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«Игра на экономическое изматывание»: в МИД России заявили о попытках США развязать гонку вооружений

01 февраля 2019, 17:54  •  74 • В мире
Намерение США выйти из ДРСМД показывает, что Вашингтон начинает «игру на экономическое изматывание» Москвы, заявили в МИД России. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Штаты намерены развязать новую гонку вооружений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Белом доме уже давно приняли решение о разрыве ДРСМД. Как заявили в Москве, США уходят от переговоров и по другому стратегическому соглашению — СНВ-III. Эксперты указывают, что Вашингтон продолжит проводить политику «в деструктивном ключе». При этом аналитики сомневаются, что Европа готова пожертвовать стратегической стабильностью. В Брюсселе уже заявили, что призывают сохранить ДРСМД.
 
Испытание системы Aegis Reuters © U.S. Missile Defense Agency
 

США взяли курс на экономическое изматывание России через гонку вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мне кажется, в сегодняшнем Вашингтоне всё меньше тех, кто в принципе готов рассматривать контроль над вооружениями в качестве эффективного способа обеспечения собственной безопасности, — сказал дипломат в интервью «России 24». — Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений».

Он добавил, что для России ответы на любые вызовы «будут экономически подъёмными». «Это не дёшево, но это не разорительно. И мы это уже доказываем на практике», — сказал замглавы МИД.

Вместе с тем, по словам Рябкова, российская сторона никогда не будет первой в нагнетании напряжённости и раскручивании гонки вооружений. «Я знаю точно, что никому Россия угрожать не станет», — сказал замглавы МИД.

Он добавил, что Москва будет заниматься сдерживанием потенциальных противников и гарантированным обеспечением собственной безопасности.

Рябков подчеркнул, что США готовятся отбросить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что нанесёт удар по системе контроля за вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения. По словам дипломата, речь идёт о «неотвратимой перспективе».

«Здесь не будет никаких отклонений от того, о чём заявлял президент Трамп, его помощник по нацбезопасности Джон Болтон, когда был в Москве. Эта игра отыгранная. Американцы, конечно, договор в итоге отбросят», — сказал замглавы МИД.

В Кремле считают, что нежелание США идти на переговоры указывает на скорый выход Вашингтона из соглашения.

«Нежелание американцев слышать какие-либо доводы, нежелание американцев вести хоть сколько-нибудь субстантивные переговоры с нами говорит о том, что решение пойти на слом этого договора было принято в Вашингтоне давно... И, к нашему сожалению всеобщему, в предстоящие дни, скорее всего, начнётся реализация этого решения», — заявил 1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как уточнил Песков, этот вопрос также обсудили в ходе совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Состоялся подробный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности в контексте прогнозируемых действий США по выходу из ДРСМД», — добавил пресс-секретарь президента.

«ДРСМД — не финал, а промежуточный момент»

Москва не станет закрывать глаза на то, что США при худшем сценарии могут развернуть на суше ракеты «Томагавк» в ядерном оснащении, сказал Рябков. Россия и ранее указывала, что США размещают установки для этих ударных крылатых ракет в Польше и Румынии.

«Появление таких пусковых установок на суше (универсальных пусковых установок) является прямым нарушением договора. Именно эти пусковые установки ВМС США используют на своих кораблях, которые, в зависимости от миссии, от задачи, выполняемой данным кораблём, оснащаются либо ракетами-перехватчиками, либо ударными «Томагавками», либо баллистическими ракетами», — сказал дипломат.

Получит ли Трамп неограниченное право на ядерные удары

Кроме того, он отметил, что США уходят от переговоров по ещё одному соглашению — Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III. По словам дипломата, США используют «смехотворные предлоги», чтобы избежать обсуждения.

«Это один из тревожных аспектов нынешней ситуации​​​... Американцы в контактах с нами от этой темы уходят под смехотворными предлогами, типа того что времени ещё очень много и особенно торопиться не стоит, потому что решение о продлении можно принять из серии «одним днём». Это вообще детский разговор, так не бывает», — считает Рябков.

Дипломат выразил опасение, что СНВ-III может исчезнуть вслед за ДРСМД. «Он может просто истечь 5 февраля 2021 года, не будучи продлённым», — сказал замглавы МИД.

Трамп способен предпринять определённые действия против СНВ-III, считает политолог Александр Асафов.

«Его целью является дальнейшая работа — видимо, в деструктивном ключе — над договором СНВ-III, который заключил Обама. Поскольку все договоры, заключённые Обамой, для Трампа неприемлемы, ему нужны свои сделки на его условиях. Очевидно, что ДРСМД — не финал, а промежуточный момент в цепочке последствий», — сказал эксперт в беседе с RT.

Страны НАТО не посетили брифинг Минобороны России

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США намерены приостановить выполнение ДРСМД 2 февраля 2019 года. Вашингтон утверждает, что российская ракета 9М729 якобы нарушает условия договора.

Чтобы представить журналистам боеприпас и опровергнуть заявления Вашингтона, Минобороны РФ провело брифинг, на который были приглашены иностранные военные атташе. Представители оборонного ведомства продемонстрировали ракету и рассказали о её ключевых параметрах, в том числе о дальности полёта, заправке и транспортировке.

Согласно заявлению ведомства, предельная дальность ракеты 9М728 составляет 480 км. Договор РСМД касается только тех ракет, которые обладают дальностью полёта от 500 до 5500 км. Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что изменение массы топлива ракеты и дозаправка в войсковых условиях невозможны.

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В то же время военные атташе большинства стран НАТО, включая США, Францию, Великобританию и Германию, не посетили организованный российским министерством брифинг. Американская сторона выступила с критикой мероприятия и назвала брифинг попыткой «сбить с толку» и создать «видимость транспарентности».

«Ставят под прямую угрозу европейскую безопасность и мир»

Евросоюз выступает за сохранение Договора РСМД и готовит совместное заявление по поводу сложившейся ситуации, сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Мы хотим и призываем сохранить договор вместе с полным выполнением его положений​​​. Думаю, в ближайшие часы будет совместное заявление от 28 стран», — заявила она журналистам. Могерини отметила, что ЕС не является участником ДРСМД, но Европа извлекает пользу из этого соглашения.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что Берлин готов в ближайшие полгода вести переговоры ради сохранения ДРСМД. 

Ранее 1 февраля лидер фракции Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Удо Булман заявил, что выход США из ДРСМД поставит безопасность Европы под угрозу.

«Мы глубоко обеспокоены информацией о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности», — написал он в Twitter.

«Ненадёжные внешние партнёры ставят под прямую угрозу европейскую безопасность и мир», — отметил Булман.

В перспективе выхода США из ДРСМД нет сомнений, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с RT он отметил, что в бюджет США уже заложено $60 млн на разработку новой крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой — более 500 км.

«Этот договор не нравится Соединённым Штатам, он связывает им руки, а они не любят ограничения в своей политике», — считает эксперт.

По его словам, сложившаяся ситуация представляет заметный риск для Европы.

«Европейским руководителям следует задуматься, какую опасность для них представляет размещение американских крылатых ракет, тем более с ядерными боеголовками, на территории Европы», — подытожил Литовкин.

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