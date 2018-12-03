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Игорь Шишкин: Внутри России есть силы, не заинтересованные в разрешении конфликта с Украиной

03 декабря 2018, 18:54  •  59 • В России

- Владимир Путин в ответ на меры ужесточения со стороны Украины по отношению к нашим гражданам ответил не зеркально, а асимметрично, фактически пригласив украинцев жить и работать в России. Не все ожили такую реакцию…

- В политическом плане этот ход абсолютно эффективный. Такого никак не ожидали ни в Киеве, ни их хозяева в Вашингтоне и Брюсселе. Представьте, если бы в 2014-м году на Украине на момент государственного переворота половина или две трети населения имели российские паспорта — разве случился бы этот переворот? Маловероятно. А если бы все население Донецка и Луганска имело российское гражданство, то возможно было бы, чтобы в Киеве решились — не Порошенко, а его хозяева — дать приказ на операцию в Донбассе, где живут люди с российскими паспортами? Ответ очевиден!

- То есть ход вы считаете сильным? Но он ведь ответный, на опережение мы не играем…

- Да, ответный, ну и что? Президент нашей страны неоднократно подчеркивал — и другие представители российской власти тоже — что русские и украинцы, это один народ. Эта линия прослеживается во всех знаковых выступлениях Путина. Другое дело, какая реакция следует на уровне министерств. И вот его решение об упрощенной выдаче паспортов и разрешений на пребывание в России для украинцев — оно наполняет практическим содержанием этот тезис.

- Когда увидим зримые последствия того, что сказал глава нашего государства, пообещав украинцам режим максимального благоприятствования?

- Заранее гадать нельзя. От заявления до практической политики у нас зачастую дистанция огромного размера. Ведь еще в 2012-м году выдвигалась идея максимально облегчить получения российского гражданства для носителей русского языка за рубежом. И что в итоге получилось? Госдума приняла такой закон. Но сделаны были такие оговорки, что по этому закону за время его действия получили 80 с небольшим человек- в упрощенном режиме.

Борьба за это будет продолжаться. Не надо недооценивать те силы внутри самой России, которые не заинтересованы в скором разрешении этого конфликта. Российский правящий класс - не единое целое.

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