезвычайный комитет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы возобновления стратегического противостояния с Россией. Об этом заявил глава Объединённого командования Вооружённых сил королевства генерал Патрик Сандерс.

Он утверждает, что Москва может начать новую большую игру. Этот термин используют для описания противостояния между Россией и Великобританией за господство в Южной и Средней Азии в XIX и начале XX веков. Однако Сандерс опасается, что новое соперничество, которое якобы могут развязать РФ и КНР, будет серьёзнее — «на стероидах».

«Создание ситуационного центра или механизма за рамками правительственных комитетов, собирающихся в залах под зданием секретариата кабинета министров, и существующих кризисных центров — важная часть процесса повышения стойкости Великобритании перед лицом стратегических угроз, стоящих перед нами», — приводит слова генерала The Telegraph.

По мнению Сандерса, «возвращение конкуренции великих держав» привело к тому, что военные действия ведутся также и в киберпространстве. Более того, генерал убеждён, что Великобритании в киберпространстве угрожают «враждебные государства и практикующие насилие экстремисты».

В связи с этим глава Объединённого командования призвал к более тщательной координации всех ведомств — от военных до тех, которые должны реагировать на гражданские угрозы. Для этого Сандерс предлагает создать национальный кризисный центр и должен будет собрать различные рычаги управления, отметил генерал. По его мнению, возглавить ведомство должен советник по нацбезопасности Марк Сидвилл.

«На случай множественных атак нам может потребоваться новый механизм противодействия масштабным и сложным атакам. Поэтому я поддерживаю эту идею. Однако поддержки на словах со стороны Министерства обороны недостаточно, поскольку разговорами цели не достигнуть», — подчеркнул Сандерс.

Патрик Сандерс

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Отвлечь от брексита

При помощи подобных заявлений Лондон стремится отвлечь внимание международного сообщества от внутрибританских проблем, считает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Это попытка отвлечь и внимание избирателей, и вообще мирового сообщества от тех проблем, в которые Великобритания сейчас попала. В частности, непонятная ситуация с брекситом, с Европой. Я думаю, что он посчитал, что самое время заявить об особой роли Великобритании в мире, о её ответственности за мировую безопасность», — сказал он RT.

Россия же в этом контексте используется, чтобы продемонстрировать свою значимость, убеждён Шатров. Так как Москва играет значительную роль в международной политике, то, говоря о «противостоянии» ей, другие страны стараются повысить собственный авторитет, пояснил эксперт.

«Если ты каким-то образом хочешь, чтобы твоя роль в мировой политике была приподнята, достаточно вступить в какое-то взаимодействие (с Россией. — RT) — противостояние, или, наоборот, дружеские отношения, — и сразу твой статус повышается. Я думаю, что Великобритания, играя на этом надуманном конфликте, повышает свои ставки в мировой политике», — добавил аналитик.

Такая позиция Лондона вредит двустороннему сотрудничеству, убеждён политолог Юрий Светов.

«Не является Россия ключевой проблемой для Британии, но эта истерия, это желание выставить себя жертвой приводит к тому, что жертвой становятся взаимовыгодные политические, экономические, культурные отношения», — сказал он RT.

«Высокая вероятность — высокая эффективность»

Примером сотрудничества британских ведомств Сандерс назвал действия Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, где в марте 2018 года в бессознательном состоянии были обнаружены у своего дома экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению генерала, реакция Лондона на это дело была «невероятно эффективной».

Отметим, что Великобритания обвинила Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим газом А-234, именуемым на Западе «Новичок». В связи с этим против Москвы Лондоном и Вашингтоном были введены санкции, также ряд западных стран выслали российских дипломатов.

Однако доказательств причастности России к этому инциденту так и не было представлено — в обвинительных заключениях использовалась формулировка «наиболее вероятно», или «хайли лайкли». Более того, несмотря на тот факт, что Сергей и Юлия — граждане РФ, доступ к ним российских дипломатических представителей так и не был предоставлен. Также к следствию не допускаются и представители правоохранительных органов России.

Москва неоднократно указывала на бездоказательность обвинений и призывает Лондон к сотрудничеству для совместного расследования произошедшего, однако безуспешно.

В связи с этим высказывание Сандерса, что реакция Лондона на инцидент в Солсбери была «невероятно эффективна», звучит странно, считает Светов.

«Теперь в мировой оборот запущено новое выражение «хайли лайкли», оно теперь является, видимо, примером высокой эффективности. Высокая вероятность — высокая эффективность», — сказал он.

По мнению Шатрова, Сандерс выдаёт желаемое за действительное и пытается вернуть дело Скрипалей в повестку дня.