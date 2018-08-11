Игра на лире: почему Трамп в два раза повысил пошлины на сталь и алюминий из Турции

Пошлины в США на сталь и алюминий из Турции вырастут в два раза — до 50 и 20% соответственно. Об этом заявил Дональд Трамп. Американский президент не пояснил, с чем конкретно связано повышение, но при этом уточнил, что турецкая лира «стремительно теряет в цене по отношению к очень сильному доллару». Такой шаг может быть вызван недовольством Вашингтона в связи с отдалением Анкары от Запада, а также расхождением во взглядах на урегулирование конфликта в Сирии и военным контрактом, который страна — член НАТО заключила с Москвой. Об экономических рычагах в геополитике — в материале RT.

Президент США Дональд Трамп сообщил о двукратном повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции.

«Только что санкционировал удвоение пошлин на сталь и алюминий из Турции. Их валюта, турецкая лира, стремительно теряет в цене к нашему очень сильному доллару. Теперь (размер пошлин. — RT) для алюминия будет 20%, а для стали — 50%. С Турцией сейчас у нас нехорошие отношения!» — написал Трамп.

..Because of Tariffs we will be able to start paying down large amounts of the $21 Trillion in debt that has been accumulated, much by the Obama Administration, while at the same time reducing taxes for our people. At minimum, we will make much better Trade Deals for our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2018

Ранее Вашингтон уже ввёл пошлины на сталь и алюминий в размере 25 и 10% соответственно. Ограничительные меры, которые коснулись Канады, Мексики и европейских стран, вступили в силу 1 июня.

В ответ Турция ввела таможенные пошлины на 22 группы ввозимых из США товаров. Самые высокие были установлены на алкоголь (70%), автомобили (60%) и табак (30%).

В августе Соединённые Штаты выразили беспокойство ответными мерами Анкары. Заместитель американского торгового представителя Джеффри Джерриш отметил, что общая сумма дополнительных пошлин на американские товары составила $1,78 млрд. В Вашингтоне заявили, что в связи с такими действиями турецкой стороны участие Анкары в системе преференций для импорта определённых товаров в Соединённые Штаты (GSP) может быть пересмотрена.

«Мы надеемся, что Турция будет с нами работать для решения проблем, которые привели к пересмотру её беспошлинного доступа к рынку США», — говорится в сообщении на сайте торгового представителя.

Комментируя повышение пошлин, в Министерстве торговли Турции отметили, что такие действия противоречат правилам ВТО.

«Турция, которая действует согласно этим правилам в своей торговой политике, ждёт такого же уважительного отношения к ним со стороны других стран. Мы продолжим поддерживать и защищать от противоправных действий интересы наших экспортёров стали и алюминия на международных платформах, в том числе в ВТО. США остаются, как и прежде, важным торговым партнёром Турции», — цитирует заявление РИА Новости.

«Отдалилась от США»

Решение Трампа повысить пошлины демонстрирует, что США пока не готовы признать право Турции на собственное мнение по большинству вопросов. Такой точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Безусловно, США рассматривают Турцию как стратегического союзника в регионе, но сейчас это, скорее всего, уже не так. Турция не является стратегическим союзником США хотя бы потому, что по ситуации в Сирии имеет собственное мнение по всем вопросам. Поэтому Турция уже и сейчас отдалилась от США, но США будут бояться того, что она отдалится ещё больше, и будут пытаться находить какие-то элементы взаимопонимания по ключевым вопросам», — заметил эксперт.

Reuters

Вряд ли Трамп будет готов пойти на уступки Анкаре в долгосрочной перспективе, считает Брутер. В то же время эксперт уверен, что отказываться от переговоров по актуальным вопросам Вашингтон не станет.

«США нужно будет это сделать, чтобы Турция не убегала из зоны влияния США уж слишком быстро», — подчеркнул политолог.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев назвал одной из причин такой политики Вашингтона в отношении Анкары закупку Турцией российских ЗРК С-400.

Также осложняет отношения ситуация с самолётами F-35 — американские власти угрожают отказаться от поставок их Анкаре, ссылаясь на закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

Кроме того, считает эксперт, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в принципе испытывает большое недоверие к США после переворота в июле 2016 года, и администрация Трампа не смогла улучшить двусторонние отношения.

«Это может быть связано с общим отходом Эрдогана от западного вектора в турецкой политике. Возможно, он действительно не верит, что Запад готов его лично поддержать. Ни Америка, ни Западная Европа не хотят видеть его на посту главы турецкого государства. И в общем-то эта тенденция, наверное, будет продолжаться», — добавил Васильев.

Сближение в ответ на пошлины

На фоне сообщения о повышении пошлин и последующей резкой девальвации турецкой лиры индекс Dow Jones открылся падением в моменте на 210 пунктов. Курс нацвалюты упал примерно на 20%.

10 августа Эрдоган, комментируя валютный кризис в стране, призвал граждан менять иностранную валюту на турецкую лиру и отметил, что такие действия позволят ответить тем, кто «объявил экономическую войну стране».

Как сообщает ТАСС, в своём выступлении Эрдоган затронул отношения с «Ираном, Россией и рядом европейских государств», назвав их развитие успешным.

На страницу галереи

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина, своими действиями Трамп лишь усугубляет кризис в отношениях Вашингтона и Анкары.

«Такая политика лишь приведёт к тому, что все страны, которые не согласны с политикой Вашингтона, будут ещё более тесно сотрудничать. Мы видим, как уже усиливается сотрудничество России, Китая и Ирана. Думаю, к этому союзу присоединится и Турция», — предположил эксперт.