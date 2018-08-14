Игорь Васильев: «Моя мечта – сделать так, чтобы все жители России захотели приехать в Киров»

- Вы руководите регионом уже 2 года. Что из намеченного удалось сделать? И что вы планировали, когда возглавили область?

- Когда мы приходили (говоря «мы», я имею в виду команду, которую удалось сформировать), мы ставили перед собой задачи, которые больше всего волновали жителей в Кировской области. Согласно опросам общественного мнения, это были плачевное состояние в здравоохранении, ужасные дороги, отсутствие порядка в лесной отрасли. Лесная отрасль в регионе долго ассоциировалась с криминалом. Достаточно было произнести «Кировлес», и многое становилось понятно. Теперь о том что, удалось. За эти два года мы смогли отремонтировать более 200 километров дорог в Кирове и Кировской агломерации, восстановили единую службу «скорой помощи», создали одну из лучших в стране служб санитарной авиации. Возле каждой больницы в области построены 44 вертолетные площадки. Теперь ежегодно удается спасти до 600 человек с инсультами и прочими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы первые в России полностью перевели медицину на электронный документооборот. Сэкономленные на этом деньги пошли на ремонт поликлиник и больниц. Проводим программу «Бережливая поликлиника». Одно из таких лечебных учреждений в нашем регионе в прошлом году посетил Президент России.

Сейчас по принципам бережливости у нас работают 53% поликлиник, мы планируем, что в следующем году придадим современный облик всем поликлиникам. Помимо хорошего настроения пациентов, это еще и современные рабочие места для врачей. А значит – возможность приглашать на работу молодых специалистов. В лесной отрасли порядок мы пока навели лишь отчасти – времени прошло не так много. Но отношение инвесторов к нашему региону поменялось в корне. В городе Мураши появилось крупнейшее предприятие по производству фанеры – на 120 тысяч кубометров в год.

В прошлом месяце мы вместе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым открыли вторую очередь Вятского фанерного комбината. И еще одно знаковое событие: руководство одного из крупнейших деревообрабатывающих предприятий - «Сегежа-групп» - решило перенести часть офиса в Киров. Мне кажется, это говорит о том, что мы движемся в верном направлении.

- У вас была идея наладить на местных предприятиях ОПК выпуск гражданской продукции. Удалось?

- Наш регион – лидер в ПФО по производству молока – 650-700 тысяч тонн в год. Мы запустили комплексную программу «Миллион тонн молока». Ее цели – это и вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель, и стимулирование строительной отрасли, и то, о чем вы говорите – наращивание производства в регионе оборудования для животноводческих предприятий. «Оборонка» откликнулась: продукцию для переработки молока производят на «Электромашиностроительном заводе «ЛЕПСЕ» и на «ВМП «Авитек». В целом доля гражданской продукции на наших предприятиях ОПК достигла 17% - это среднероссийские показатели.

- Расскажите о проекте «Аллея вятских брендов». Какие бренды из Кировской области знают за пределами региона?

- «Аллея вятских брендов» - это арт-проект, которые реализуется в одном из парков Кирова. Хорош он, с моей точки зрения, тем, что к нему могут присоединиться любые производители. Так как в парке всегда много людей, жители и гости города быстро узнают о новых товарах. За пределами региона наверняка знают о нашем Великорецком крестном ходе, в котором участвуют до 90 тысяч человек. Дымковскую игрушку вообще во всем мире знают. Мы – родина Аполлинария и Виктора Васнецовых. Каждый год у нас проходят Васнецовские пленэры, приезжают известные художники. В этом году мы отмечаем 170-летие со дня рождения Виктора Васнецова. Со всего мира к нам приезжают на замечательную охоту, рыбалка у нас отличная. Вятский квас, конечно, тоже стал общеизвестным брендом.

- Как случилось, что Кировская область стала объектом медицинского туризма?

- Мы граничим с 9 регионами. При этом наши клиники могут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь травматологическим и ортопедическим пациентам. Жители соседних субъектов стали все чаще приезжать к нам за такой помощью, в том числе по программе ОМС. Только за прошлый год к нам приезжали лечиться 16 тысяч человек, региональный бюджет заработал на этом около 700 млн. рублей. Мы хотим довести показатели до 20 тысяч пациентов и миллиарда рублей в бюджет. К тому, же это отличный импульс для гостиничного бизнеса. В итоге – люди, во-первых, лучше узнают о нашем регионе, во-вторых, у них складывается позитивное к нам отношение.

- Как регион привлекает инвестиции в традиционные для вашей экономики отрасли - лес, машиностроение, фармацевтику, биотехнологии?

- Любому инвестору важно понимать условия, которые предлагает регион. Во-первых, мы начали интенсивно развивать цифровые технологии и геоинформационные системы. Начиная с конца 2017-го года, любой инвестор из любой точки мира, используя свой смартфон или компьютер, может зайти в нашу информационную систему ГИС-Лес, увидеть участки леса, которые предлагаются к аренде, разработке, продаже, подать заявку в электронном виде - и получить эти лесные угодья в случае, если он побеждает на аукционе. Такой подход демонстрирует наше ровное и равное отношение ко всем инвесторам, дает им возможность заранее увидеть наши условия. Этот шаг позволил поменять самое главное – отношение инвесторов к деревообрабатывающей отрасли в области. Министерство природных ресурсов признало наши информационные системы в области работы в лесу лучшими в стране.

Во-вторых, успехи в каждой отрасли мы стараемся закреплять. Например, наличие крупных предприятий фармацевтической отрасли позволило Кировской области получить статус биофармацевтического кластера. В его составе 17 предприятий, включая лидера, «Нанолек», занимающегося производством пятивалентных вакцин. Кластер может претендовать на получение федеральных денег. Кроме того, в регионе появился третий в России (после Москвы и Санкт-Петербурга) клинический центра полного цикла, на котором будут разрабатывать и испытывать лекарства.

В регионе появилась вторая территория опережающего социально-экономического развития. У многих, кстати, были сомнения, что ТОСЭР в Вятских полянах заинтересует инвесторов – совсем рядом административная граница с Татарстаном, и там давно созданы технопарки. Но, в итоге, к нам заходят и создают предприятия инвесторы в том числе из Татарстана.

- Внешнеторговый оборот Кировской области вырос на треть. За счет чего? Регион стал больше покупать или продавать?

- Мы в основном продаем, причем продукцию высокого передела. Как ни странно это прозвучит, мы начали это делать в лесной отрасли. Как я уже говорил, открылось новое предприятие по производству широкоформатной фанеры. Еще несколько заводов удалось вывести из предбанкротного состояния и вернуть к нормальной работе. Более 90% их продукции уходит на экспорт. В итоге экспортная выручка выросла на 76%. Это очень серьезный показатель для такого небольшого региона, где производство локализовано всего лишь в нескольких направлениях.

- Недавно в Екатеринбурге прошла выставка «Иннопром». Что можно было увидеть на стендах вашего региона?

- У нас есть крупные машиностроительные предприятия, в частности уже упоминавшийся мной «ЛЕПСЕ». Крупное биофармацевтическое предприятие «Нанолек». Конечно, наш Кирово-Чепецкий химический комбинат. Мы рассказали о работе Вятского инжинирингового центра, созданного при Вятском государственном университете. Участие в таких мероприятиях мне кажется важным для региона, в том числе с точки зрения выхода на международный уровень.

- Никита Михалков выпустил видеоролик, где рассказал о том, как огромные площади томской тайги задешево отданы в аренду китайским инвесторам. Возможно ли такое в Кировской области?

- Можно было бы дать легкий ответ: Китай далеко, круглый лес туда не вывезешь. Но при современном развитии транспортных технологий все возможно (улыбается). Если по существу, то такое у нас практически невозможно. Если раньше инвестор мог зайти и получить лес, просто пообещав построить производство, и часто просто вывозил кругляк, так ничего и не создав. Теперь же инвестор должен сначала ввести промышленное предприятие, и только после этого он получит участок в аренду. Вывоз круглого леса становится все менее «интересным». Мы приняли целый ряд региональных законов - о контроле за перемещением леса, о пунктах приема леса. Вводим единую электронную накладную, которая позволяет видеть перемещения лесовозов. Конечно, предприниматели, которые живут по принципу «закон – тайга, медведь – хозяин», составляют недобросовестную конкуренцию. С такими мы боремся – вместе с честным бизнесом и правоохранительными органами.

- Вам досталась область с большим долгом, дыра в бюджете превышала 26 миллиардов. Удалось ли провести реструктуризацию?

- Не в полном объеме. Но на первом этапе это и не требовалось. Как и большинство регионов, мы заключили с Минфином соглашение о реструктуризации долга. А затем начали опережающими темпами эти кредиты возвращать. Причем не за счет сокращения расходов, а благодаря тому, что смогли зарабатывать больше, чем планировали. Сейчас наша задача - обеспечить выполнение доходной части бюджета существенно выше инфляции. Тогда мы выйдем на соглашение с Минфином по возврату кредитов на 12-летний срок. Это позволит нам не только не сокращать социальные обязательства (мы и не планировали никогда это делать), но и существенно улучшить ситуацию в этой сфере. Это разумная линия поведения по отношению к собственным долгам.

Губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев в "Комсомольской правде".Фото: Евгения ГУСЕВА

- Регион подписал соглашение о стратегическом партнерстве с рядом крупных компаний, работающих на вашей территории. В какие проекты это вырастет?

- Прежде всего, социальные. Вместе с компанией «Уралхим», к примеру, мы развиваем детский спорт в Кировской области. Мы модернизируем сельские спортивные площадки при школьных стадионах, обеспечиваем формой молодых спортсменов. Мы все время говорим о том, что нужен приток молодых, хорошо образованных кадров. Сделать это можно только в сотрудничестве с такого рода крупными компаниями, которые «заказывают» вузам специалистов. Мы ввели в практику заключение четырехсторонних соглашений: работодатель – университет – правительство – студент, по которым студент получает повышенную стипендию, предприятие берет на себя обязательства по созданию рабочих мест и по проведению практики, правительство выступает гарантом выполнения сторонами всех обязательств. В результате бизнес имеет хорошо подготовленных специалистов, специалисты гарантированно получают работу, вузы точно знают, какие специальности в ближайшие годы будут востребованы на рынке труда. Вот так социальная ответственность и приобретает реальные очертания. Плюс, эта система позволяет решать еще одну задачу. Как только студент осваивает востребованную специальность, он сразу предъявляет к нам повышенные требования по социальной среде, по рабочим местам и зарплате. Наличие соглашений позволяет нам соответствовать их ожиданиям.

- Вы три года работали аудитором Счетной палаты. Как этот опыт помогает на посту главы региона?

- Тот опыт, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Наверное, мне повезло, что я отработал на должности аудитора Счетной палаты и курировал такие сферы, как доходная часть бюджета. В моем ведении находились Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Росреестр, Министерство экономического развития, Минфин – все, что приносит доходы в бюджет. Сейчас это позволяет мне понимать, как устроена доходная часть, какие рычаги можно применять. Ну и, конечно, за это время было приобретено очень много знакомств, которые сейчас тоже пригождаются. Потому что регион всегда в диалоге с федеральным центром. Слово «связи» здесь, наверное, не употребишь. Взаимное доверие между областью и федеральным центром, - вот что позволяет нам привлекать значительные средства по разного рода программам.

- У вас общие административные границы с 9 регионами. Как большое количество соседей влияет на экономику региона?

- Я вижу в этом только плюсы. Все регионы разные, поэтому наша близость друг другу открывает людям и бизнесу разные возможности. А это всегда привлекательно. Кировская область вместе с двумя другими регионами заключила соглашение с Газпромом о газификации территорий. Соседство с Вологодской и Костромской областью и Республикой Коми позволяет нашим предприятиям обмениваться лесными ресурсами, привлекать на работу людей.

- В Кировской области более десяти моногородов. Какова там ситуация? По сути, мой вопрос можно понимать и так: «Как дела на градообразующих предприятиях?»

- У нас 11 моногородов, и они все разные. Есть Кирово-Чепецк с огромным «Уралхимом». Эта компания занимает устойчивое положение, причем не только на российском, но и на международных рынках. Но вы в правильном направлении мыслите. Экономику моногородов необходимо диверсифицировать. Мне кажется, Фонд развития малых городов и Минэкономразвития выбрали правильную цель - малый и средний бизнес в моногородах должен развиваться опережающими темпами и не быть связанным с основным производством. Руководители градообразующих предприятий поменяли свой взгляд на отношение к территории своего присутствия. Теперь они осознают, что если люди будут уезжать, на их предприятии некому станет работать. Значит нужно создать сотрудникам комфортные условия для работы и жизни. Парадигма сменилась – и, как следствие, меняется к лучшему и социальный климат в моногородах. Власть тоже работает на общий результат: открыто показывает и жителям, и бизнесу, на что тратятся собранные налоги. Когда руководители компаний это видят, они еще активнее идут навстречу и реализуют большие социальные проекты. Эта улица с двусторонним движением.

- Киров станет когда-нибудь снова Вяткой?

- Мы даже сейчас, по ходу разговора, несколько раз упоминали название Вятка, говорили Киров, Кировская область, Вятский край. В формальном переименовании, мне кажется, особой необходимости нет, это всегда вызывает какие-то противоречивые толки. Думаю, что регион имеет достойное название и огромные традиции. Грядет 650-летие основания города Кирова. Я считаю, что мы должны достойно к этому подготовиться. Киров должен получить и новый отремонтированный цирк. Должен появиться достойный нашего города концертный зал на большое количество мест. Мы попытаемся включиться в различные культурные программы. Думаю, за оставшееся время мы приведем в нормативное состояние большинство дорог. Еще раз скажу, что моя мечта – чтобы все жители России хотели приехать в Киров. Потому что здесь хорошо, например, лечиться, учиться и работать. Вот в чем наша задача. А уж то, как будет называться этот город, Киров или Вятка, думаю, вторично.