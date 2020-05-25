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Игорь Шувалов ответил на вопрос о полётах в Австрию в дни пандемии и своём "слепом" трасте

25 мая 2020, 17:55  •  42 • Политика
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в беседе с журналистами ответил на вопрос о полётах семьи на самолёте, используемом его близкими, в Австрию. Ранее источники настаивали, что борт отправлялся в Европу в дни пандемии как минимум дважды. Кроме того, в интервью Шувалов рассказал о своём "слепом" трасте.
Глава ВЭБ.РФ, бывший вице-премьер правительства России Игорь Шувалов прокомментировал сообщения о полётах самолёта, которым пользуется его семья, в Австрию. В интервью РБК он заявил, что ни он, ни члены его семьи пределы России в период пандемии коронавируса не покидали.
"Все члены семьи в этот сложный период были со мной в Москве", - сказал Шувалов.
Кроме того, глава банка добавил, что продолжает работать в офисе, где носит перчатки и маску. Ответил Шувалов и на вопрос о "слепом" трасте своей семьи. Он подчеркнул, что "выполняет положения законодательства о председателе ВЭБ.РФ", но в то же время "публично эту часть жизни не обсуждает".
"Я ничего не прячу: всё, что у меня есть, публично описано, - сказал Шувалов. - Когда было положено перевести все активы из-за рубежа, я в 2013 году в полном объёме всё перевёл в Россию".
Более подробно о трасте Шувалов говорить не стал, опять же, руководствуясь правом не делать этого, как подчеркнул спикер. РИА ФАН добавляют, что Шувалов анонсировал сокращение 10% сотрудников ВЭБа. Госкорпорация приняла решение об интенсификации труда.

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