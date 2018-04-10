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Игра без правил
10 апреля 2018, 16:09 • 182 • Карикатуры
Не достигнув своих целей в Сирии, американцы решили прибегнуть к очередным обвинениям в адрес России и ее союзников в использовании химоружия, чтобы под этим предлогом нанести военный удар по сирийской территории.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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