Игра без правил

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Не достигнув своих целей в Сирии, американцы решили прибегнуть к очередным обвинениям в адрес России и ее союзников в использовании химоружия, чтобы под этим предлогом нанести военный удар по сирийской территории.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий