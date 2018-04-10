Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Геополитика ненасытной глотки
«Жадность, лень, некомпетентность»: российский матрос умер от малярии после рейс...
«Кук» и «Портер» идут на Сирию
Неожиданное предсказание Суркова для России (Романов Роман)
Главная / Карикатуры

Игра без правил

10 апреля 2018, 16:09  •  182 • Карикатуры

Не достигнув своих целей в Сирии, американцы решили прибегнуть к очередным обвинениям в адрес России и ее союзников в использовании химоружия, чтобы под этим предлогом нанести военный удар по сирийской территории.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

182
Источник
Похожие новости
04 апреля 2018, 20:24
У разбитой трубы
05 апреля 2018, 15:54
Дипломатия на выброс
05 апреля 2018, 19:09
Мало сала ел

Загрузка...
10 апреля 2018, 16:09
Игра без правил
06 апреля 2018, 17:54
Нежелательный свидетель
09 апреля 2018, 20:39
Приют от Терезы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 апреля 2018, 21:28
Игорь Шишкин. Если не наказать Киев блокадой, придётся воевать всерьёз
07 апреля 2018, 21:09
Новые шутки об отравлении Скрипалей (Руслан Осташко: анекдоты)
04 апреля 2018, 20:24
У разбитой трубы
04 апреля 2018, 08:39
Трамп — Путину: купи воздух!
04 апреля 2018, 19:54
Константин Косачев: Последствия не понравятся украинской стороне
08 апреля 2018, 00:09
И целой стены мало: зачем Дональд Трамп стягивает войска к мексиканской границе
07 апреля 2018, 01:39
Россия созывает СовБез ООН: Лондон больше не сможет отказаться (РАКЕТА.News)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.