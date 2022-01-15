Игра без правил: почему Белый дом обвинил Россию в подготовке диверсий на востоке Украины

Администрация США подготовила 18 различных сценариев на случай «вторжения» России на Украину, рассказала замглавы Госпепа Виктория Нуланд. Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки обвинила Москву в подготовке диверсий на востоке Украины «под чужим флагом». Кроме того, в Белом доме заявили о фабрикации в медийном пространстве «провокаций» против Украины. В российском посольстве в Вашингтоне обратили внимание на непрекращающееся информационное давление и предостерегли западных коллег от таких авантюр. Эксперты напоминают, что именно США раздувают массированную кампанию в СМИ на тему возможной войны. По мнению аналитиков, Украине в этой геополитической игре отводится роль разменной монеты, с помощью которой Соединённые Штаты поддерживают напряжённость у российских границ.

Белый дом подготовил 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times. Впрочем, раскрывать детали она не стала.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях... Просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг», — цитирует ТАСС американского дипломата.

На этом фоне посольство России в Вашингтоне опровергло заявления представителей Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся «вторжении» на Украину. В диппредставительстве отметили, что американская сторона уже в деталях описывает сценарии различных провокаций, называются даты начала «операций», но всё это делается голословно.

«Такая постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на нашу страну. Причём повторяется один и тот же сценарий: идёт вброс «сенсации», которая затем, многократно повторённая прессой, превращается в главный инфоповод. Со своей стороны, хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр», — говорится в заявлении посольства.

«Россия против войны. Мы за дипломатическое решение всех международных проблем», — подчеркнули в дипмиссии.

Генератор фейков

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что российские власти «готовятся к вторжению на Украину» на случай, если Москве не удастся достичь своих целей дипломатическим путём.

«В рамках своих планов Россия проводит подготовительную работу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения... В том числе посредством диверсионной деятельности и информационных операций: Украину будут обвинять в подготовке неминуемого нападения на российские силы в восточной части страны. Российские военные планируют приступить к этой деятельности за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться период с середины января по середину февраля», — сказала Псаки.

Джен Псаки

AP

© Andrew Harnik

По её словам, подобное происходило в преддверии событий 2014 года. Представитель Белого дома заявила, что Россия якобы уже подготовила группу агентов для проведения на востоке Украины «операции под чужим флагом».

«Эти лица обучены методам ведения боевых действий в городских условиях, а также использованию взрывчатых веществ для проведения диверсий в отношении марионеточных сил самой России», — сказала Псаки.

Вашингтон ставит в вину Москве даже появление статей и публикаций в социальных сетях на тему украинского конфликта.

«Имеющаяся у нас информация также свидетельствует о том, что российские субъекты влияния уже начинают фабриковать провокации касательно Украины в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине... Например, российские официальные лица и субъекты влияния делают упор на ухудшении положения в области прав человека на Украине и возросшей воинственности украинских лидеров», — заявила политик.

К числу «провокаций» американская сторона относит «медийные сюжеты», в которых Запад обвиняется в росте напряжённости, отмечаются гуманитарные проблемы на Украине, а также «продвигается российский патриотизм» с целью заручиться поддержкой населения РФ в отношении военных действий.

«В декабре в социальных сетях объём русскоязычного контента, посвящённого этим трём темам, вырос в среднем почти до 3500 постов в день, что на 200% больше показателя за ноябрь», — подсчитали в Белом доме.

С аналогичными обвинениями выступил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. На брифинге 14 января он заявил, что США «обладают информацией, свидетельствующей, что Россия уже активно работает над созданием повода для потенциального вторжения на Украину».

«Российские агенты уже заняли свои позиции на Украине для проведения так называемой операции под чужим флагом, которая должна выглядеть как нападение на русскоговорящих на Украине, что опять же станет поводом для вторжения», — заявил он.

Белый дом

Gettyimages.ru

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Ранее аналогичные обвинения в адрес Москвы опубликовал CNN со ссылкой на источник в администрации Белого дома. В материале утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе с целью «создания предлога для вторжения на восток Украины».

На этот материал оперативно отреагировали в Москве. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления, содержащиеся в публикации CNN, носили голословный характер и ничем не были подтверждены.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, антироссийская кампания, разворачиваемая Белым домом, не имеет под собой никаких реальных оснований.

«Проводя какую-либо пропагандистскую кампанию, американцы часто поступают довольно примитивно. Они просто приписывают собственные военные приготовления России, пытаются заставить её оправдываться. Но это не имеет смысла. Если же США захотят завершить свою информационную кампанию какой-либо провокацией в регионе, то РФ вряд ли оставит это без внимания», — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

С такой оценкой согласен и научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Специально создаются фейки, чтобы на какой-то момент легитимизировать действия Запада. А когда всё будет сделано, они могут даже признать, что «ошиблись», как это было с историей американского вторжения в Ирак, например. И сейчас все эти разговоры служат просто предлогом и основанием для усиления давления на Россию, включая санкции», — пояснил эксперт.

По его мнению, если бы у Москвы действительно были планы провести военную операцию против Украины, то они уже были бы реализованы. «Однако вместо этого Россия постоянно говорит о важности мирного урегулирования в Донбассе, но Киев даже не думает прислушиваться», — добавил Блохин.

Несогласованная позиция

Аналитики констатируют, что именно Украина на протяжении последних лет саботирует исполнение Минских соглашений и процесс мирной реинтеграции самопровозглашённых республик Донбасса.

Периодически Киев даже допускает возможность силового сценария. Например, в январе 2020 года заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (тогда этот пост занимал Сергей Кривонос) заявил, что ВСУ должны быть готовы к «силовому освобождению территорий Донбасса», если будет принято соответствующее политическое решение. Вероятность этого зависит от поддержки иностранных партнёров Украины, добавил тогда представитель СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский

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Однако обвинениям в агрессивных планах со стороны западных политиков и СМИ подвергается исключительно Россия. Например, 17 декабря 2021 года на заседании Совета по международным отношениям помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что в РФ якобы ещё «не приняли решение» по поводу «вторжения» на Украину. Однако, по его словам, анализ, проведённый американской разведкой, свидетельствует о том, что российские власти якобы «серьёзно рассматривают подобный шаг и занимаются его оперативным планированием».

Ранее Джо Байден сообщил, что в случае «вторжения» России на Украину США направят свои войска в соседние страны — члены блока НАТО.

К обвинительной кампании против Москвы подключилась и Европа. Так, в начале декабря Олаф Шольц, на тот момент ещё находившийся в статусе кандидата на пост канцлера ФРГ, заявлял, что Берлин обеспокоен обстановкой на российско-украинской границе, а также отмечал, что ситуация «будет неприемлемой, если при этом возникнет угроза для Украины».

В Киеве по-разному оценивают происходящее. Например, в начале ноября 2021 года украинское Минобороны опровергло появившуюся в западных СМИ информацию о наращивании российской военной группировки у границы с Украиной после завершения учений «Запад-2021».

«По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована», — заявили тогда в пресс-службе оборонного ведомства.

Не располагали данными о скоплении российских войск у границы и в офисе президента Украины, о чём 7 ноября заявил Сергей Никифоров — пресс-секретарь Владимира Зеленского.

«Остаётся открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», — сказал он в эфире телеканала «Дом».

Военный ДНР

globallookpress.com

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Впрочем, вскоре сам Зеленский сообщил, что на границе с Украиной находятся почти 100 тыс. российских военных. Правда, политик сослался при этом не на данные украинской разведки, а на сведения западных партнёров.

А 30 декабря с противоположными данными выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он рассказал, что Киев не видит угроз для открытой агрессии со стороны России, а также большого скопления военных у своих границ.

Опасная игра

По мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, такая противоречивая риторика Киева говорит о полной зависимости украинского руководства от внешних сил.

«Любое заявление, не укладывающееся в рамки заданного курса, может быть откорректировано в такой ситуации. Киев уже просто вынужден следовать по этой траектории. Не знаю, понимает ли кто-то на Украине сейчас опасность такой игры», — отметил Сидоров.

Константин Блохин, напротив, уверен, что киевские военные и политики вполне отдают себе отчёт в том, что именно украинская сторона понесёт главные потери в случае реальной военной эскалации в регионе.

«Украинские власти не находятся в безвоздушном пространстве. Все они прекрасно видят реальные политические процессы. Просто Россия, как и Китай, сегодня является одним из главных противников для Запада на пути к удержанию его лидерских позиций. Поэтому с Москвой ведётся игра без правил: Запад пытается использовать все самые грязные методы в этой конкуренции», — пояснил эксперт.

При этом Украина может стать разменной монетой в этой игре в случае неблагоприятного развития событий, полагают аналитики.

Добавим, что в декабре 2021 года глава российского Минобороны Сергей Шойгу предупредил, что американские частные компании готовят провокации в Донбассе с применением химических веществ. Было установлено присутствие более чем 120 сотрудников американских ЧВК в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины, которые оборудовали огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, сообщил министр.

«Информационная кампания, которую ведёт Вашингтон, нужна для обоснования каких-то силовых действий со стороны Украины. Понятно, что это будет для неё колоссальной ошибкой. Если в Донбассе начнётся эскалация, будет страдать мирное население, РФ не сможет остаться в стороне. Правда, полномасштабная война между Россией и Украиной невыгодна США. Вашингтон использует Украину в качестве постоянного очага напряжённости у российской границы. Киевские политики, в свою очередь, держатся за власть. Поэтому вероятна скорее ограниченная эскалация, а также новые санкции против России», — резюмировал Блохин.