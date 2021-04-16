Игра Эрдогана против русских. Чем ответит Россия и какую роль сыграют США? • 184 • В мире С 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Казалось бы, в этой ситуации уже нет ничего необычного, ведь по данным Оксфордского университета, 11 апреля в Турции выявили 51,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, что ровно в 4 раза больше, чем месяцем ранее. Тем не менее многие увидели в решении, принятом нашими властями, политическую составляющую. Эти и другие версии происходящего в студии "Первого русского" ведущая Олеся Лосева обсудила с экспертами. Олеся Лосева: Для начала поговорим об этом с теми, кто в приостановке полётов в Турцию политики не видит, для кого это связано с работой. Получается, что наши туристы, так долго ждавшие начала сезона, остались без поездок на турецкие курорты? Что происходит? Туриндустрия ждёт открытия курортов Ответить на этот вопрос ведущая попросила Дмитрия Горина, вице-президента Ассоциации туроператоров России. Дмитрий Горин: Не всё закрыто, а пока действует временное ограничение на полёты в Турцию и Танзанию. Это безлимитные направления, где нет ограничений по количеству чартеров и регулярных рейсов. Но потери ожидаются существенные, как мы подсчитали. 553 тысячи туристов вынуждены переносить свои поездки, перебронироваться на другие направления или возвращать деньги, а это 32 миллиарда рублей. Сейчас наши туристы спокойно и безопасно отдыхают на курортах Турции. Сотрудники отелей, где они останавливаются, вакцинированы, на них не распространяются ограничения комендантского часа и так далее. Так что будем ждать открытия границ и возобновления авиасообщения. Ведь только свободная конкуренция с зарубежными курортами регулирует цены и в отечественной отрасли. В Совете Федерации на днях поднимали вопрос о том, что на некоторых наших курортах многие отели, к сожалению, подняли цены. Это негативно скажется на спросе и на доверии туристов. Из-за пандемии до сих закрыто авиасообщение между многими странами. Туристическая отрасль с надеждой ожидает, когда будут сняты все ограничения. Фото: Clara Margais/Globallookpress. Так что ждём открытия не только Турции, но и других стран. В самое ближайшее время собираются отменить квоты в Греции. Кипр уже открыли, однако регулярных рейсов туда пока нет. Главным событием стало заявление Министерства иностранных дел России о том, что в скором времени стоит ожидать открытия для туристов Египта, а это тоже доступное бюджетное направление для отдыха. – А Египет сейчас безопаснее Турции в плане эпидемической обстановки? – Да, у оперативного штаба правительства есть чёткие критерии открытия или закрытия той или иной страны. И в случае каких-то серьёзных изменений ситуации в той или иной стране нас оперативно информируют об этом. К сожалению, новая вспышка в Турции привела к тому, что за последние две недели количество заболевших ковидом резко увеличилось. – Я неспроста начала сразу с информации, которая будет полезна для туристов. Многие сейчас протестуют, соцсети так и вовсе взорвались после того как появились первые сообщения о том, что Россия может полностью закрыть авиасообщение с Турцией. Некоторые комментаторы заговорили о том, что в дело отдыха вмешалась политика. Почему именно политика? Такой вывод люди сделали потому, что президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Турцию, чтобы встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. О чём говорили лидеры двух стран, поначалу можно было только догадываться. Но позднее стали известны некоторые детали этой встречи. К примеру, если верить информации в СМИ, интересная интрига закрутилась вокруг одного из ведущих украинских предприятий "Мотор Сич". После скандала с покупкой контрольного пакета акций этого предприятия в офшорах с привлечением кредитов китайских банков без разрешения АКУ и открытия уголовных дел Зеленский заявил, что "Мотор Сич" будет национализирован. А спустя 10 дней появились сообщения о том, что контрольный пакет предприятия предложили выкупить Турции. В партии Зеленского эту информацию с гневом опровергают. Тем не менее политическая мотивация в подобном предложении Эрдогану у украинского гаранта есть. Но что может произойти дальше? Ответить на этот вопрос ведущая попросила Геворга Мирзаяна, доцента Департамента политологии Финансового университета при правительстве России. Проверка граждан на патриотизм Геворг Мирзаян: Реджеп Эрдоган активно использует украинский фактор для давления на Россию, давая понять Москве, что, коль скоро вы зашли в мой задний двор, в Сирию, и там хозяйничаете, то я буду хозяйничать в вашем заднем дворе, на Украине. С точки зрения турецких внутриполитических и внешнеполитических интересов действия Эрдогана понятны. И когда к нему приезжает Зеленский, то речь, скорее всего, идёт не столько о "Мотор Сич", сколько о совместных действиях по Крыму. – То есть они уже фактически поделили Крым? Г.М.: Скажем так, Эрдоган обязался активно помогать Зеленскому, саботировать наш контроль над Крымом и всячески тревожить нас по вопросу полуострова, в том числе продолжая финансировать крымско-татарские террористические группировки, находящиеся на территории Украины и постоянно угрожающие совершением терактов и диверсий в Крыму. В этой ситуации запрет на туристические поездки из России может восприниматься как политический шаг: потеря 200-400 миллионов долларов от туристов из России для Турции серьёзный урон. Единственная у меня претензия к этому шагу такая: я бы очень хотел дождаться момента, когда такие решения будет принимать не государство, а сами граждане России. Когда они принципиально откажутся от отдыха в Турции, откажутся оставлять свои деньги стране, президент которой не признаёт жителей Крыма полноценными гражданами России и даёт Зеленскому оружие, чтобы тот убивал русских людей в Донбассе. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь произойдёт. – То же самое сказал и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв: "В таких ситуациях нация проверяется на патриотизм". Г.М.: Да, абсолютно правильно. Под каждым словом Косачёва здесь я готов подписаться. Пора определиться, наконец, как мы относимся к Турции Своим мнением по этому поводу поделился и второй гость в студии, политолог Борис Межуев, который считает, что в данной ситуации от граждан мало что зависит: Борис Межуев: В течение очень долгого времени у нас меняется пропагандистская линия в отношении Турции. То нам говорят, что Эрдоган наш враг, то она становится лучшим другом. Сложно требовать от простых людей, чтобы они понимали, какая из линий больше отражает национальные интересы страны. Сколько осталось до конца Соединённого Королевства? Мне кажется, что всё это немного странно. Это проблема самого государства – определиться, наконец, какое отношение у нас к Турции. А определиться сложно, потому что Эрдоган – это ключевая фигура на нашем южном подбрюшье. Конечно, в этой истории есть какой-то намёк на удар в спину. Безусловно, Россия пытается использовать то напряжение, которое существует между Эрдоганом и Западом. Но он всё-таки довольно самостоятельный игрок, что для России не очень хорошо, и ведёт антисоюзническую игру, как мы сейчас увидели это по Крыму. – Да, конечно, жест очень некрасивый. Б.М.: Тем более тут же ещё и Азербайджан вмешался, обвинив нас в том, что мы поставляем "Искандеры" Армении. Появилось такое ощущение удара с двух сторон, как будто два фронта открылись – южный и западный, то есть по России может быть нанесён не один удар. – То есть нас уже окружили по периметру? Г.М.: Эрдоган на этом зарабатывает. Б.М.: Да, безусловно. И вот с этой точки зрения закрытие авиасообщения с Турцией действительно может иметь политическую составляющую. И в этом смысле такой шаг вполне оправдан. Эрдоган против Запада. России надо играть в "челночную дипломатию" – Если предположить, что это политический акт, то какой сигнал был послан Эрдогану? Б.М.: Это будет сейчас зависеть от того, как будет строиться диалог евроатлантики и коллективного Запада с Эрдоганом. Но я не уверен, что у них может получиться дружба и взаимная любовь. Скорее всего, это невозможно. С предыдущей американской администрацией Эрдоган как-то договориться мог, поскольку тогда идеологический фактор не играл существенной роли. Но с новой администрацией, столь приверженной демократическим ценностям, выстроить общую конфигурацию отношений Эрдогану будет очень сложно. И в этой ситуации у России есть поле для манёвра. Можно, играя в киссинджеровскую политику "челночной дипломатии", попытаться усилить раскол между Турцией и Западом, не давая им возможности интуитивно сойтись. И вот тут саммит президентов России и США будет играть принципиальное значение. Борис Межуев: "Многое зависит от того, как будет строиться диалог между Западом и Реджепом Эрдоганом. Но едва ли у них получиться дружба. И в этой ситуации у России есть поле для манёвра". Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Globallookpress. Г.М.: Понимаете, Эрдоган великолепный и очень азартный политический игрок. Но проблема Эрдогана, как любого игрока, пришедшего в казино и выигравшего там, – это потеря осторожности. Сейчас Эрдоган играет на разных досках с разными игроками, унижая, оскорбляя всех вокруг себя и ругаясь со всеми. Посмотрите то прекрасное действо, которое он устроил на саммите с главами Евросоюза. Это были демонстративные прямые унижения в духе Муаммара Каддафи. А мы помним, что за это сделали с Каддафи. Эрдоган идёт против России, против Ирана, когда приводит сирийских террористов в Азербайджан. Иранцы были этим очень недовольны. Но Эрдогану везёт, правда, ровно до того момента, пока все страны не объединятся против него. Как только будет создан более-менее сильный антиэрдогановский блок, Эрдоган сразу посыпется по всем фронтам. – И тогда все его мечты о Великом Туране сразу канут в лету. Не будет туристов – будем рыть канал. Эрдоган тянет Турцию в великие державы Г.М.: Конечно. На самом деле Эрдоган сближает страны. Например, его действия в Средней Азии очень напрягают не только Россию, но и Китай, которому совершенно не нужна исламизированная пантюркистская Средняя Азия. Действия турецкого президента в Средиземном море злят Египет, с которым он пытался помириться, не получилось, Грецию и Францию. Его действия на Южном Кавказе противоречат интересам России и Ирана, которые пока не объединились против Турции, но уже находят общий язык. Так что ситуация для Эрдогана складывается не самым лучшим образом. А если он сейчас ещё и с американцами публично рассорится – а он-то точно рассорится, потому что для администрации Байдена большое значение имеет идеологический фактор, то неприятностей не миновать. Кстати, когда в 2016 году в Турции была попытка госпереворота, делалось это руками американцев, а Байден в то время был вице-президентом США, напомню. – Предположим, Эрдоган поругается с Америкой, но и у США, и у Эрдогана есть свои интересы на Украине. И Зеленский пытается лавировать между ними. Если Эрдоган и Америка перессорятся, как это отразится на Киеве? Г.М.: Никак. У них интересы в принципе одинаковые – устроить России дестабилизацию. Что до Зеленского… Что вы от него хотите? Зеленский идёт к тому, кто ему подаст. Подаст Турция – пойдёт к Турции, подадут американцы – пойдёт к американцам. Подадут и те и другие, пойдёт и к тем, и к тем. Ему деваться некуда. – И ключевой вопрос: как вы думаете, война всё-таки будет? Ведь такая напряжённость, стягивание военной техники, какие-то сигналы с разных сторон… Б.М.: Я думаю, войны не будет, а вот провокации будут, в том числе с украинской стороны и даже, возможно, со стороны каких-то определённых сил на Западе. Вот даже эта история с санкциями, которые могут разрушить предполагаемые взаимоотношения. Я не исключаю, что американцы могут именно сейчас пульнуть санкциями для того, чтобы разрушить возможность будущего саммита. В течение этого года мы увидим большое количество самых разных провокаций. Г.М.: Я сегодняшние события сравнил бы с ситуацией перед Карибским кризисом 1962 года, когда стороны действительно подошли к самому краю и только тогда отрезвели. А сегодня – отчасти хорошо, что мы все подошли к перспективе большой войны на Украине. И тут многие вспомнили, что мы – Россия и США, ядерные державы. И вся эта заварушка может вылиться в очень нехорошие события. Именно это подвигло часть американского истеблишмента снять либеральные очки и взглянуть на ситуацию реально. Приведёт ли это к разрядке – пока неизвестно. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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